Grammy Awards 2026 অধরা ভারতের, নজর কাড়লেন কেন্ড্রিক ল্যামার-লেডি গাগা

গ্র্যামি পুরস্কারের মঞ্চে ভারতের ঝুলি রইল খালি ৷ 90 বছর বয়সে অডিয়ো বুকের জন্য প্রথম গ্র্যামি জিতলেন বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামা ৷

Grammy Awards 2026 অধরা ভারতের (গেটি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 11:10 AM IST

লস অ্যাঞ্জেলস, 2 ফেব্রুয়ারি: 68তম বার্ষিক গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডস লস অ্যাঞ্জেলেসকে আলোকিত করে তোলে ৷ ক্রিপ্টো.কম অ্যারেনা পরিণত হয়েছিল বিশ্ব সঙ্গীত জগতের কেন্দ্র হিসাবে। বিভিন্ন ধারার শিল্পীরা সঙ্গীতের সবচেয়ে রাতে উপস্থিত হন এক ছাদের তলায় ৷ এদিনের সন্ধ্যায় আশা জাগলেও তবে ভারতীয় সঙ্গীতে অধরা থাকল আইকনিক সোনালি গ্রামোফোনটি ৷

ভারত 2026 সালের গ্র্যামিতে শক্তিশালী প্রত্যাশা নিয়ে প্রবেশ করেছিল। আনুষ্কা শঙ্কর তার ইপি 'চ্যাপ্টার থ্রি: উই রিটার্ন টু লাইট'-এর জন্য একাধিকবার মনোনীত হয়েছিলেন ৷ অন্যদিকে শক্তি, সিদ্ধার্থ ভাটিয়া এবং চারু সুরি-র মতো অন্যান্য ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পীরাও মর্যাদাপূর্ণ মনোনয়ন পেয়েছিলেন। তাদের মনোনয়নগুলো বিশ্ব সঙ্গীত মঞ্চে ভারতের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতিকে তুলে ধরেছিল। তবে, পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিভাগগুলোতে পিছিয়ে পড়েন ভারতীয় শিল্পীরা।

রাতটি ছিল কেন্ড্রিক ল্যামারের, যিনি সবচেয়ে বড় বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হন। ল্যামার র‍্যাপ বিভাগগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করেন, 'জিএনএক্স'-এর জন্য সেরা র‍্যাপ অ্যালবাম, 'টিভি অফ'-এর জন্য সেরা র‍্যাপ গান, 'চেইনস অ্যান্ড হুইপস'-এর জন্য সেরা র‍্যাপ পারফরম্যান্স এবং এসজেডএ-এর সঙ্গে 'লুথার'-এর জন্য সেরা মেলোডিক র‍্যাপ পারফরম্যান্স পুরস্কার জেতেন। 16টি পুরস্কার জিতে কেন্ড্রিক ল্যামার গ্র্যামি ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পুরস্কারপ্রাপ্ত র‍্যাপারও হয়েছেন, যিনি জে-জেডের 15টি পুরস্কারের দীর্ঘদিনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন।

লেডি গাগার জন্যও সন্ধ্যাটা ছিল স্মরণীয়। তার অ্যালবাম 'মেহেম' সেরা পপ ভোকাল অ্যালবাম পুরস্কার জেতে ৷ অন্যদিকে 'অ্যাব্রাকাডাব্রা' তাঁকে সেরা ডান্স-পপ রেকর্ডিং এবং সেরা রিমিক্সড রেকর্ডিং পুরস্কার এনে দেয়। গাগার ধারাবাহিক সাফল্য বিশ্ব পপ সঙ্গীতে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবকে আরও একবার প্রমাণ করেছে।

অন্যান্য প্রধান বিজয়ীদের মধ্যে ছিলেন ব্যাড বানি, যিনি সেরা মিউজিকা উরবান অ্যালবাম এবং সেরা গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্স পুরস্কার জিতেছেন ৷ পাশাপাশি, অন্যদিকে টাইলা সেরা আফ্রিকান মিউজিক পারফরম্যান্স পুরস্কার জিতেছেন। রক এবং অল্টারনেটিভ বিভাগগুলোতে টার্নস্টাইল এবং দ্য কিউর একটি শক্তিশালী ছাপ রেখেছে, যেখানে দ্য কিউর সেরা অল্টারনেটিভ মিউজিক পারফরম্যান্স এবং সেরা অল্টারনেটিভ মিউজিক অ্যালবাম উভয় পুরস্কারই জিতেছে।

