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মাত্র চব্বিশেই গৌরবকে বিয়ে ! বিচ্ছেদের পর জীবনের কোন শখ পূরণ করতে চান আকাঙ্খা ?

গৌরব খান্নার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা করার পর কীভাবে নিজের জীবন কাটাতে চান আকাঙ্খা ? লক আপে অভিনেত্রীর খোলামেলা আলোচনা অবাক করেছে গৌরব অনুরাগীদের ৷

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বিচ্ছেদের পর কোন শখ পূরণ করতে চান আকাঙ্খা ? (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 9:57 AM IST

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হায়দরাবাদ, 30 জুন: টিভি অভিনেত্রী আকাঙ্খা চামোলা (Akanksha Chamola) সম্প্রতি জানিয়েছেন যে তিনি এবং তাঁর স্বামী, অভিনেতা গৌরব খান্না (Gaurav Khanna), বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই খবর এখন নেটপাড়ায় চর্চায় ৷ বিচ্ছেদের পর কীভাবে নিজের সাজাতে চান, দিলেন তারও ইঙ্গিত ৷ আকাঙ্খা 'লক আপ: ট্রুথ অর ডেয়ার' (lock upp season 2) রিয়েলিটি শোয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন ৷ পাশাপাশি, তাঁর ও গৌরবের বর্তমান সম্পর্কের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরও দেন।

'লক আপ'-এর সাম্প্রতিক এক পর্ব থেকে শ্রেয়া কালরা এবং আকাঙ্খার একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে, যেখানে শ্রেয়া আকাঙ্খাকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করেন। শ্রেয়া, আকাঙ্খাকে জিজ্ঞাসা করেন যে বিবাহ বিচ্ছেদের পর তিনি আবার প্রেমে পড়তে চান কি না ৷ নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তারিত বিবরণ না দিয়ে আকাঙ্খা বলেন যে, তিনি বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে আছেন যেখানে তিনি নিজেকে আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং নিজের স্বাধীনতা উপভোগ করতে চান।

আকাঙ্খা আরও বলেন, "আমি আমার স্বাধীনতা উপভোগ করতে চাই। আমার খুব অল্প বয়সে, 24 বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তাই, আমি জীবন তেমনভাবে উপভোগ করতে পারিনি। এখন, একটা ভালো সম্পর্কে 10 বছর কাটানোর পর, আমার কাছে জীবনের আরও অনেক কিছু খোঁজার জন্য অবসর সময় আছে ৷ তাই আমি অন্য কোনও কিছুতে জড়াতে চাই না।" শো-এর এই ভিডিয়োটি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল । অনেক অনুরাগী আকাঙ্খার অকপট স্বীকারোক্তির প্রশংসা করলেও মন ভেঙেছে গৌরব অনুরাগীদের।

এর আগে, আকাঙ্খা চামোলা শো-এর পরিচিতি পর্বে তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলেন। 'এক্সপোজ' কার্ড টাস্কে তিনি প্রকাশ করেন যে তিনি এবং গৌরব এক বছর ধরে আলাদা থাকছিলেন ৷ তাঁদের সম্পর্ক ভাঙতে চলেছে ৷ এই খবর চমকে দেয় সকলকেই ৷ এদিকে, 'লক আপ'-এ আকাঙ্খার বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণার বিষয়ে গৌরব খান্না কোনও বিবৃতি দেননি বা কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। গৌরব খান্না এবং আকাঙ্খা চামোলার পরিচয় হয় এক অডিশনের সময় ৷ এরপর তারা একে অপরের প্রেমে করেন। 2016 সালের 24 নভেম্বর আকাঙ্খা ও গৌরব বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

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TAGGED:

LOCK UPP SEASON 2
AKANKSHA CHAMOLA GAURAV KHANNA
AKANKSHA CHAMOLA DIVORCE
আকাঙ্খা চামোলা গৌরব খান্না
AKANKSHA CHAMOLA ON LOCK UPP

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