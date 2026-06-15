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সাফল্যের শিখরে থেকেও চরম পদক্ষেপ 'কুমকুম ভাগ্য' খ্যাত অভিনেত্রী সঞ্চিতার

অভিনেত্রী নালাসোপারা পূর্বের আচোল গ্রামের 'সাই সন্তোষী বিল্ডিং'-এ নিজের ফ্ল্যাটেই চরম পদক্ষেপ নেন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল অর্থাৎ 14 জুন সন্ধ্যাবেলা ৷

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প্রয়াত 'কুমকুম ভাগ্য' খ্যাত অভিনেত্রী সঞ্চিতা (আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 1:44 PM IST

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হায়দরাবাদ, 15 জুন: বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে শোকের ছায়া ৷ হঠাৎ চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন 22 বছর বয়সী জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী সঞ্চিতা উগালে (Sanchita Ugale) ৷ তিনি 'কুমকুম ভাগ্য' (Kumkum Bhagya) ধারাবাহিকে অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন ৷ অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া টেলিভিশন জগতে ৷

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিনেত্রী নালাসোপারা পূর্বের আচোল গ্রামের 'সাই সন্তোষী বিল্ডিং'-এ নিজের ফ্ল্যাটেই চরম পদক্ষেপ নেন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল অর্থাৎ 14 জুন সন্ধ্যা 7টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ৷ আচোল পুলিশ স্টেশনের সহকারী পুলিশ পরিদর্শক বিনোদ বাঘ জানান, সঞ্চিতা নিজের শোবার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবন শেষ করেন ৷ খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাঁকে ভাসাই-ভিরার মিউনিসিপ্যাল ​​হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য ৷ কেন অভিনেত্রী মৃত্যু বরণ করলেন, তা জানতে সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়ে পুলিশ ৷ প্রয়াত অভিনেত্রীর বাবা মাছিদ্র উগালের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, 15 জুন আচোল পুলিশ 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' (BNSS)-র 194 ধারার অধীনে 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'র রিপোর্ট (Accidental Death Report) নথিভুক্ত করেছে।

সঞ্চিতার লাস্ট পোস্ট

মৃত্যুর আগে অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়ায় হাসিখুশি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ যেখানে তাঁকে জনপ্রিয় গানের সঙ্গে লিপ মিলিয়ে রিল বানাতে দেখা যায় ৷ নানা সময়ে মজাদার ভিডিয়ো-রিল পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে ৷ হঠাৎ কেন এত বড় পদক্ষেপ সঞ্চিতা নিলেন, বিস্ময় প্রকাশ অনুরাগীদের ৷

সঞ্চিতা উগলে টেলিভিশন ও সিনেমা জগতে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করছিলেন ৷ জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কুমকুম ভাগ্য'-তে 'দিয়া ট্যান্ডন'-এর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান ৷ তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই ধারাবাহিকে কাজ করাটা তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল ৷ এই ধারাবাহিক কেরিয়ার তৈরির পাশাপাশি সঞ্চিতাকে নিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের শিখরে ৷

অভিনেত্রী 'ওয়াগলে কি দুনিয়া (Wagle Ki Duniya) ধারাবাহিকে 'রুচিতা জেটলি'র চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সোরাব বেদীর বিপরীতে 'দিলওয়ালি দুলহা লে যায়েগি-তে প্রধান চরিত্র সুকুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। টেলিভিশনের পাশাপাশি সঞ্চিতা সিনেমা এবং ওটিটি (OTT) প্রজেক্টেও কাজ করেছেন। ভিকি কৌশলের 'ছাবা' (Chhaava)-তে তিনি 'তারা রানী'র কম বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া তাঁকে দেখা গিয়েছে মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত 'সাইলেন্স 2: দ্য নাইট আউল বার শুটআউট' (Silence 2: The Night Owl Bar Shootout)-এ ৷

জীবন শেষ করে দেওয়া কোনও সমাধান নয়

যদি আপনার জীবন শেষ করে দেওয়ার চিন্তা আসে, অথবা আপনার কোন বন্ধুর জন্য চিন্তিত হন অথবা আপনার মানসিক সহায়তার প্রয়োজন হয়, তাহলে কেউ না কেউ সবসময় আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত। স্নেহা ফাউন্ডেশন - 04424640050 (24x7 উপলব্ধ) অথবা আইকল, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেসের হেল্পলাইন - 9152987821 নম্বরে কল করুন, যা সোমবার থেকে শনিবার সকাল 8 টা থেকে রাত 10 টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

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SANCHITA UGALE PASSES AWAY

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