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সেরা বাংলা সিনেমা অঞ্জন দত্তের 'চালচিত্র', কার্তিক সেরা অভিনেতা, ইয়ামি সেরা অভিনেত্রী, সেরার সেরা আর কারা ?

72nd National Film Awards winners announced, see the full list
জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 5:39 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 6:23 PM IST

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হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: প্রতীক্ষার অবসান । নয়াদিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারে 72তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে । জুরি বোর্ডের আলোচনা বা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া চলতে থাকায় এই ঘোষণা করতে প্রায় দু'সপ্তাহ দেরি হয়েছে। 1 জানুয়ারি 2024 থেকে 31 ডিসেম্বর 2024-এর মধ্যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (সিবিএফসি) কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত সিনেমাগুলিকে এই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়েছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জয়রাজের নেতৃত্বে 11 সদস্যের জুরি বোর্ড এ বছরের বিজয়ীদের নির্বাচন করেছে । মোট 43টি জাতীয় পুরস্কার এদিন ঘোষণা করা হয়েছে ।

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6:19 PM, 18 Jul 2026 (IST)

সেরা সিনেমা আর্টিকেল 370, পুরস্কার এল 'কল্কি 2898 এডি'-র ঝুলিতেও

নাগ অশ্বিন পরিচালিত 'কল্কি 2898 এডি' জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে বেস্ট পপুলার ফিল্ম প্রোভাইডিং হোলসাম এন্টারটেনমেন্ট বিভাগে ।

6:00 PM, 18 Jul 2026 (IST)

বেস্ট হিন্দি সিনেমা 'শ্রীকান্ত', বাংলায় জাতীয় পুরস্কার পেল 'চালচিত্র'

রাজকুমার রাও অভিনীত, তুষার হিরানন্দানি পরিচালিত বায়োপিক পেল জাতীয় পুরস্কার ।

বেস্ট কোরিয়োগ্রাফি- স্ত্রী 2 (বিজয় গঙ্গোপাধ্যায়)

বেস্ট এডিটিং

আপরণ (তামিল)

এডিটর-আর কালাইভানন

বেস্ট সাউন্ড ডিজাইন

ভুল ভুলাইয়া 3

সাউন্ড ডিজাউনার- মানস চৌধুরী

বেস্ট স্ক্রিনপ্লে অরজিনাল

পুষ্পা পার্ট 2

স্ক্রিনপ্লে রাইটার বান্দ্রেদী সুকুমার

বেস্ট ফিমেল প্লেব্যাক সিঙ্গার

বিজয়ালক্ষ্মী

বেস্ট মেল প্লেব্যাক সিঙ্গার

ঘরট গণপতি (মারাঠি-নভসাচি গৌরি মাজি)

অভয় যোধপুরকর

বেস্ট চাইল্ড আর্টিস্ট

অঙ্ক কী কঠিন (বাংলা)

অভিনেতা- ঋদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তপোময় দেব ও গীতশ্রী চক্রবর্তী

বেস্ট অ্যাকটর ইন সাপোর্টিং রোল

ভক্ষক

অভিনেতা- সঞ্জয় মিশ্রা

বেস্ট অ্যাকট্রেস ইন লিডিং রোল

আর্টিকেল 370

অভিনেত্রী ইয়ামি গৌতম

বেস্ট অ্যাকটর

চান্দু চ্যাম্পিয়ন (কার্তিক আরিয়ান)

ব্রামাউগম (মালয়লম, অভিনেতা মামুট্টি)

5:54 PM, 18 Jul 2026 (IST)

ধনুশ পেলেন জাতীয় পুরস্কার

প্রায় 400টি সিনেমা জমা পড়েছিল এবারের প্রতিযোগিতায় । সেখান থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে সেরার সেরা সিনেমাকে ।

স্পেশাল মেনশন

মেইয়াজহাগম (তামিল সিনেমা)

ক্যাপ্টেন মিলার (অভিনেতা ধনুশ)

বেস্ট তেলুগু সিনেমা

কমিটি কুরুল্লু

বেস্ট ওড়িয়া সিনেমা

লাহারি

পরিচালক-অমর্ত্য ভট্টাচার্য

5:40 PM, 18 Jul 2026 (IST)

বেস্ট ফিল্ম ক্রিটিক বিভাগে জাতীয় পুরস্কার পেলেন সঞ্জীব শ্রীবাস্তব

শুরু হয়ে গিয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা ।

নন-ফিচার ফিল্ম বিভাগ

স্পেশাল মেনশন

চোলা ডোরা অউর সুই(হিন্দি)

ভদ্রকালি নাটকম (মালয়লম)

.......

বেস্ট ন্যারেটর

লিটল প্ল্যানেট- আ টেল অফ ফ্রগ

বেস্ট মিউজিক ডিকেরশন

পরাট 41 ডিগ্রি ম্যাগাভর (মারাঠি)

বেস্ট এডিটিং

এনডিও (হিন্দি)

বেস্ট সাউন্ড ডিজাইন

ব্লু (তামিল) হরি হর সুধন

বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি

লাইফ ইন লুম (এডমন্ড ব়্যানসন)

বেস্ট নন-ফিচার ফিল্ম

ভাঙ্গার (ইংরাজি-মারাঠি)

প্রযোজক-পরিচালক- সুমিরা রায়

Last Updated : July 18, 2026 at 6:23 PM IST

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