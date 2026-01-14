ETV Bharat / entertainment

সঙ্গীত জগতে আরও এক নক্ষত্র পতন ! প্রয়াত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল 90 বছর।

legendary-singer-arghya-sen-passes-away-cm-mamata-banerjee-mourns
প্রয়াত বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন (ইটিভি ভারত)
Published : January 14, 2026 at 3:00 PM IST

কলকাতা, 14 জানুয়ারি: প্রয়াত বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অর্ঘ্য সেন। মৃত্যুকালে শিল্পীর বয়স হয়েছিল 90 বছর। গানের জাদুতে মুগ্ধ করেছিলেন আপামর বাঙালিকে। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স-এ (পূর্বের টুইটার) তিনি লেখেন, "বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অর্ঘ্য সেনের প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর চলে যাওয়া বাংলা সাংস্কৃতিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার ও অসংখ্য অনুরাগীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।"

1935 খ্রিস্টাব্দের 11 নভেম্বর অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্ম শিল্পীর। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল খুলনার সেনহাটি গ্রামে। পিতা হেমেন্দ্রকুমার সেন ছিলেন কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষক এবং মাতা বিন্দুদেবী সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জানা যায়, অর্ঘ্য সেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ফরিদপুরেই পড়াশোনা করেন। পরবর্তীতে তিনি কলকাতায় চলে এসে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন। এরপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। ছোট থেকেই সঙ্গীতের প্রতি অমোঘ টান তাঁর। খুব অল্প বয়সেই গানের জগতে তাঁর হাতেখড়ি হয়। লেখাপড়ার পাশাপাশি গানের তালিম নিতেন তিনি। রেডিওয় প্রচারিত পঙ্কজকুমার মল্লিকের সঙ্গীতশিক্ষার আসর, পরবর্তীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কিংবদন্তি শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের কাছেও গান শেখেন তিনি।

স্নাতক হওয়ার পর অর্ঘ্য সেন তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। যে বিভাগে তিনি কাজ করতেন সেটি পরে ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অরগানাইজেশনে পরিবর্তিত হয় এবং এখান থেকেই চাকরি জীবন শেষ করেন তিনি। কলকাতায় অষ্টম শ্রেণীর পড়াশোনার সময় এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার আগে পর্যন্ত অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কিছু দিন রবীন্দ্র সংগীত শেখেন। সঙ্গীতচর্চা কিছুদিন বন্ধ রাখেন 1951 খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময়। পরীক্ষা পাশের পর তিনি অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবর্তে পেলেন দেবব্রত বিশ্বাসকে।

কিন্তু তাঁর মাসিক পাঁচ টাকা বেতন দেওয়ার মত আর্থিক অবস্থা ছিল না। শেষে বিনা বেতনেই দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নিতেন। তিনি কথা ও ভাবের উপর জোর দিয়ে তাঁর কণ্ঠের গান শুনে 'তাঁকে ভ্যাঙানোর' উপদেশ দিতেন আর বলতেন এতেই শিক্ষার্থীর স্বকীয়তা প্রকাশ পাবে। অর্ঘ্য সেন গান শিখেছেন প্রথিতযশা সঙ্গীত শিল্পী ও বিখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত রজনীকান্ত সেনের দৌহিত্র দিলীপকুমার রায়, সুপ্রভা সরকার মঞ্জু গুপ্ত প্রমুখের কাছে। 1997 সালে সঙ্গীতের জগতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি' পুরস্কার লাভ করেন সঙ্গীতশিল্পী অর্ঘ্য সেন।

