দুঃসময়ে ভূপেন হাজারিকাকে আপন করে নেয় কলকাতার মাটি

দুঃসময়ে ভূপেন হাজারিকাকে আপন করে নেয় কলকাতার মাটি
এদিন, বইমেলায় ভূপেন হাজারিকার জীবনের উপরে ভিত্তি করে প্রকাশিত হয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা অনুরাধা পূজারি শর্মার লেখা বই 'ভারত রত্ন ভূপেন হাজারিকা'।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 11:31 AM IST
কলকাতা, 28 জানুয়ারি: জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভারতরত্ন ড. ভূপেন হাজারিকাকে শ্রদ্ধা জানানো হল 49 তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলাতে। 'পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড, কলকাতা'র সহযোগিতায় 'পাবলিকেশন বোর্ড অসম'-এর আয়োজনে এসবিআই অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় এক বর্ণময় অনুষ্ঠান। হাজারিকার জনপ্রিয় সব গান পরিবেশন করেন তাঁর রাজ্য থেকে আসা শিল্পীরা।
জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এদিন ভূপেন হাজারিকার জীবনের উপরে ভিত্তি করে প্রকাশিত হয় সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখিকা অনুরাধা পূজারি শর্মার লেখা বই 'ভারত রত্ন ভূপেন হাজারিকা'। বইটি 21টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলা তার মধ্যে একটি। কলকাতা বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে বইটি। অনুরাধা পূজারি শর্মা বলেন, "অসমের মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ভূপেন হাজারিকার জীবনের উপর ভিত্তি করে বই লিখতে বলেন। হাতে সময় খুব কম ছিল। দেড় মাসের মধ্যে লেখাটা সেরে ফেলি। লেখার পরেও ভেবেছি এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা কি অতই সহজ? আরও অনেককিছু তো বাকি রয়ে গেল।"
লেখিকা এদিন কলকাতার সঙ্গে ভূপেন হাজারিকার সম্পর্ক, বন্ধন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, "অত্যন্ত দুঃসময়ে কলকাতায় এসেছিলেন ভূপেন দা। আর কলকাতার মাটি তাঁকে বুকে টেনে নিয়েছিল। এই ঋণ আমরা অসমের মানুষ কোনওদিন শোধ করতে পারব না। আমি কলকাতার বাঘাযতীনে আট বছর থেকেছি। ভূপেন দা'কে নিয়ে এখানকার মানুষের উন্মাদনা আমার নিজের চোখে দেখা। ভূপেন দা আমার বাড়িতে আসবে জানতে পারলে কত মানুষ এসে ভিড় জমাতো ওঁকে দেখতে। অনেক ভালোবাসা পেয়েছেন ভূপেন দা এখানকার মানুষদের কাছ থেকে।"
তিনি স্মৃতির পাতা উল্টে আরও বলেন, "ভূপেন দা আমাকে অনেক অনুষ্ঠান দেখাতে নিয়ে যেতেন। একবার মেদিনীপুরের এক গ্রামে গিয়েছি ভূপেন দা'র সঙ্গে। অনেককে দেখলাম হাতে লাঠি আর লণ্ঠন নিয়ে এসেছেন। ভূপেন দা শেষ গান গাইবার সময়ে দেখা গেল সবাই চলে যাচ্ছেন, দর্শকের আসন প্রায় ফাঁকা। ভূপেন দা জিজ্ঞেস করলেন কেন চলে যাচ্ছেন। ওঁরা বললেন আমরা শুধু আপনার গানের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম চার-পাঁচ ঘণ্টা। আমরা অনেক দূর থেকে এসেছি। এখন যেতেই হবে। সেদিন ভূপেন দা'র স্টেজে উঠতেও অনেকটা দেরি হয়েছিল। সুতরাং ভূপেন দা'কে নিয়ে কতটা উন্মাদনা মানুষের মধ্যে ছিল এর থেকেই বোঝা যায়।"
অনুরাধা পূজারি শর্মা বলেন, "আমরা বলি 'আমার ভূপেন দা', আর এই কলকাতা বলে, 'আমাদের ভূপেন দা'। এটাই একজন শিল্পীর প্রাপ্য। এই ভাগ্য সবার থাকে না। ভূপেন দা এই ভাগ্য নিজে গড়ে তুলেছিলেন, গান দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে। ওঁর প্রত্যেকটা গানে ছিল নানা রকমের প্রেমের কাহিনি। কলকাতায় ভূপেন দা'কে পরিচিত করানোর নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের। তাঁর অবদানও অস্বীকার করতে পারব না আমরা অসমের বাসিন্দারা।" আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "তরুণ প্রজন্মকে নতুন দর্শন শিখিয়েছিলেন ভূপেন হাজারিকা।"
বইমেলায় কিংবদন্তি শিল্পীর জন্মশতবর্ষ পালিত হয় নৃত্য-গীতের মাধ্যমে। 'আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়' থেকে 'দোলা দোলা', 'বিস্তীর্ণ দু'পারের', 'মানুষ মানুষের জন্যে'-সহ আরও বহু গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা। নৃত্য পরিবেশনা নজর কাড়ে সকলের। এদিনের অনুষ্ঠানে অনুরাধা পূজারি শর্মা ছাড়াও হাজির ছিলেন আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার জেনারেল সেক্রেটারি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, লেখক সুমন্ত চালিহা (পাবলিকেশন বোর্ড অসমের ভাইস চেয়ারম্যান), প্রমোদ কালিটা (পাবলিকেশন বোর্ড অসমের সেক্রেটারি), সঙ্গীত শিল্পী তথা ভূপেন হাজারিকার শ্যালিকা মণীষা হাজারিকা, সঙ্গীত শিল্পী পর্ণাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত শিল্পী ময়ূখ হাজারিকা (ভূপেন হাজারিকার ভাইপো) এবং অধ্যাপক তথা সঙ্গীত শিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার-সহ আরও অনেকে।