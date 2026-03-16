Oscars 2026: 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরার সেরা কারা ?

Oscars 2026: 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরার সেরা কারা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 4:59 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 5:15 AM IST
লস অ্যাঞ্জেলস, 16 মার্চ: অবশেষে প্রতীক্ষার সেই ক্ষণ উপস্থিত ৷ শুরু হয়ে গিয়েছে সিনেমা জগতের সবচেয়ে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান, 98তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস ৷ রেড কার্পেটে স্বামী নিক জোনাসের সঙ্গে নজর সাদা রঙের গাউনে নজর কাড়েন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস ৷ আগত প্রথম সারির তারকাদের মধ্যে দেখা যায় শিল্পী জেসি বাকলি এবং রোজ বার্নকেও । এ বছরের 'সেরা সিনেমা' বিভাগে প্রতিযোগিতায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সকলের নজর ভ্যাম্পায়ার-কেন্দ্রিক ব্লকবাস্টার ছবি 'সিনার্স' (Sinners) ও 'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার'-এর (One Battle After Another) দিকে ৷ অনুষ্ঠানটি 15 মার্চ, (রবিবার) সন্ধ্যা 7টায় (EDT) শুরু হয়েছে, যা ভারতীয় সময় অনুযায়ী 16 মার্চ ভোর 4:30টা থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে ৷ ডলবি থিয়েটারে প্রবেশের পূর্বে অতিথিদের একাধিক ট্রাফিক চেকপয়েন্ট এবং মেটাল ডিটেক্টরের তল্লাশি পেরিয়ে আসতে হয়েছে।
LIVE FEED
সেরা পার্শ্ব অভিনেতা হিসাবে অস্কার জিতলেন শন পেন
'ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার' সিনেমায় অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেতার (Best Supporting Actor) পুরস্কার জেতেন শন পেন (Sean Penn ) ৷ যদিও এদিন তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না ৷ এর আগে শন 2004 ও 2009 সালে 'মিস্টিক রিভার' (Mystic River) ও 'মিল্ক' (Milk) সিনেমার জন্য সেরা অভিনেতা হিসাবে অস্কার জিতেছিলেন ৷ 17 বছর পর এবার তিনি জিতে নিলেন সেরা অভিনেতা হিসাবে অ্যাকাডেমি পুরস্কার ৷
একই বিভাগে দু'টি অস্কার
লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম বিভাগে দুটি সিনেমা জিতে নেয় অস্কার ৷ সেরা লাইভ অ্যাকশন স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমায় অস্কার জিতে নেয় 'দ্য সিঙ্গারস' (The Singers) ও 'টু পিপল এক্সচেঞ্জিং স্যালাইভা'(Two People Exchanging Saliva)।
ইতিহাসের প্রথম 'সেরা কাস্টিং' পুরস্কার
'ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার' (One Battle After Another) সিনেমায় সেরা কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্যাসান্দ্রা কুলুকুন্দিস ইতিহাসের প্রথম 'সেরা কাস্টিং' অস্কার পুরস্কার অর্জন করেন।
সেরা কস্টিউম ও সেরা মেকআপ আর্টিস্ট বিভাগে অস্কার
গিয়ের্মো দেল তোরো পরিচালিত 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' (Frankenstein) সাই-ফাই হরর সিনেমায় নিউজিল্যান্ডীয় ডিজাইনার কেট হাওলি জিতে নেন অস্কার ৷ তিনি সেরা কস্টিউম ডিজাইন বিভাগে এই পুরস্কার জেতেন ৷ তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অ্যান হ্যাথাওয়ে এবং অ্যান উইন্টুর। অন্যদিকে, 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'-এর জন্য সেরা মেকআপ ও স্টাইল বিভাগে অ্যাকাডেমি পুরস্কার পান মাইক হিল, জর্ডান স্যামুয়েল এবং ক্লিওনা ফিউরি।
সেরা অ্যানিমেটেড ফিচার ও সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম
সেরা অ্যানিমেটেড সিনেমার (Best Animated Feature) পুরস্কার জিতে নেয় কেপপ ডেমন হান্টার্স (KPop Demon Hunters)) ৷ পুরস্কার নিতে মঞ্চে ওঠেন পরিচালক ম্যাগি ক্যাং, ক্রিস অ্যাপেলহ্যান্স ও প্রযোজক মাইকেল এল.এম উং ৷ 2025 সালের জনপ্রিয় অ্যানিমেটেড মিউজিক্যাল আরবান ফ্যান্টাসি ফিল্ম, যা নেটফ্লিক্সেও মুক্তি পেয়েছে ৷ অন্যদিকে, সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম (Best Animated Short Film) বিভাগে অস্কার জিতে নেয়, 'দ্য গার্ল হু ক্রাইড পার্লস' (The Girl Who Cried Pearls)। এরপরেই অস্কার অনুষ্ঠানের মঞ্চে মাইলস ক্যাটোন 'সিনার্স' (Sinners) থেকে 'I Lied To You' গান পরিবেশনার মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকদের মন ভরিয়ে দেন ৷ মঞ্চে প্রায় 50 জন পরিবেশক তাঁকে সঙ্গ দেন ৷
'আন্ট গ্ল্যাডিস' চরিত্রের জন্য অস্কার জয় অ্যামি ম্যাডিগানের
'WEAPONS'-এর জন্য সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী হিসেবে অস্কার জয় অ্যামি ম্যাডিগানের ৷ এটি তাঁর ক্যারিয়ারের প্রথম অস্কার ৷ 1986 সালের পর প্রথম অস্কার মনোনয়ন ও জয় অভিনেত্রীর ৷
-
Congratulations to Amy Madigan for winning the Oscar for Best Supporting Actress for WEAPONS! #Oscars