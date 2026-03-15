নেতা নয়, বড়পর্দায় পুলিশের ভূমিকায় কুণাল ঘোষ ! কোন ছবিতে

নেতা নয়, বড়পর্দায় পুলিশের ভূমিকায় কুণাল ঘোষ ! কোন ছবিতে
এই ছবিটি পরিচালনা করবেন দুলাল দে ৷ ইতিমধ্যে ছবিটির জন্য লুক সেট হয়েছে কুণাল ঘোষের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 15, 2026 at 6:17 PM IST
কলকাতা, 15 মার্চ: ফের বড়পর্দায় দেখা যাবে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে ৷ তবে এবার আর রাজনৈতিক নেতা নয়, একেবারে খাকি উর্দিতে পুলিশের ভূমিকায় দর্শকের দরবারে হাজির হবেন তিনি ৷
দুলাল দে'র পরিচালনায় আসছে তাঁর পরবর্তী ছবি 'ফাঁদ' ৷ শনিবার ওই ছবির লুক সেট ছিল লেক গার্ডেন্সের একটি স্টুডিয়োতে । 'ফাঁদ' ছবিটিতে কুণালের পাশাপাশি ঋত্বিক চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, আরজে সায়ন, অর্জুন চক্রবর্তী, ঈশা সাহা, অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মতো তাবড় অভিনেতাদেরও বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে ।
রবিবার সকলের সঙ্গে এই সুখবরই ভাগ করে নিয়েছেন খোদ কুণাল ঘোষ ৷ এদিন তৃণমূলের এই প্রাক্তন সাংসদ সোশাল মিডিয়ায় তাঁর আসন্ন ছবি নিয়ে একটি পোস্ট করেন ৷ যেখানে পুলিশের লুকে দেখা যায় তাঁকে ৷ সঙ্গে তিনি লেখেন, "AI নয় । নতুন সিনেমার লুক । পরিচালক দুলাল দের 'ফাঁদ'।"
'ফাঁদ' হল কুণাল ঘোষের তৃতীয় ছবি ৷ এর আগে 'কর্পূর' এবং 'শেকড়'-এ রাজনৈতিক নেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি ৷ 'কর্পূর' পলিটিকাল থ্রিলারধর্মী ছবি । পরিচালনায় অরিন্দম শীল ৷ বামনেতা অনিল বিশ্বাসের চরিত্রে এই ছবিতে দেখা যাবে কুণাল ঘোষকে । 'কর্পূর'-এ মনীষা মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত । একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে খোদ অরিন্দম শীলকেও । ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন এবং কাহাক স্টুডিয়োজ প্রযোজিত 'কর্পূর' । আগামী 19 মার্চ কুণাল ঘোষের প্রথম ছবি 'কর্পূর' মুক্তি আসন্ন । তার আগেই 'ফাঁদ' ছবিতে অভিনয়ের ঘোষণা করে অনুরাগীদের চমক দিলেন তিনি ৷
এদিকে 2024 সালে মুক্তি পেয়েছে 'অরণ্য'র প্রাচীন প্রবাদ' ৷ এই ছবির মাধ্যমে পরিচালক হিসেবে হাতেখড়িতে ক্রীড়াসাংবাদিক দুলাল দে ৷ 'অরণ্যর প্রাচীন প্রবাদ'-এর পর 'ফাঁদ' দুলালের দ্বিতীয় ছবি । জানা গিয়েছে, 'ফাঁদ' ছবিটিও একটি রাজনৈতিক থ্রিলার ৷ ছবির গল্প এগোবে তিন প্রজন্মকে নিয়ে ৷ ফুটবল, রাজনীতি ও প্রেমের মিশেল থাকবে এই ছবিতে ৷
পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতা কুণাল ঘোষ ৷ বিভিন্ন ইস্যুতে নিজের বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন বিরোধীদের ৷ কিন্তু তিনি রাজনৈতিক জীবনের বাইরেও অভিনয়ে পা বাড়িয়েছেন ৷ যদিও কুণাল নিজেই আগে জানিয়েছেন, তিনি সিনেমা, নাটকের ভক্ত । সেখান থেকেই অভিনয় জীবনে নতুন ইনিংস শুরু তাঁর ৷