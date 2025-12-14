রেখা সেদিন হাসতে হাসতে...90তম জন্মদিনে সহ-নায়িকাদের নিয়ে মজার আড্ডায় বিশ্বজিৎ

রেখা সেদিন হাসতে হাসতে...90তম জন্মদিনে সহ-নায়িকাদের নিয়ে মজার আড্ডায় বিশ্বজিৎ
বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে 250-র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ রেখা, মালা সিনহা থেকে আশা পারেখের মতো অভিনেত্রীদের সঙ্গে বড়পর্দায় জুটি বেঁধেছেন তিনি ৷
Published : December 14, 2025 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 14 ডিসেম্বর: আজ প্রবাদপ্রতিম অভিনেতা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন । 89 বছর পূর্ণ করে 90-তে পা দিলেন ৷ বয়সটা তাঁর কাছে একটা সংখ্যামাত্র । তাঁর জীবনীশক্তি সকলের কাছে শিক্ষণীয় ।
বাংলা, হিন্দি মিলিয়ে 250-র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন । করেছেন পরিচালনাও । দর্শককে উপহার দিতে চলেছেন 'অগ্নিযুগ: দ্য ফায়ার' । নানা সময়ে তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন সন্ধ্যা রায় থেকে শুরু করে সুপ্রিয়া চৌধুরী, রেখা, মালা সিনহা, আশা পারেখের মতো শক্তিশালী অভিনেত্রীরা । জন্মদিনে ইটিভি ভারতের সঙ্গে তাঁদের নিয়েই নানা স্মৃতিতে ডুব দিলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ।
বিশ্বজিতের প্রথম নায়িকা
বিশ্বজিতের জীবনের প্রথম ছবিতে তাঁর কোনও নায়িকা ছিলেন না । 'ডাকহরকরা' ছবিতে অভিনয় করেন বিপ্লবীর চরিত্রে । খুব অল্প সময়ের ছিল সেই চরিত্রটি । তারপরের ছবিটি ছিল মাইথোলজিক্যাল, 'কংস' । এই ছবিতে অভিনয় করেন কৃষ্ণের ভূমিকায় । তাতে রাধার ভূমিকায় ছিলেন গীতা দাস । তাই গীতাকেই সিনেমায় নিজের প্রথম নায়িকা বলে স্বীকৃতি দেন বিশ্বজিৎ। এরপরে 'মায়ামৃগ'তে তাঁর নায়িকা হন সন্ধ্যা রায় । হিন্দিতে তাঁর প্রথম ছবি 'বিশ সাল বাদ'। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা। তাতে তাঁর নায়িকা ছিলেন ওয়াহিদা রহমান ।
সহ-অভিনেত্রীর সঙ্গে মজার ঘটনা
ইটিভি ভারত তাঁর কাছে জানতে চায়, অনেক অভিনেত্রী জুটি বেঁধেছেন আপনার সঙ্গে । মনে পড়ে এমন কোনও ঘটনা যা ভোলার নয়? তিনি বলেন, "এত বছরের কেরিয়ারে বহু ঘটনা ঘটেছে, যা ভোলার মতো নয় । একটা বলতে পারি আজ । বেশ মজার একটা ঘটনা । আমি উদয়পুরে রেখার সঙ্গে একটা হিন্দি ফিল্মের শুটিং করছিলাম । ছবির নাম 'মেহমান' । সেখানে একদিন শুটিংয়ে একজন মিষ্টি নিয়ে এল কাঁধে করে । পরনে ছিল রাজস্থানী পোশাক । সবাইকে লাড্ডু খাওয়ালো । আমি আর রেখাও খেলাম । রেখার এত ভালো লেগেছিল যে দুটো খেয়ে নিয়েছিল । তারপর লাঞ্চ করে হোটেলে ফিরি আমরা সবাই ।"
তিনি বলে চলেন, "এক দেড় ঘণ্টা পরে আবার যখন লোকেশনে যাব, তখন রেখাকে দেখি হো হো করে হাসছে । ওকে হাসতে দেখে আমারও হাসি পাচ্ছে । আমিও হাসতে শুরু করলাম। রেখার সেদিন কী অবস্থা! কখনও গলা জড়িয়ে ধরছে, কখনও উলটে পড়ে যাচ্ছে । মনে হচ্ছে যেন নেশা হয়েছে ওর । সবাই এরপর হাসতে শুরু করে । সে কী হাসি হাসি আর হাসি সেটে ৷ কী হয়েছিল বলি তাহলে, সেদিন লোকটা যে মিষ্টি নিয়ে এসেছিল সেগুলো ছিল ভাংয়ের তৈরি । শুটিংটাই বাতিল হল সেদিন । আর হাসতে হাসতে রেখা রীতিমতো জলে ঝাঁপ দেয় আর কী । সামলানো যাচ্ছিল না ওকে । মনে আছে, রেখার জন্য সেদিন ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল ।"
বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়-সন্ধ্যা রায় জুটি
বাংলাতে কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে আপনার কেমেস্ট্রি সবথেকে বেশি ভালো ছিল বলে মনে করেন? বিশ্বজিৎ বলেন, "বাংলাতে আমার খুব ভালো কেমেস্ট্রি ছিল সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে । বাংলায় আমার অধিকাংশ ছবিই সন্ধ্যার সঙ্গে । আর বেশিরভাগ ছবিই হিট হয় । খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম ওঁর সঙ্গে অভিনয়ে । রোম্যান্টিক সিনে অভিনয় করতে গেলে ভিতর থেকে রোম্যান্স আসত, ইমোশনাল সিনে ইমোশন আসত ভিতর থেকে । আর তাই স্বাভাবিকভাবেই সেটা খুব ন্যাচারাল হত । দর্শকের কাছেও সেটা অভিনয় মনে হত না ।"
