আশাজি ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের পাওয়ার হাউজ- বললেন অন্তরা, কী প্রতিক্রিয়া ঋতুপর্ণা-অজয়-বিক্রমের ?

আশাজি ছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতের পাওয়ার হাউজ- বললেন অন্তরা, কী প্রতিক্রিয়া ঋতুপর্ণা-অজয়-বিক্রমের ?
প্রবাদপ্রতীম শিল্পী আশাজির প্রয়াণে বাকরুদ্ধ ঋতুপর্ণা, অন্তরা থেকে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 5:20 PM IST
কলকাতা, 12 এপ্রিল: ক্যালেন্ডারের পাতায় 'রবিবার'টা যেন লাল থেকে কালো হয়ে গিয়েছে । এমনই এক ররিবারে টলিউড হারিয়েছে অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আজও সেই রবিবার । প্রয়াত হলেন সুরের জাদুকর আশা ভোঁসলে । রবিবাসরীয় এই দুপুরে যেন সকলের কানে বাজছে এই গান, "জাইয়ে আপ কাহা জায়েঙ্গে..." । কথাতেই তো বলে, শিল্পীর মৃত্যু হয় শিল্পর নয় । আর তাই তো, সঙ্গীত শিল্পী অন্তরা মিত্র, অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত থেকে সঙ্গীত শিল্পী অজয় চক্রবর্তীর কাছে আশা ভোঁসলে না থেকেও থেকে গিয়েছেন ।
আশাজির স্মরণে সঙ্গীতশিল্পী অন্তরা মিত্র বলেন, "ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়ার স্তম্ভ চলে গেলেন। খুব খারাপ একটা রবিবার আজ। খুঁটি নড়ে গেল। কিছু বলার নেই ৷ সবাইকেই হারাতে হবে একদিন না একদিন। কিন্তু কিছু কিছু হারানো মেনে নেওয়া কঠিন। আশা'জি ছিলেন একজন পাওয়ার হাউজ ৷ ভাবা যায় গত বছর উনি দুবাইতে একটা ইভেন্টে গাইলেন- 'হুসন তেরা তবা তবা'। ভারতীয় সঙ্গীত দুনিয়ায় উনি ছিলেন ইনক্লুসিভ। উনি ভারতীয় সঙ্গীতে যা যা যোগ করেছেন তা কেউ করতে পারেননি বলে আমার ধারণা। ওয়েস্টার্ন, গজল, সেমি ক্লাসিকাল সবেতেই অসীম পারদর্শিতা ছিল আশা জি'র। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব? আশাজির গায়ন শৈলিতে সব ছিল। আমি ভাগ্যবতী। ওঁর 85 তম জন্মদিনেও ওঁর কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। ওঁর সময়ের যে ক'জন লেজেন্ড ছিলেন তাঁদের মধ্যে উনিই বেঁচে ছিলেন। আজ উনিও চলে গেলেন। বড্ড খারাপ একটা রবিবার আজ।"
অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত শোকপ্রকাশ করে বলেন, "আশাজি সাংস্কৃতিক জীবন ও সঙ্গীতের উনি দেবী ছিলেন । আমার মনে হয়, এমন নক্ষত্ররা মহাকাশ থেকে কখনও কখনও খসে পড়েন । তার মধ্যে উনি একজন ছিলেন । জানতাম উনি অসুস্থ ছিলেন । কিন্তু ওনার চলে যাওয়া মানে চলে যাওয়া নয় । কারণ এমন শিল্পীরা, স্রষ্টা চলে যান না, বলে আমার মনে হয় । তাঁরা থেকে যান আমাদের নিবিড় ভালোবাসায়, তাঁদের কীর্তিতে, সঙ্গীতের জগতে । যে সঙ্গীত শুধু আমাদের নয়, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও সমৃদ্ধ করবে । আশা ভোঁসলে সেইরকমই একটা নাম ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি খুব প্রিভিলেজড বলব নিজেকে, কারণ আমার সিনেমার অনেকগুলো প্লেব্যাক করেছিলেন আশা জি । বেশ কিছু গানে লিপ দিতে পেরেছিলাম, ওই রকম মহান স্রস্টার গলায় । সেটা আমার কাছে খুব বড় পাওনা । সঙ্গীত জগতের এখ নক্ষত্র পতন হল । কিন্তু উনি আমাদের যা দিয়ে গেছেন, 92 বছর বয়স পর্যন্ত উনি যেভাবে গেয়ে গেছেন, যেভাবে এন্টারটেইন করে গেছেন, তা ভোলার নয় । এন্টারটেইনমেন্টের লাস্ট ওয়ার্ড হচ্ছেন আশা ভোঁসলে । আমি মনে করি যে, যেখানেই উনি থাকবেন, সেখানেই সুর সৃষ্টি করবেন, তাঁর সঙ্গীত সৃষ্টি করবেন । তাই আশাজিকে আমার সশ্রদ্ধ প্রনাম । ওঁনার আত্মার শান্তি কামনা করি । পৃথিবীতে সকলে অপেক্ষা করবেন, আবার কবে এক আশা ভোঁসলেজি আসবেন ।"
আশা ভোঁসলেকে নিয়ে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে গলা বুজে আসে। তিনি বলেন, " আমার কিছু বলতে আর ভালো লাগছে না। অনেক কথা বলে ফেলেছি। আর ভালো লাগছে না। ভালো থাকুন উনি। আর কিছুই বলার নেই। অনেক বড় ক্ষতি হল আজ।"
পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ বলেন, "আশা'জি আমার সবথেকে প্রিয় গায়িকা ছিলেন। কালজয়ী যাঁকে বলে সেটা সত্যি সত্যি আশা ভোঁসলে ছিলেন। কেরিয়ারের শুরুতে রোম্যান্টিক গান, হেলেন জি'র ক্যাবারে নাম্বারস, 'পিয়া তু অব তো আজা'র মতো আরও অনেক গানে মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছেন উনি। এরপরে সত্তরের দশকে এসে পঞ্চম দা'র সঙ্গে অনেক ধরনের গান গেয়েছেন। রোম্যান্টিক, রাগাশ্রয়ী যেমন গেয়েছেন, তার মধ্যে আবার একটা 'দম মারো দম'ও গেয়েছেন। পরবর্তিকালে আশির দশকে এসে গুলাম আলি জি'র সঙ্গে গজলও করেছেন। আবার আমরা দেখছি উনি 'উমরাও জান'-এর মতো ছবিতে দুর্দান্ত ক্লাসিক্যাল এবং গজল গাইছেন। তারওপরে দেখছি এ আর রহমানের সঙ্গে 'রঙ্গিলা' করছেন। আশা জি'র এই যে ভার্সেটালিটি এটা অকল্পনীয়।"
"সব ধারার গানের মধ্যে নিজেকে পালটে ফেলার অসামান্য দক্ষতা ছিল। এক্সপ্রেশন পালটে ফেলতেন নিমেষে, নিজের গলার টোনাল কোয়ালিটি চেঞ্জ করে ফেলতেন যখন তখন। ওঁর চলে যাওয়া আজ ভারত তথা বিশ্বের জন্য বড় ক্ষতি। আমার জন্যও ক্ষতি। কখনও কোনও কাজ করে উঠতে পারিনি ওঁর সঙ্গে। একটা কাজ প্রায় কাছাকাছি গিয়েও হয়নি অনেকগুলো কারণে। ওঁর শারীরিক সমস্যা আর আমার যাতায়াতজনিত কিছু কারণে। তাই আফসোসটা থেকে গেল। কিন্তু আশা'জি সঙ্গীত দুনিয়াকে যা শিখিয়ে গেলেন তার কোনও বিকল্প নেই।"
পাশাপাশি পরিচালক প্রভাত রায়ও সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "কত স্মৃতি! সেই শক্তি দার অফিসে প্রথম পরিচয়... তারপর আমার নির্দেশনায় হিন্দি আর বাংলা ছবি মিলিয়ে প্রচুর হিট গান। প্রত্যেকবার স্টুডিওতে এসে আগেই বলতেন উচ্চারণ গুলো আগে ঠিক করে বোঝাও তো। অনেক স্নেহ আর ভালবাসা পেয়েছি। কোনওদিন ভোলার নয়।"