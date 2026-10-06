প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত, রেখে গেলেন সুরের দীর্ঘ উত্তরাধিকার

প্রয়াত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত, রেখে গেলেন সুরের দীর্ঘ উত্তরাধিকার
Biva Sengupta passes away: 94 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত। সঙ্গীত জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 3:59 PM IST
কলকাতা, 6 অক্টোবর: প্রয়াত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্ত। 94 বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন শিল্পী। তাঁর প্রয়াণে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
ত্রিপুরার আগরতলায় জন্ম বিভা সেনগুপ্তের। 1959 সালে কলকাতায় আসার পর শুরু হয় তাঁর সঙ্গীতজীবনের নতুন অধ্যায়। প্রথমে সঙ্গীতশিক্ষা নেন মায়া সেনের কাছে। পরবর্তীতে মায়া সেনের সূত্রেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে তালিম নেওয়ার সুযোগ পান। দেবব্রত বিশ্বাসের গায়কির নিজস্ব ধারা ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের গভীরতা তাঁর শিল্পীসত্তায় বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।
শুধু নিজে গান গাওয়াই নয়, পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিভা সেনগুপ্তের। সাগর সেন প্রতিষ্ঠিত ‘রবিরশ্মি’র সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন এবং সেখানে নিয়মিত গান শেখাতেন। দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রছাত্রীদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম দিয়েছেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনে ছিল গভীরতা, সংযম এবং আবেগের এক নিজস্ব মেলবন্ধন। দেবব্রত বিশ্বাসের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে নিজের শিল্পীসত্তার সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করেছিলেন নিজস্ব পরিবেশনরীতি।
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট ছিল। নতুন প্রজন্মকে গান শেখানো এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁর অন্যতম সাধনা। তাঁর প্রয়াণে শুধু একজন শিল্পীকেই হারাল না বাংলা সঙ্গীতজগৎ, হারাল রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকারীকে। বিভা সেনগুপ্তের কণ্ঠ থেমে গেলেও তাঁর গান, তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতসাধনার মধ্য দিয়ে তিনি থেকে যাবেন শ্রোতাদের মনে।
বিভা সেনগুপ্তের জনপ্রিয় কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা:
• চির সখা ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না
• কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি
• ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু
• আমার শেষ পরানির কড়ি
• আমি কান পেতে রই
• মেঘ বলেছে যাব যাব
• আমার খেলা যখন ছিল
• নয় নয় এ মধুর খেলা
• বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী
তাঁর জনপ্রিয় গানের সংকলন ও অ্যালবামগুলোর মধ্যে 'চির সখা', 'একা রবি ঠাকুর (খণ্ড 10)' এবং বর্ষার গানের সংকলন 'ঝরঝর বরিষে' অন্যতম।