ETV Bharat / entertainment

নন্দনে উড়বে 'প্রজাপতি 2', থাকছে মিতিন মাসি এবং গৌরাঙ্গও, শো-টাইম কখন ?

এই বার তিনটি ছবিই জায়গা পেয়েছে নন্দনে।

lawho-gouranger-naam-rey-projapati-2-and-mitin-masi-bengali-film-release-on-christmas-mood
এই বার তিনটি ছবিই জায়গা পেয়েছে নন্দনে (পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 25, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ/কলকাতা: বড়দিনে সাড়ম্বরে মুক্তি পেল তিনটি বাংলা ছবি। অভিজিৎ সেন পরিচালিত 'প্রজাপতি 2- ভালোবাসা', অরিন্দম শীল পরিচালিত 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে', সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। আর আনন্দের বিষয়, এই বার তিনটি ছবিই জায়গা পেয়েছে নন্দনে। ফলে, অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এই তিনটি ছবিই।

নন্দনে 'প্রজাপতি 2'র শো টাইম দুপুর 1:15, 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে বিকেল 4টেয়, আর সন্ধে 6:30 মিনিটে 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রাইম টাইম পায়নি দেব-মিঠুন অভিনীত ছবি 'প্রজাপতি 2'। একইসঙ্গে চলচ্চিত্র শতবর্ষ ভবন বা রাধা স্টুডিয়োতেও জায়গা পেয়েছে তিনটি ছবিই। দুপুর 1:30- এ 'প্রজাপতি 2', বিকেল 4:15- 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে', 6:45-এ 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে '। ফলে, কিছুটা হলেও কম খরচে একইসঙ্গে তিনটি বাংলা ছবি দেখার সুযোগ হাতের কাছে রয়েছে সিনেপ্রেমীদের।

অন্যদিকে, বেহালার অশোকায় 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে ' এবং 'প্রজাপতি 2' জায়গা পেলেও জায়গা পায়নি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'। অশোকায় দুপুর 3:15- তে 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে ' আর বিকেল 5:45-এ ' প্রজাপতি 2'। বেহালার অজন্তাতে দুপুর 2টো এবং সন্ধে 7টায় - 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে', দুপুর 3:10 এবং সন্ধে 6টায় - 'প্রজাপতি 2' আর বিকেল 4:30- এ 'মিতিন: একটি খুনির সন্ধানে'।

হল লিস্ট আসার আগে পর্যন্ত, অভিনেতা দেবের গলায় ছিল অভিযোগের সুর ৷ তিনি নবীনা সিনেমা হলের ছবি তুলে জানিয়েছিলেন, পোস্টার লাগানো হলেও, সেই হলে প্রজাপতি 2 শো পায়নি ৷ পরবর্তী সময়ে, হল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, গেট সাজানো হলেও প্রজাপতি 2 সিনেমার পোস্টার হলে পড়েনি ৷ অন্যদিকে, পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ও হল পাওয়া নিয়ে একটি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

তিনি লেখেন, "লহ গৌরাঙ্গের নাম রে নবীনা সিনেমায় পেয়েছে মাত্র একটা হল ৷ অন্যদিকে, আভ্যন্তরীন ও পারস্পারিক সমঝোতায় প্রিয়া ও অশোকা হলে শো পায়নি এই সিনেমা ৷ দক্ষিণ কলকাতায় একমাত্র এই একটা হলেই একটা শো পেয়েছে লহ গৌরাঙ্গের নাম রে ৷ এত কম সংখ্যক শো পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের টিম খুশি ৷ কারণ সকল স্টেকহোল্ডাররা মিলিত সম্মতিতে এই ডিস্ট্রিবিউশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ আশা রাখছি, এই উৎসবের মরসুমে তিনটে বাংলা সিনেমা সফল হবে ৷"

TAGGED:

SRIJIT MUKHERJI
PROJAPATI 2 DEV
KOEL MALLICK
ক্রিশমাস 2025 বাংলা সিনেমা
BENGALI MOVIE ON CHRISTMAS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.