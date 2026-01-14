'আকাশ প্রদীপ' আমাদের তিনজনের জীবনে ছাপ রেখে গেল- পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়

'আকাশ প্রদীপ' আমাদের তিনজনের জীবনে ছাপ রেখে গেল- পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম কোনও শর্ট ফিল্মে অভিনয় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের। অভিনয়ে হাতেখড়ি সাবিত্রী পৌত্র ওষের।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 10:24 AM IST
কলকাতা, 14 জানুয়ারি: দীর্ঘ ফিল্মি কেরিয়ারে একটিই মাত্র শর্ট ফিল্ম করলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (Sabitri Chatterjee)। তাঁর অভিনীত প্রথম শর্ট ফিল্ম 'আকাশ প্রদীপ' দেখানো হবে চলতি বছর 25 জানুয়ারি রোটারি সদনে 'আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'-এ । এই ছবিতে শুধু তিনিই অভিনয় করেননি। তাঁর আরও দুই প্রজন্ম অভিনয় করেছে এই ছবিতে। তাঁর নাতনি পিঙ্কি বন্দ্যোপাধ্যায় (Pinky Banerjee) এবং প্রপৌত্র ওষ। অভিনয় করেছেন সাহেব চট্টোপাধ্যায়ও। পরিচালক ড. কৃষ্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়।
পিঙ্কি বলেন, "2025 থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। ছবিটা আমরা আমাদের মধ্যে যাপন করেছিলাম। এটা আমাদের কাছে লকারে তুলে রাখার মতো একটা অমূল্য সম্পদ। আমি, মামনি (সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়) এবং আমার ছেলে ওষ এখানে অভিনয় করেছি। মানে আমাদের তিন প্রজন্ম এখানে অভিনয় করেছে। আমি পরিচালক কৃষ্ণেন্দুর কাছে কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণেন্দু প্রথমে আমার আর মামনির সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আমার ছেলেকে দেখে ওঁর পছন্দ হয়। এই ছবিতে একটা বাচ্চাকে দরকার ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে অভিনয় করবে কিনা। ওষ বলে, আমি অডিশন দেব। অডিশনে পাশ করলে কাজটা করব। আর সেটাই হল। ওষ স্কুলে থিয়েটার করে। ফলে ঝোঁক আছে ওর অভিনয়ের প্রতি।"
পিঙ্কি আরও বলেন, "ছবিটা বড় হৃদয়স্পর্শী। ছোট জিনিস বড় গভীর হয়। এই ছবিটা আমাদের তিনজনের জীবনে ছাপ রেখে গেল। পরিচালক ছোট পরিসরে যে কী দারুণ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমার চিরকালই শর্ট ফিল্মের প্রতি ঝোঁক। ইদানীং প্রচুর অফারও আসছে। আর সেই গল্পগুলো কী ভীষণ ভালো! সবসময় পয়সার কথা ভাবলে চলে না। বেশি পয়সাটা আমার কাছে নুনের মতো। বেশি হলে বাঁচতে পারব না।"
শুরু হতে চলেছে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এই সময়ে দাঁড়িয়ে কেমন অবস্থা শর্ট ফিল্মের? তিনি বলেন, "যে ছবির মধ্যে গভীরতা আছে, মানুষের মন ছুঁতে পারে তাকে আটকে রাখা যায় না। ফেসবুকে কেউ পাঁচ মিনিটের সিনেমা দিলেও ভাইরাল হয়ে যেতে পারে। যদি তার গল্পের বাঁধুনি শক্ত হয় এবং সবমিলিয়ে কাজটা ভালো হয়। শর্ট ফিল্মের জন্য বহু স্বাধীন পরিচালক ছবি বানানোর সুযোগ পাচ্ছেন। প্রযোজকরা সাহস পাচ্ছেন ছবি নিয়ে আসার।"
এই মুহূর্তে অভিনয়ের পাশাপাশি চুটিয়ে চলছে তাঁর পডকাস্ট। ছেলে ওষ কি আগামীদিনেও অভিনয় করবে? উত্তরে তিনি বলেন, "আমি বিশ্বাস করি শিল্প বা শিল্পী ভীষণ অরগ্যানিকালি গ্রো করে। আর অভিনয় শেখার বর্ণ পরিচয় হল থিয়েটার। সুতরাং ধাপে ধাপে এগোও। একটা গাছকে কারবাইট দিলে বড় করলে তার ফল মিষ্টি হয় না। এখন পড়াশুনা করছে। আগে পড়াশুনাটা করুক। পড়াশুনা ছাড়া অভিনয়টাও করা যায় না। পড়াশুনা ছেড়ে দিলে কোথাও গিয়ে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। মনের জানলাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পড়াশুনাটা করুক আগে। তারপর যদি ওর মনে হয় ও এটাকে পেশা হিসেবে নেবে, তা হলে নেবে। সবটাই ওর উপরে। তবে, পড়াশুনা করতে হবে, দায়িত্ববান হতে হবে, সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ হতে হবে।"