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কেওড়াতলা মহাশশ্মানে পরিচালক রাজা সেনের শেষকৃত্য সম্পন্ন, কারা এলেন ?

রবির ভোরে না-ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক ৷ বিকেলে নন্দন থেকে গড়ফার বাড়ি হয়ে কেওড়াতলা মহাশশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর দেহ ৷

RAJA SEN LAST RITES
শেষকৃত্য সম্পন্ন পরিচালক রাজা সেনের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 8:38 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: থেমেছে পথচলা ৷ তারাদের দেশে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা সেন ৷ রবিবার ভোরে এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ টলিউড ৷ আজ বিকেলে তাঁর শেষযাত্রা আসেন টলিউডের কলাকুশলীরা ৷ জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালকের দেহ এদিন প্রথমে নন্দনে ও তারপরে তাঁর গড়ফার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই অন্তিমযাত্রা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে রওনা দেন তিনি।

তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অঞ্জনা বসু, গৌরব চক্রবর্তী, ঋদ্ধিমা ঘোষ, কৌশিক সেন, রেশমি সেন ৷ ছিলেন সোমরাজ মাইতি, রাজ্যশ্রী ভৌমিক, সুদেষ্ণা রায়, হরনাথ চক্রবর্তী, সোনালী চৌধুরী, কাঞ্চনা মৈত্র-সহ আরও অনেকে।

নন্দন থেকে গড়ফার বাড়ি হয়ে কেওড়াতলা মহাশশ্মানে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর দেহ (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, অভিনেত্রী তথা রাজা সেনের স্ত্রী পাপিয়া সেন এই মুহূর্তে অভিনয় করছেন 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকে। এদিন তাঁর পাশে ছায়ার মতো ছিলেন তাঁর-সহঅভিনেতা কাঞ্চনা মৈত্র, অপর্ণা ভট্টাচার্য এবং সোমরাজ মাইতি।

উল্লেখ্য, সহজ, সাবলীল, রিসার্চধর্মী কাজে অভ্যস্ত ছিলেন রাজা সেন ৷ গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পরিচালক ভর্তি ছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে। গত শুক্রবার সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। এরপরই তাঁকে ভর্তি করা হয় SSKM-এ। অবস্থা এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ভেন্টিলেশনে দিতে হয় তাঁকে। খবর পেয়ে প্রবীণ পরিচালককে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। গিয়েছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রুদ্রনীল ঘোষরা ৷ জানা গিয়েছে চলতি বছরের শুরুতেও হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল তাঁকে এবং অস্ত্রোপচারও হয়। জীবনের শেষ দিনগুলি ও শারীরিক জটিলতা নিয়ে কাটাচ্ছিলেন ৷

রাজা সেনের শারীরিক অসুস্থতার সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় এক দশক আগে। 'মায়ামৃদঙ্গ' ছবির শুটিংয়ে সেট থেকে পড়ে গিয়ে কোমরে মারাত্মক চোট পেয়েছিলেন তিনি। গত কয়েক বছর ধরে হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে, 2026 সালের শুরুর দিকে তাঁর গুরুতর স্নায়ুর সমস্যা ধরা পড়ে এবং কোমর ও শিরদাঁড়ায় বড় অস্ত্রোপচার হয়। তবে এবার থেমে গেল পথচলা ৷

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে টলিপাড়া ৷ রাজা সেনকে আরেক কিংবদন্তি পরিচালক তপন সিনহার সঙ্গে তুলনা করেছেন তাঁর দু'টি ছবির নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। রাজা সেনের কাজ আগামী প্রজন্মের কাছে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে বলে বিশ্বাস তাঁর।

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শেষকৃত্য সম্পন্ন
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রাজা সেন
RAJA SEN LAST RITES

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