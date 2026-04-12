যুগের অবসান, প্রয়াত আশা ভোঁসলে

বুকে সংক্রমণ নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন । সেখানেই তাঁর জীবনবসান হয় ৷

Asha Bhosle passes away
92 বছর বয়সে প্রয়াত আশা ভোঁসলে (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 12, 2026 at 1:10 PM IST

মুম্বই, 12 এপ্রিল: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আশা ভোঁসলে ৷ 92 বছর বয়সে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন তিনি ৷ রবিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী ৷ এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর ছেলে আনন্দ ভোঁসলে ৷

তিনি বলেন, "সোমবার বেলা 11টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত কিংবদন্তি শিল্পীর দেহ মুম্বইয়ের বাসভবনে রাখা হবে ৷ সেখানে তাঁকে আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন । এরপর বিকেল 4টার দিকে মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।"

আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এদিন সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "মহান সঙ্গীত প্রতিভা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তিনি ছিলেন একজন অনুপ্রেরণাদায়ী ও মন্ত্রমুগ্ধকর গায়িকা, যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন । তিনি অনেক বাংলা গানও গেয়েছেন এবং বাংলাতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় । 2018 সালে আমরা তাঁকে আমাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্গবিভূষণ' প্রদান করেছিলাম । তাঁর পরিবার, সঙ্গীত জগৎ এবং বিশ্বজুড়ে তাঁর কোটি কোটি ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল ।"

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুকে সংক্রমণের সমস্যা ছিল শিল্পীর ৷ এরপরেই শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার । হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় ৷ তবে লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ৷ রবিবার সকালেই তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতিত সামদানি বলেন, "কয়েক মিনিট আগে মাল্টি অর্গান ফেইলিওরের কারণে মৃত্যু হয়েছে আশা ভোঁসলের ।"

সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের বোন আশা ভোঁসলে ৷ তবে তিনি কেবল তাঁর দিদির খ্যাতির ছায়ায় থাকেননি ৷ বরং সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে এক নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছিলেন ৷ হিন্দি প্লেব্যাক গানে নিজের স্বতন্ত্র ধারা গড়েছিলেন ৷ তিনি 1940-এর দশকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে অন্যতম দীর্ঘ ও বহুমুখী যাত্রা ছিল তাঁর । আট দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি রোমান্টিক ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে ক্যাবারে গান ও গজল পর্যন্ত গেয়েছেন ৷ বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার গান রেকর্ড করেছেন তিনি ।

1949 সালে মাত্র 16 বছর বয়সে গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আশা ভোঁসলের ৷ পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর সহযোগী ও সুরকার আরডি বর্মনকে বিয়ে করেন ৷ পঞ্চমদার সুরে নানা কালজয়ী গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আশা ভোঁসলে ৷ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ-সহ বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আশা ভোঁসলে । তাঁর প্রয়াণ একটি যুগের অবসান ঘটালেও, তাঁর কালজয়ী গানগুলো চিরকাল বেঁচে থাকবে সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়ে ।

