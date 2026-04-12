যুগের অবসান, প্রয়াত আশা ভোঁসলে

যুগের অবসান, প্রয়াত আশা ভোঁসলে
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 1:10 PM IST
মুম্বই, 12 এপ্রিল: প্রয়াত কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আশা ভোঁসলে ৷ 92 বছর বয়সে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন তিনি ৷ রবিবার মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শিল্পী ৷ এমনটাই জানিয়েছেন তাঁর ছেলে আনন্দ ভোঁসলে ৷
তিনি বলেন, "সোমবার বেলা 11টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত কিংবদন্তি শিল্পীর দেহ মুম্বইয়ের বাসভবনে রাখা হবে ৷ সেখানে তাঁকে আত্মীয়স্বজন ও অনুরাগীরা শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারেন । এরপর বিকেল 4টার দিকে মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।"
#WATCH | Mumbai: Legendary singer Asha Bhosle's son, Anand Bhosle says, " my mother passed away today. people can pay their last respects to her at 11 am tomorrow at casa grande, lower parel, where she lived. her last rites will be performed at 4 pm tomorrow at shivaji park." https://t.co/enJlEizboY pic.twitter.com/4WqTd9HYxg— ANI (@ANI) April 12, 2026
আশা ভোঁসলের প্রয়াণে শোকজ্ঞাপন করেছেন পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি এদিন সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "মহান সঙ্গীত প্রতিভা আশা ভোঁসলের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত । তিনি ছিলেন একজন অনুপ্রেরণাদায়ী ও মন্ত্রমুগ্ধকর গায়িকা, যিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করেছেন । তিনি অনেক বাংলা গানও গেয়েছেন এবং বাংলাতেও অত্যন্ত জনপ্রিয় । 2018 সালে আমরা তাঁকে আমাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্গবিভূষণ' প্রদান করেছিলাম । তাঁর পরিবার, সঙ্গীত জগৎ এবং বিশ্বজুড়ে তাঁর কোটি কোটি ভক্তদের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা রইল ।"
Profoundly saddened by the demise of the great musical genius Asha Bhosle.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 12, 2026
She has been an inspiring and mesmerising singer who reigned over our hearts for generations.
She sang many Bengali songs too, and is incredibly popular in Bengal also. We could confer our highest…
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুকে সংক্রমণের সমস্যা ছিল শিল্পীর ৷ এরপরেই শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার । হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয় ৷ তবে লড়াই বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি ৷ রবিবার সকালেই তাঁর জীবনাবসান হয় ৷ ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতিত সামদানি বলেন, "কয়েক মিনিট আগে মাল্টি অর্গান ফেইলিওরের কারণে মৃত্যু হয়েছে আশা ভোঁসলের ।"
সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের বোন আশা ভোঁসলে ৷ তবে তিনি কেবল তাঁর দিদির খ্যাতির ছায়ায় থাকেননি ৷ বরং সেই ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে এক নিজস্ব জগৎ তৈরি করেছিলেন ৷ হিন্দি প্লেব্যাক গানে নিজের স্বতন্ত্র ধারা গড়েছিলেন ৷ তিনি 1940-এর দশকে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে অন্যতম দীর্ঘ ও বহুমুখী যাত্রা ছিল তাঁর । আট দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি রোমান্টিক ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে ক্যাবারে গান ও গজল পর্যন্ত গেয়েছেন ৷ বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার গান রেকর্ড করেছেন তিনি ।
1949 সালে মাত্র 16 বছর বয়সে গণপতরাও ভোঁসলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আশা ভোঁসলের ৷ পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁর সহযোগী ও সুরকার আরডি বর্মনকে বিয়ে করেন ৷ পঞ্চমদার সুরে নানা কালজয়ী গানে কণ্ঠ দিয়েছেন আশা ভোঁসলে ৷ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ-সহ বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন আশা ভোঁসলে । তাঁর প্রয়াণ একটি যুগের অবসান ঘটালেও, তাঁর কালজয়ী গানগুলো চিরকাল বেঁচে থাকবে সঙ্গীতপ্রেমীদের হৃদয়ে ।