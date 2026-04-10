'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ বর্ষবরণের চমক! কী থাকবে এদিনের সন্ধ্যায়

'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এ বর্ষবরণের চমক! কী থাকবে এদিনের সন্ধ্যায়
চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিকগুলির প্রিয় চরিত্ররা একসঙ্গে এসে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করবেন একেবারে রাজকীয় আয়োজনে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: দেখতে দেখতে আরও একটা বাংলা নতুন বছর আসার মাত্র আর কয়েকদিন বাকি। বাংলা নববর্ষে বাংলা বিনোদনের চ্যানেল নতুন কোনও চমক দেবে না তা হতেই পারে না। এক স্বনামধন্য বাংলা বিনোদন চ্যানেলের এক গেম শো'তে বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে থাকবে দারুণ চমক। খোলসা করি তা হলে। 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'–এর সেটে উৎসবের রঙে রঙিন হয়ে উঠবে চারদিক। একটি জমজমাট ও বিনোদনপূর্ণ বিশেষ পর্বের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মঞ্চ ভরে উঠবে প্রাণচাঞ্চল্যে। চ্যানেলের জনপ্রিয় ধারাবাহিকগুলির প্রিয় চরিত্ররা একসঙ্গে এসে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করবেন একেবারে রাজকীয় আয়োজনে ৷
উৎসবের আমেজকে আরও বাড়িয়ে তুলতে মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন 'বৃন্দাবন বিলাসিনী'–র কৃষ ও বিনু, 'ভালোবাসার রঙ রুট'–এর রুপাই ও রেহান, 'রূপমতী'–র রূপমতী ও দেবদত্ত, এবং 'সোহাগে আদরে'–র সোহাগ ও সূর্য। তাঁদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠবে তারকাখচিত এক বিশেষ উদযাপন। এই পর্বটি দেখা যাবে আগামী 15 এপ্রিল।
এই বিশেষ পর্বে থাকছে গান, নাচ ও নস্টালজিয়ার এক অনন্য মিশেল। ‘100 বৃন্দাবন’ গানে কৃষ ও বিনু মঞ্চ কাঁপিয়ে দেবেন বলেই খবর, আর ‘লাগে উড়া ধুরা’–য় রূপমতী ও দেবদত্ত নাকি ছড়িয়ে দেবেন দুর্দান্ত এনার্জি। ‘ফুলকলি’ গানে রুপাই ও রেহান যোগ করবেন বাড়তি উচ্ছ্বাস, আর ‘আসোনা ভালোবাসোনা’–য় সোহাগ ও সূর্যের প্রাণবন্ত পরিবেশনা মন জয় করে নেবে। জানা যাচ্ছে এমনটাই।। পারফরম্যান্সের পাশাপাশি, শিল্পীরা ভাগ করে নেবেন পয়লা বৈশাখকে ঘিরে তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অনুভূতি, যা অনুষ্ঠানে এনে দেয় এক হৃদয়স্পর্শী আবেগ। দেখতে ভুলবেন না 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ'–এর এই বিশেষ পর্ব, 15 এপ্রিল।