মালা সিনহার-বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কেমেস্ট্রি
হিন্দি ছবি নিয়ে এই এক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "হিন্দিতে আমার বেশিরভাগ ছবিই মালা সিনহার সঙ্গে । মালা খুব শক্তিশালী অভিনেত্রী । ওঁর সঙ্গেও আমার কেমেস্ট্রি ভালো । এক অন্যকে বুঝতে পারতাম আমরা । দুজনে দুজনের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারতাম কী করতে চলেছে বিপরীতে থাকা মানুষটি । আমরা দুজনেই জানতাম কে কীরকম রি-অ্যাক্ট করব । মালা খুব সহজভাবে অভিনয় করতেন । নিজেকে এবং অন্যকে কোনওরকম স্ট্রেস না দিয়ে খুব স্বচ্ছন্দ ও সাবলীলভাবে কাজ করতে পারতেন । সন্ধ্যাও সেরকমই একজন ।"
হিরোইনদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ অভিনেতা
কার অভিনয়ে বেশি মুগ্ধ ছিলেন জানতে চাইলে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কার প্রতি মুগ্ধ ছিলাম বলতে পারব না । বলা কঠিন আসলে । প্রত্যেকেই অভিনয় ভালো করতেন । কারও কথা আলাদা করে বলা কঠিন । যাঁর যাঁর নিজের স্টাইলে অভিনয় করতেন ওঁরা। তনুজা, শর্মিলা, ওয়াহিদা, মালা সবার আলাদা আলাদা স্টাইল ছিল, যা দর্শকের কাছে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ত । তাই কারও সঙ্গে কারও তুলনা করব না ।"
তাঁর কথায়, "সব হিরোইনের সঙ্গে আমি সাবলীলভাবে অভিনয় করেছি । নতুনদেরও তৈরি করে নিয়েছি নিজের মতো করে । কারও মধ্যে জড়তা থাকলে সেটা কাটিয়ে দিতাম । না হলে কাজটা ভালো হবে না । নিজের ধাঁচে ফেলে নতুনদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে নিয়েছি । যাতে তাঁদের কষ্ট না হয় আমার সঙ্গে অভিনয় করতে । শুরুতে অনেকেই খোলা মনে মিশতে পারেন না । আমি তাঁদের সেটা করতে সাহায্য় করতাম। উদ্দেশ্য একটাই, সিনটা যাতে ভালো হয় ।"
তিনি এও বলেন, "সহ-অভিনেতা ভালো কাজ করলে আমার কাজও ভালো হবে এটা শিখিয়েছিলেন আমাদের গুরুরা । গুরু বলতে উত্তম কুমার, দিলীপ কুমার, ছবি বিশ্বাসের মতো অভিনেতারা কথা বলছি। ওঁরা বলতেন, সহ-অভিনেতা ভালো রি-অ্যাক্ট না করলে তোমারটাও ভালো হবে না । আমি সেটা মাথায় রেখে নিজেও কাজ করেছি । কতটা আমি ভালো করতে পেরেছি সেটা দর্শক বলতে পারবেন ।"
সহ-অভিনেতা হিসাবে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়
সেই সময়ে কোন নায়িকা আপনার অভিনয়ে মুগ্ধ ছিলেন? বিশ্বজিৎ বলেন, "ওয়াহিদা আমার সুখ্যাতি করতেন খুব । বলেছিলেন আমাকে নাকি মনেই হয় না আমি বেঙ্গলের হিরো । আমার হাঁটাচলা, তাকানো, হিন্দি উচ্চারণ, সব নাকি পারফেক্ট । আমার সাইলেন্ট এক্সপ্রেশনও নাকি অসাধারণ । তবে হ্যাঁ, আমার সঙ্গে তখন সকলেই কাজ করতে চাইতেন । এর জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি ।"
তিনি আরও বলেন, "আমার গানেরও সূুখ্যাতি করেছেন অনেকে । আমি হেলেনের সঙ্গে ডান্স করেও প্রশংসা পেয়েছি । নিজেকে নিয়ে বলতে ভালো লাগে না । কিন্তু এটা না বললে কিছু কথা অপূর্ণ থেকে যাবে যে এমনও হয়েছে অনেকেই বলেছেন, 'আপনার সামনে আমাকে বেমানান লাগছে । আপনি অনেক এগিয়ে আছেন'। আমি তাঁদের চিয়ার আপ করেছি । বলেছি একেবারেই না । সব ঠিক আছে । এরপর আরেকবার টেক নিতে বলেছি পরিচালককে, সিনটা আরও ভালো করানোর জন্য । সহ-অভিনেতাকে সাহস না দিলে তিনি সাবলীল হবেন কীভাবে ৷"
বিশ্বজিতের চোখে সেরা সুন্দরী নায়িকা
আপনার চোখে সেরা সুন্দরী নায়িকা? এই প্রশ্নে সহাস্যে উত্তর দেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "আমার সব হিরোইনই সুন্দরী । মাধবী, সন্ধ্যা সুন্দরী । সুপ্রিয়া গ্ল্যামারাস । সুচিত্রার কথা তো ছেড়েই দিলাম । উনি নায়িকা হয়েও হলেন না আমার । আর মুম্বইতে তো প্রত্যেকেই সুন্দরী । সায়রা বানু, মুমতাজ, রেখা, রাখী, শর্মিলা সবাই এক সে বড়কর এক । কাকে ছেড়ে কার কথা বলব? সাধনা, আশা পারেখ, ববিতা । বাংলায় অপর্ণা সেন, মহুয়া রায়চৌধুরী । হিন্দিতে নন্দা, মৌসুমী চট্টোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, তনুজা, লীনা চন্দ্রভারকরদের কথাও বা ভুলি কীভাবে ৷"