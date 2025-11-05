হাসপাতালে ভর্তি প্রয়াত জুবিনের স্ত্রী ! চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত ; কী হয়েছে গরিমার ?

ETV Bharat / entertainment

হায়দরাবাদ, 5 নভেম্বর: সঙ্গীত আইকন জুবিন গর্গের (Zubeen Garg) মৃত্যু শোক সামলে উঠতে পারছেন না তাঁর স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গ (Garima Saikia Garg) ৷ ফের একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ এই মুহূর্তে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ৷ তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে চিকিৎসক সূত্রে খবর ৷

জানা গিয়েছে, গরিমা সাইকিয়া গর্গ মঙ্গলবার রাতে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন ৷ তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ চিকিৎসকরা জানিয়েছেন বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল ৷

হাসপাতাল সূত্রে খবর, গরিমা দুর্বলতা এবং ডিহাইড্রেশনে (শরীরে জলের ঘাটতি) ভুগছিলেন ৷ চিকিৎসকের অনুমান মানসিক চাপের কারণেই তিনি বারবার অসুস্থ হয়ে পড়ছে ৷ হাসপাতালের ফ্যাসিলিটি চিকিৎসক পরাগ দত্ত সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন যে, "গত কাল অর্থাৎ মঙ্গলবার রাত 10টার দিকে গরিমা সাইকিয়া গর্গকে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি দুর্বল ছিলেন এবং ডিহাইড্রেশনের সমস্য়া হয়েছিল। বর্তমানে আগের থেকে তিনি কিছুটা সুস্থ আছেন ৷"

চিকিৎসক আরও বলেন, "কবে তাঁকে ছুটি দেওয়া হবে তা আমরা এখনও বলতে পারছি না। রক্ত, আল্ট্রাসাউন্ড এবং ইসিজি-সহ সকল প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়েছে। মেডিসিন বিভাগের ডাঃ ব্রজেন লহকারের অধীনে তাঁর চিকিৎসা চলছে।" হাসপাতাল আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে তিনি নর্মাল খাবারই গ্রহণ করছেন, চিকিৎসায় ভালো সাড়া দিচ্ছেন। জুবিন গর্গের বোন পালমি বোরঠাকুর গরিমার সঙ্গে হাসপাতালে আছেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গরিমার স্বাস্থ্য তাঁর স্বামী, অসম তথা ভারতের জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর পর থেকে বার বার ভেঙে পড়ছে ৷ খবর, গত 48 দিন ধরে, তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ৷ এমনকী, রাতে তিনি ঠিক মতো ঘুমাতেও পারছেন না। গরিমা তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠুন এই প্রার্থনা সকলের ৷

