সায়কের বিরুদ্ধে এক শিশুর ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ ! হতবাক নেটপাড়া

সায়কের বিরুদ্ধে এমন মারাত্মক অভিযোগ সামনে আসতেই থ টলিপাড়ার তারকারা ৷

leena-gangopadhyays-son-arka-ganguly-alleges-that-sayak-chakraborty-was-accused-of-sexually-harassing-a-child
সায়কের বিরুদ্ধে এক শিশুর ওপর যৌন হয়রানির অভিযোগ ! (সোশাল মিডিয়া/ফাইল)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 8:18 AM IST

4 Min Read
হায়দরাবাদ, 2 ফেব্রুয়ারি: নাম না করে সায়ক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ৷ ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে এক শিশুকে যৌন হয়রানি ঘটনায় নাকি অভিযুক্ত ছিলেন সায়ক ৷ প্রকাশ্যে নাকি ক্ষমাও চেয়েছিলেন ৷ রেস্তোঁরাতে বিফ না মাটন বিতর্ক থামতে না থামতেই ভাইরাল ভ্লগারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে এনেছেন কাহিনিকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে প্রযোজক ও পরিচালক অর্ক গঙ্গোপাধ্যায় ৷ রবিবার সোশাল মিডিয়ায় তিনি নাম না করে যে অভিযোগ এনেছেন, সেখানে যে সায়ককেই ইঙ্গিত করা হয়েছে তা স্পষ্ট ৷ এমন ঘটনা সামনে আনতেই হতবাক সৌমিতৃষ্ণা, রূপালির মতো অভিনেত্রীরাও ৷

কী লিখেছেন অর্ক ?

তিনি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "সম্প্রতি আলোচনায় আসা একজন ভাইরাল ভ্লগারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল যে, তিনি কয়েক বছর আগে একটি ছোট শিশুকে যৌন হয়রানি করেছিলেন। জানা গিয়েছে, এই ঘটনাটি একটি সুপরিচিত প্রযোজনা সংস্থার নির্মিত জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের সেটের মেকআপ রুমে ঘটেছিল।"

এরপর অর্ক লেখেন, "যখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে, তখন শিশুটির মা-সহ বেশ কয়েকজন এ সম্পর্কে জানতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিটি-যিনি তখন একজন অভিনেতা এবং এখন একজন ভ্লগার, সবার সামনে ক্ষমা চেয়েছিলেন, যার পরে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া হয়। ছোট ছেলেটির চোখের জলও শুকিয়ে গিয়েছিল, কারণ সেও শিখে গিয়েছিল যে এভাবেই বিষয়গুলো স্বাভাবিক করে তোলা হয়।"

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে আরও লেখেন, "দুর্ভাগ্যবশত, একটি সমাজ হিসেবে আমরা যৌন নির্যাতন-সহ বিভিন্ন অসদাচরণ ও হয়রানিকে স্বাভাবিক করে তুলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সিনেমার সেটও এর ব্যতিক্রম নয়। মাঝে মাঝে, একটি সমাজ হিসেবে আমাদেরও অপরাধীদের বারবার অপরাধ করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধতা নিতে হবে। অপরাধের প্রকৃতি হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুরতার পেছনের মানসিকতা প্রায়শই একই থাকে।"

নেটপাড়ায় তারকাদের প্রতিক্রিয়া

ভাইরাল ভ্লগারের এমন অতীত জেনে স্বভাবতই হতবাক সকলেই ৷ অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুণ্ডর কাছে বিষয়টা সত্যিই অবাক করার মতো ৷ তিনি লেখেন, "কী ? সত্যি ?" অভিনেতা মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "দয়া করে তাঁদের অভিনেতা বলবেন না ৷" রূপাঞ্জনা মিত্রও এই ধরনের ঘটনার কথা শুনে চমকে গিয়েছেন ৷ অভিনেতা রাতুল মুখোপাধ্যায় লেখেন, "লজ্জাজনক ! এটা জঘন্য অপরাধ ৷ এর জন্য ওৎ শাস্তি পাওয়া উচিত ৷" রূপালি রাই ভট্টাচার্য লেখেন, "প্রত্যেক টম-ডিক-হ্যারি অভিনেতা হতে পারেন না ৷ ওঁদেরকে অভিনেতা বলা উচিত নয় ৷"

তবে, সরাসরি কেউ নাম না নিলেও অভিনেতা সৌরদীপ কুণ্ডু কমেন্ট সেকশনে নাম নেন ৷ তিনি লেখেন, "কত তারকা মন্তব্য করছেন ৷ কিন্তু কারোর সে সাহস নেই তাঁর নাম নিয়ে তাঁকে ট্যাগ করে ৷ আমি সেটা করছি ৷" এরপর সৌরদীপ ভাইরাল ভ্লগার সায়ককে ট্যাগ করেন আর লেখেন, "দয়া করে এটা দেখবেন ৷ আর বিষয়টা সম্পর্কে আলোকপাত করবেন ৷ একজন ভ্লগার হয়েছো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছো ভাল বিষয় ৷ কিন্তু এটা কী ?" নিন্দিতা রায়চৌধুরী, মানসী সিনহাও সোশাল মিডিয়ায় প্রতিক্রিয়া জানান ৷

নেটিজেনদের বিপরীত প্রতিক্রিয়া

অন্যদিকে, কেন এতদিন এই ঘটনায় মুখ খোলা হয়নি, তা নিয়ে অনেক নেটিজেন প্রশ্ন করেন ৷ শুন্য জগত নামে এক প্রোফাইল থেকে মন্তব্য করা হয়, "কিন্তু লীনা গঙ্গোপাধ্যায় তো তারপরেও চিরসখা-তে কাস্ট করেছিল ৷ আর তখন কেনো পকসো আইনে আনা হয়নি? আর আদৌ কতোটা সত্য মিথ্যা সেটা ফেসবুকে বিচারের আসর বসানোর কি মানে? এই ফাঁকে নিজেকে ভাইরাল করার প্রচেষ্টা নাকি?" চিনির মা নামে প্রোফাইল থেকে মন্তব্য উঠে আসে, "এত দিন, এত বছর কিছু শোনা যায়নি কেন ?" অভিনেতা-ভ্লগার সায়কের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সত্য না মিথ্যা তা সময় বলবে ৷ তবে এই ঘটনায় ফের একবার তাঁর বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় উত্তাল হয়ে উঠেছে ৷

অর্কর পরিচিতি

অর্ক গঙ্গোপাধ্যায় একজন বাংলা টেলিভিশন এবং সিনেমা জগতের পরিচিত পরিচালক-প্রযোজক ৷ জানা যায়, তিনি 'অষ্টমী' এবং 'পুবের ময়না'র মতো ধারাবাহিক তৈরির জন্য পরিচিত। তিনি বাংলা বিনোদন জগতে কাজ করেছেন এবং পরবর্তীতে বলিউড বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মেও তার কাজের বিস্তার ঘটিয়েছেন।

