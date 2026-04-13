'ম্যায় ভি বহি শো-জায়ুগি...' শেষ সফরে আশা ভোঁসলে

আশা ভোঁসলের শেষকৃত্যে তারকাদের সম্মান (এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 13, 2026 at 1:10 PM IST

Updated : April 13, 2026 at 1:31 PM IST

মুম্বই, 13 এপ্রিল: কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলের শেষকৃত্য সোমবার বিকেলে শিবাজি পার্কে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হবে। 92 বছর বয়সী লেজেন্ডারি গায়িকা কালজয়ী গানের মাধ্যমে সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীত দুনিয়ায় রাজত্ব করেছেন ৷ শনিবার বুকে সংক্রমণ নিয়ে ব্রীচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হন গায়িকা ৷ রবিবার চিকিৎসকরা জানান, একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে (multi-organ failure) ইহলোক ত্যাগ করেছেন 'সুরের রানি' ৷ সোমবার শিল্পীর নশ্বর দেহ লোয়ার পারেলের বাসভবনে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সাধারণ মানুষ থেকে তারকারা শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন ৷ ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে সলমন খান থেকে শাহরুখ খান, রজনীকান্ত থেকে জুনিয়র এনটিআর, অন্যদিকে সঙ্গীত জগতের তাবড় তাবড় শিল্পীরা শোকপ্রকাশ করেন ৷

1:29 PM, 13 Apr 2026 (IST)

শ্রদ্ধা জানান শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে

শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রধান উদ্ধব ঠাকরে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-সহ মুম্বইয়ের বাসভবনে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলেকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

1:24 PM, 13 Apr 2026 (IST)

আশাজির অন্তিম সফরে সঙ্গীত শিল্পী নীতিন মুকেশ

আশাজির অন্তিম সফরে শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত অভিনেতা নীল নীতিন মুকেশ ও সঙ্গীত শিল্পী নীতিন মুকেশ।

1:18 PM, 13 Apr 2026 (IST)

জাতীয় পতাকায় আবৃত কিংবদন্তী গায়িকা

মুম্বইয়ের বাসভবনে কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সময়, তাঁর নশ্বর দেহটি জাতীয় পতাকায় আবৃত করা হয়।

1:14 PM, 13 Apr 2026 (IST)

নাতনি জানাইকে সান্ত্বনা টাব্বুর

আশার বাসভবনে উপস্থিত হন অভিনেত্রী টাব্বুর ৷ তাঁকে শোকাহত জানাইকে সান্ত্বনা দিতে দেখা যায়। আশাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর অভিনেত্রী জানাইকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন ৷ গায়িকাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর শচীন ও অঞ্জলিকেও জানাই এবং পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায়। সোমবার আশার বাসভবনে উপস্থিত বন্ধু ও সহকর্মীদের মধ্যে সুরকার এ আর রহমান এবং অভিনেত্রী আশা পারেখও ছিলেন।

1:02 PM, 13 Apr 2026 (IST)

শ্রদ্ধা জানান অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ-রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা

অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ মুম্বইতে কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের বাসভবনে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রধান উদ্ধব ঠাকরে, তাঁর স্ত্রী রশ্মি ঠাকরে এবং নেতা আদিত্য ঠাকরেও আশা ভোঁসলের বাসভবনে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

