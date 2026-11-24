'উদিতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল কিন্তু... '- 21 বছর পর গানে জুটি নিয়ে কী বললেন কুমার শানু ?
Kumar Sanu on Udit Narayan: উদিত নারায়ণের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক কুমার শানুর ? সম্প্রতি এক রিয়েলেটি শোয়ে এসে মুখ খুললেন সঙ্গীতশিল্পী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 10:57 AM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: পর্দায় যদি শাহরুখ খান-সলমন খান করণ-অর্জুন হয়ে থাকেন, তাহলে প্লেব্যাক গানে কুমার শানু ও উদিত নারায়ণকেও করণ-অর্জুন বলা যায় ৷ কিন্তু একসময়ে এই দুই কিংবদন্তির নামে শোনা গিয়েছিল নানা গুঞ্জন ৷ তাঁরা নাকি একে অপরের শত্রু ৷ তবে, 21 বছর বাদে ফের একবার একসঙ্গে জুটি বেঁধে কুমার শানু-উদিত নারায়ণ যেন বুঝিয়ে দিলেন- "ইয়ে বন্ধন তো প্যায়ার কা বন্ধন হ্যায়..."
আসলে 21 বছর পরে ফের কোনও হিন্দি ছবিতে একসঙ্গে প্লেব্যাক করলেন কুমার শানু এবং উদিত নারায়ণ। 'সূর্য: অন্ত সে আরম্ভ তক' ছবিতে 'সুনিয়ো জরা' নামে একটি গানে শোনা যাবে এই দুই জীবন্ত কিংবদন্তির কণ্ঠ। এই গান নিয়ে বেশ তৃপ্ত কুমার শানু। একইসঙ্গে অনেকদিন পরে উদিত নারায়ণের সঙ্গে জুটি বেঁধেও আনন্দিত শানু। শিল্পী নিজেই জানিয়েছেন, তিনি নাকি আগে থেকে জানতেন না, এই গানটিতে তাঁর সহশিল্পী কে। রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে এসে নাকি তিনি জানতে পারেন সহশিল্পীর নাম। তবে শুধু এই সিনেমার গানই নয়, শ্রোতাদের জন্য আরও একটি বিশেষ গান তৈরি করেছেন শানু-উদিত জুটি। কুমার শানু জানিয়েছেন, তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেলের জন্য 'তেরা মেরা ইয়ারানা' শিরোনামে আরও একটি গান রেকর্ড করেছেন তাঁরা জুটি বেঁধে।
সম্প্রতি রিয়েলিটি শো 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর একটি বিশেষ পর্বের জন্য শুটিং করতে আসেন কুমার শানু। সেখানে গেয়ে চলেন একের পর এক নব্বই দশকের বাংলা ও হিন্দি গান। তাঁর কাছে উদিত নারায়ণের প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি বলেন, "আমাদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও শত্রুতা কোনও দিনই ছিল না। ওঁর সঙ্গে আমি অনেক গান গেয়েছি। একসঙ্গে স্টেজ শো করেছি। আমাদের যোগাযোগও ভীষণ ভালো। অনেকে ভাবেন, আমরা একে অপরের শত্রু। কিন্তু সেটা একেবারেই সত্যি নয়। স্কুলে যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া ছাত্রের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে, আমাদের গানের ক্ষেত্রেও তেমনই ছিল। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব এখনও রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।"
উদিত ও কুমার একসঙ্গে একাধিক হিট গান উপহার দিয়েছেন ৷ 'করণ-অর্জুন' টাইটেল ট্র্যাক ছাড়াও 'নো এন্ট্রি' সিনেমার 'কাহাঁ হো তুম', 'আলবেলা' সিনেমার 'হাইয়া হু ক্যায়া মাস্তি', 'দিল হ্যায় তুমহারা' সিনেমার 'মোহাব্বত দিল কা সুকুন' কিংবা 'দিল কা রিস্তা' টাইটেল ট্র্যাক, 'ধড়কন' সিনেমার 'দিল নে ইয়ে কাহা হ্যায় দিল সে'-র মতো একাধিক জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন শ্রোতাদের যা আজও নস্ট্যালজিক করে তোলে ৷ কুমার শানুর কথায়, "ও (উদিত নারায়ণ) আমাকে খুব ভালোবাসে, সম্মান করে। আমিও ওকে সম্মান করি। ও একজন ভালো গায়ক। জীবনে কেউ কিছু অর্জন করলে তাকে সম্মান জানানো উচিত। কারণ, সাফল্য কখনও এমনি এমনি আসে না। তার পিছনে প্রতিভা, পরিশ্রম এবং লড়াই থাকে। সেই কারণেই আমাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রয়েছে।"
তিনি আরও বলেন, "স্ট্রাগল সহজ হয়ে গেলে সেই লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা অনেক সময় মানুষের মনে সেভাবে গেঁথে থাকে না। আমরা আজও এত বছর পর মানুষের মনে রয়েছি। আমাদের গান এখনও মানুষ শোনেন। অথচ আজকের অনেক গান তৈরি হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই মানুষ ভুলে যাচ্ছেন। এর অন্যতম কারণ, আমাদের সময়ের সেই গভীর লড়াই, সেই কঠিন অভিজ্ঞতা।"
কুমার শানুর মতে, সাফল্য পেতে গেলে নিজের চেষ্টার উপরেই ভরসা রাখতে হয়। একইসঙ্গে তারকা-সন্তানদের ক্ষেত্রে বাবার পরিচয়ের সঙ্গে তুলনার বিষয়টিও তাঁদের জন্য অনেক সময় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুমার শানুর কথায়, "সবাইকে নিজের চেষ্টা করতে হয়। নামী বাবার ছেলে বা মেয়ে হলে অনেকেই ভাবেন, বাবার নামের জন্যই হয়তো সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এটা একটা বড় অভিশাপও হতে পারে। কারণ, তাঁদের ক্ষেত্রে সবার আগে বাবার সঙ্গে তুলনা শুরু হয়। বাবা কী ছিলেন, আর ছেলে বা মেয়ে কী! ব্যাপারটা এরকম। এই তুলনার কারণে অনেক সময় সন্তানদের ভুগতে হয়। তাই তাঁদেরও নিজেদের পরিচয় তৈরি করতে হবে। ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে নিজেদের চেষ্টায় এগিয়ে যেতে হবে।"
পাশাপাশি, বর্তমান সময়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর প্রভাব নিয়েও নিজের মতামত জানিয়েছেন শিল্পী। তাঁর মতে, এআই-এর যেমন ইতিবাচক দিক রয়েছে, তেমনই কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। তাঁর কথায়, "এআই-এর খুব ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। এআই-এর মাধ্যমে অনেক ভালো কাজ হচ্ছে। যে কাজগুলো আগে আমাদের কাছে কঠিন মনে হত, সেগুলো এখন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। তবে এআই দিয়ে কী কী খারাপ কাজ হতে পারে, সেটাও আমাদের অজানা নয়।"