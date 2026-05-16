টলিউডে ব্যান কালচার বন্ধ করবে বিজেপি সরকার, আশ্বাস লকেটের
এক সময় দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়৷ রাজনীতিতে তাঁকে গত কয়েকবছরে একাধিক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে৷ তিনিও ব্যান কালচারের শিকার হন বলে অভিযোগ উঠেছিল৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 16, 2026 at 3:35 PM IST
কলকাতা, 16 মে: একসময়ের দাপুটে অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়। 'একটু ছোঁয়া', 'মায়ের আঁচল', 'অগ্নি', 'পরিবার', 'ক্রান্তি', 'শুভদৃষ্টি', 'চাঁদের বাড়ি', 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে', 'গ্রেপ্তার', 'মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট', 'ফাইটার', 'উড়োচিঠি', 'বাইবাই ব্যাংকক', 'গোড়ায় গণ্ডগোল', 'লে হালুয়া লে', 'অভিশপ্ত নাইটি'-সহ অজস্র বাংলা ছবিতে কাজ করেছেন তিনি। ইটিভি-তে সম্প্রচারিত 'মা মনসা', 'ভালোবাসা থেকে যায়' ধারাবাহিকেও অভিনয় করেন তিনি।
এছাড়াও এক স্বনামধন্য বিনোদন চ্যানেলে 'বেহুলা' ধারাবাহিকে অভিনয় করেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। এহেন লকেট চট্টোপাধ্যায়ের উপরেও পড়েছিল 'ব্যান কালচার'-এর কোপ। অভিযোগ, তাঁকেও তাঁর চলমান সব কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ গিয়েছিল শাসক শিবির থেকে। প্রযোজকরাও বাধ্য হয়েছিলেন লকেটকে সরিয়ে দিতে।
লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমি প্রযোজকদের দোষ দেব না। ওঁদেরও করে খেতে হয়। ওঁদের এটা বিজনেস। কিন্তু এই থ্রেট কালচার, ব্যান কালচার বন্ধ করতে হবে। আমি 2014 সাল থেকে বলে এসেছি এই কথাটা। শিল্পী নয় এমন কেউ ইন্ডাস্ট্রি চালাবেন কীভাবে? এটা নিয়ে আমাদের বরাবরই প্রশ্ন ছিল। যিনি 'ব' কলমে ইন্ডাস্ট্রিটা চালাচ্ছিলেন তিনি কী? তিনি টেকনিশিয়ান? কোনও ক্যামেরাম্যান? তিনি কি আর্টিস্ট? কোনটা তিনি? তা হলে উনি কীভাবে ইন্ডাস্ট্রি চালান? কিছুই তো জানেন না উনি এই ফিল্ডের।’’
হুগলির প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, ‘‘ইন্ডাস্ট্রি এমন একজনের হাতেই থাকতে হবে যিনি আর্টিস্ট, টেকনিশিয়ানদের মনের কথা বুঝবেন, কাজটা জানবেন। শিল্পীরা যাতে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। কথায় কথায় কোনও শিল্পী বা টেকনিশিয়ানকে ব্যান করে, শিল্পীদের কাজে বাধা দেওয়া, সময়ে অসময়ে শিল্পীদের প্ররোচনার শিকার হওয়া এগুলো এবার বন্ধ করবে এই সরকার। এই জাতীয় কোনও ঘটনা ঘটলেই আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবো। তিনি দেখবেন যেন এগুলো আর না ঘটে।"
লকেট এদিন আরও বলেন, "এতদিন আমাদের লড়াই করার ভূমিকা ছিল। এখন অভিভাবক হয়ে কাজ করব। আমাদের এখন দায়িত্বটা অনেক। সব দিক থেকে মানুষের ভালো করতে হবে।" কথা প্রসঙ্গে এদিন রাজ্যজুড়ে এই 15 বছরের দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন। বলেন, "সিন্ডিকেট, কাটমানি। এসবেই তো চলছিল। অবৈধ কাজ চলেছে দিনের পর দিন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবার দেখবেন এগুলো। শাস্তি পাবে অন্যায়কারীরা। নির্দোষদের কোনও সাজা হবে না।"
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর হাইকোর্টে যাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "2021-এর ভোট পরবর্তী সময়ে ওঁকে তো দেখা যায়নি। ঘরে বসে আরামসে দেখছিলেন বিজেপি কর্মীরা যখন শহীদ হচ্ছিলেন। 2026-এ আমাদের তরফে বলা হয়েছে তৃণমূলের কোনও পার্টি অফিস দখল হবে না, তৃণমূলের উপর হাত তোলা যাবে না। তৃণমূল তৃণমূলের উপরে হাত তুলছে সেটা আমরা পরিষ্কার দেখেছি। পুলিশকে গ্রেফতার করতে বলা হয়েছে তাদের। কোর্টে এখন কালো কোট পরে গিয়ে নাটক করে লাভ নেই। বেলুন ফেটে গেছে। কিছু করার নেই আর।’’
লকেট আরও বলেন, ‘‘আমাদের এখন ফোকাস মানুষের ভালো করা। মানুষের সেবা করা। টলিউডের থ্রেট কালচার বন্ধ হবে, নিজেদের মতো করে স্বাধীনভাবে সবাই যাতে কাজ করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। ইম্পাতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাও দেখা হবে। সিনেমায় রাজনীতির রঙ লাগতে দেওয়া যাবে না।"
কবে আবার সিনেমায় দেখা যাবে তাঁকে? প্রশ্নে এক গাল হেসে বলেন, "ইচ্ছা আছে। তবে কবে ফিরব বলতে পারছি না। সামনে অনেক কাজ।"