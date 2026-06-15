সাফল্যের শিখরে থেকেও চরম পদক্ষেপ 'কুমকুম ভাগ্য' খ্যাত অভিনেত্রী সঞ্চিতার
অভিনেত্রী নালাসোপারা পূর্বের আচোল গ্রামের 'সাই সন্তোষী বিল্ডিং'-এ নিজের ফ্ল্যাটেই চরম পদক্ষেপ নেন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল অর্থাৎ 14 জুন সন্ধ্যাবেলা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 15, 2026 at 1:44 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 জুন: বিনোদন ইন্ডাস্ট্রিতে শোকের ছায়া ৷ হঠাৎ চরম পদক্ষেপ নিয়েছেন 22 বছর বয়সী জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেত্রী সঞ্চিতা উগালে (Sanchita Ugale) ৷ তিনি 'কুমকুম ভাগ্য' (Kumkum Bhagya) ধারাবাহিকে অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন ৷ অভিনেত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া টেলিভিশন জগতে ৷
পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিনেত্রী নালাসোপারা পূর্বের আচোল গ্রামের 'সাই সন্তোষী বিল্ডিং'-এ নিজের ফ্ল্যাটেই চরম পদক্ষেপ নেন। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল অর্থাৎ 14 জুন সন্ধ্যা 7টা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ৷ আচোল পুলিশ স্টেশনের সহকারী পুলিশ পরিদর্শক বিনোদ বাঘ জানান, সঞ্চিতা নিজের শোবার ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবন শেষ করেন ৷ খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা তাঁকে ভাসাই-ভিরার মিউনিসিপ্যাল হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
#BREAKING: Actress Sanchita Ugale, 22, was found dead at her residence in Nalasopara East, Maharashtra, in an alleged suicide case. According to Achole Police, she was found hanging from a ceiling fan in her bedroom on June 14. She was rushed to a hospital, where doctors declared… pic.twitter.com/G5Lu6Tus3Z— IANS (@ians_india) June 15, 2026
খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ দেহ পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য ৷ কেন অভিনেত্রী মৃত্যু বরণ করলেন, তা জানতে সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়ে পুলিশ ৷ প্রয়াত অভিনেত্রীর বাবা মাছিদ্র উগালের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, 15 জুন আচোল পুলিশ 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা' (BNSS)-র 194 ধারার অধীনে 'অস্বাভাবিক মৃত্যু'র রিপোর্ট (Accidental Death Report) নথিভুক্ত করেছে।
সঞ্চিতার লাস্ট পোস্ট
মৃত্যুর আগে অভিনেত্রী সোশাল মিডিয়ায় হাসিখুশি ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ যেখানে তাঁকে জনপ্রিয় গানের সঙ্গে লিপ মিলিয়ে রিল বানাতে দেখা যায় ৷ নানা সময়ে মজাদার ভিডিয়ো-রিল পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে অভিনেত্রীকে ৷ হঠাৎ কেন এত বড় পদক্ষেপ সঞ্চিতা নিলেন, বিস্ময় প্রকাশ অনুরাগীদের ৷
সঞ্চিতা উগলে টেলিভিশন ও সিনেমা জগতে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করছিলেন ৷ জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'কুমকুম ভাগ্য'-তে 'দিয়া ট্যান্ডন'-এর চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান ৷ তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ সময় ধরে চলা এই ধারাবাহিকে কাজ করাটা তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল ৷ এই ধারাবাহিক কেরিয়ার তৈরির পাশাপাশি সঞ্চিতাকে নিয়ে গিয়েছিল সাফল্যের শিখরে ৷
অভিনেত্রী 'ওয়াগলে কি দুনিয়া (Wagle Ki Duniya) ধারাবাহিকে 'রুচিতা জেটলি'র চরিত্রেও অভিনয় করেছেন। পরবর্তীতে তিনি সোরাব বেদীর বিপরীতে 'দিলওয়ালি দুলহা লে যায়েগি-তে প্রধান চরিত্র সুকুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন। টেলিভিশনের পাশাপাশি সঞ্চিতা সিনেমা এবং ওটিটি (OTT) প্রজেক্টেও কাজ করেছেন। ভিকি কৌশলের 'ছাবা' (Chhaava)-তে তিনি 'তারা রানী'র কম বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এছাড়া তাঁকে দেখা গিয়েছে মনোজ বাজপেয়ী অভিনীত 'সাইলেন্স 2: দ্য নাইট আউল বার শুটআউট' (Silence 2: The Night Owl Bar Shootout)-এ ৷
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