অন্যদিকে, কৌতুকাভিনেতা এবং টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ট্রেভর নোয়াকে পেছনে ফেলে দালাই লামা তাঁর প্রথম গ্র্যামি পুরস্কার জিতেছেন ৷ বৌদ্ধ আধ্যাত্মিক নেতা 'মেডিটেশনস: দ্য রিফ্লেকশনস অফ হিজ হোলিনেস দ্য দালাই লামা'র জন্য সেরা অডিও বই, আখ্যান এবং গল্প বলার রেকর্ডিং বিভাগে পুরস্কার জিতেছেন। 90 বছর বয়সে, 14তম দালাই লামা রবিবার বিকেলে প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানে প্রথমবারের মতো বিজয়ীর সম্মানে সহ-গ্র্যামি বিজয়ী, পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের সঙ্গে যোগ দেন।

গ্র্যামি 2026 পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকার ছোট্ট ঝলক:

সেরা পপ ভোকাল অ্যালবাম: মেহেম – লেডি গাগা

সেরা র‍্যাপ অ্যালবাম: জিএনএক্স – কেন্ড্রিক ল্যামার

সেরা গ্লোবাল মিউজিক পারফরম্যান্স: ইওও – ব্যাড বানি

সেরা রক অ্যালবাম: নেভার এনাফ – টার্নস্টাইল

সেরা আরঅ্যান্ডবি অ্যালবাম: মাট – লিওন থমাস

সেরা মিউজিক ফিল্ম: মিউজিক বাই জন উইলিয়ামস – জন উইলিয়ামস

সেরা ল্যাটিন পপ অ্যালবাম: নাটালিয়া লাফোরকাডে- ক্যানসিওনেরা

সেরা মিউজিকা উরবানা অ্যালবাম: ডেবিটিআরএআর মাস ফটোস (ব্যাড বানি)

সেরা ল্যাটিন জ্যাজ অ্যালবাম: এ ট্রিবিউট টু বেনি মোর অ্যান্ড ন্যাট কিং কোল

সেরা রক পারফরম্যান্স: ইয়াংব্লাড – চেঞ্জেস (ভিলা পার্ক থেকে লাইভ, ব্যাক টু দ্য বিগিনিং)

সেরা রক অ্যালবাম: টার্নস্টাইল – নেভার এনাফ

সেরা রক গান: নাইন ইঞ্চ নেলস - অ্যাজ অ্যালাইভ অ্যাজ ইউ নিড মি টু বি

সেরা অল্টারনেটিভ মিউজিক পারফরম্যান্স: দ্য কিউর – অ্যালোন

সেরা অল্টারনেটিভ মিউজিক অ্যালবাম: দ্য কিউর - সংস অফ এ লস্ট ওয়ার্ল্ড

সেরা মেটাল পারফরম্যান্স: টার্নস্টাইল বার্ডস

সেরা কমেডি অ্যালবাম: নেট বারগাটজে – ইওর ফ্রেন্ড, নেট বারগাটজে

ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার জন্য সেরা সংকলন সাউন্ডট্র্যাক: সিনার্স

ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার জন্য সেরা স্কোর সাউন্ডট্র্যাক: লুডভিগ গোরানসন- সিনার্স

ভিডিয়ো গেম এবং অন্যান্য ইন্টারেক্টিভ মিডিয়ার জন্য সেরা স্কোর সাউন্ডট্র্যাক: অস্টিন উইন্টোরি- সোর্ড অফ দ্য সি

ভিজ্যুয়াল মিডিয়ার জন্য লেখা সেরা গান: হান্টার/এক্স-গোল্ডেন (কে-পপ ডেমন হান্টার্স থেকে)

সেরা অডিওবুক: দালাই লামা- মেডিটেশনস: দ্য রিফ্লেকশনস অফ হিজ হোলিনেস দ্য দালাই লামা

সেরা মিউজিক ভিডিয়ো: হান্টার/এক্স – গোল্ডেন (কে-পপ: ডেমন হান্টার্স থেকে)

সেরা মিউজিক ফিল্ম: জন উইলিয়ামস- মিউজিক বাই জন উইলিয়ামস

সেরা চিলড্রেন্স মিউজিক অ্যালবাম: হারমনি (FYUTCH ও অরা ভি)

সম্পাদকের পছন্দ

