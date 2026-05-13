মেয়াদ শেষের আগেই মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদে ইস্তফা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের

মেয়াদ শেষের আগেই মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদে ইস্তফা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের
Published : May 13, 2026 at 1:47 PM IST
কলকাতা, 13 মে: মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি ৷ তার আগেই রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় । গত শুক্রবারই তিনি ইস্তফা পত্র জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন । তবে, এখনও তাঁর কাছে কমিশনের তরফে কোনও প্রত্যুত্তর আসেনি বলে তাঁর দাবি । পদত্যাগ গৃহীত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ।
জানা গিয়েছে, খুব শীঘ্রই এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হতে পারে । আর এই কারণেই আজ বুধবার রাজ্য মহিলা কমিশনের দফতরে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে । কমিশনের দফতরে আজ হাজির থাকবেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় স্বয়ং । কেননা দফতরে তাঁকে যেতেই হয় । সেটি তাঁর কাজের জায়গা । লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "ওটা আমার কাজের জায়গা । সেটা অতীত হয়ে যায়নি এখনও ।"
সুদীর্ঘ সময় ধরে এই পদের দায়িত্ব সামলেছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় । এবার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নিজেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন 'ইষ্টি কুটুম', 'কেয়া পাতার নৌকো', 'জল নূপুর'-এর সৃষ্টিকর্ত্রী ।
উল্লেখ্য, মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে একটানা সর্বোচ্চ ন'বছর থাকা যায় । সেই নিরিখে আগামী জুলাই মাসেই শেষ হওয়ার কথা ছিল লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়াদ ।
প্রসঙ্গত, অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে টলিউডের একাংশের তরফে লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি উঠেছিল । শুটিংয়ের সময় সুরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মগুলি তাঁর প্রযোজনা সংস্থা মানেনি বলে অভিযোগ ওঠে ৷ প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তোলেন রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার-সহ অন্যান্য শিল্পীরা । কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানায় জ়িরো এফআইআর দায়ের করে আর্টিস্ট ফোরাম । অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তোলা হয় সহ-শিল্পীদের বিরুদ্ধে । এরপর শিল্পী ও অভিনেতাদের সঙ্গে নিয়ে ওড়িশার তালসারি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন প্রিয়াঙ্কা সরকার ৷ রাহুলের মৃত্যুতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করা হয় শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ৷
এই মুহূর্তে লীনা গঙ্গোাধ্যায় এবং শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনা সংস্থা ম্যাজিক মোমেন্টস-এর সঙ্গে কাজও করছেন না কোনও অভিনেতা কিংবা টেকনিশিয়ান । শুধু তাই নয়, 'ম্যাজিক মোমেন্টেস' প্রযোজিত কিছু সিরিয়াল ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে । যেগুলি আছে সেগুলির দায়িত্বে খোদ চ্যানেল ।
নতুন করে আবার কবে কাজে ফিরবেন তিনি ? লীনা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি কাজেই আছেন । বিপর্যয় যা-ই ঘটুক, কাজ থেকে কখনও দূরে সরে যাননি এবং আগামীতেও দূরে সরে থাকবেন না তিনি । কাজেই আছেন, কাজেই থাকবেন, ফিরে আসবেন স্বমহিমায় - আত্মবিশ্বাসের সুরে এমনই দাবি করেছেন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ।