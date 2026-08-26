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'ফুল অউর কাঁটে' পরিচালক-অভিনেতা হিসাবে ডেবিউ কুকু কোহলি-অজয়ের, কাল্ট ছবির নেপথ্যে রয়েছে মজাদার কাহিনি

প্রয়াত পরিচালকের স্মরণে ফিরে দেখা যাক, অজয় দেবগণ অভিনীত তাঁর প্রথম পরিচালিত ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা 'ফুল অউর কাঁটে' তৈরির নেপথ্যের কিছু অজানা কাহিনি ৷

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পরিচালক-অভিনেতা হিসাবে ডেবিউ কুকু কোহলি-অজয়ের (এএনআই/পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 10:17 AM IST

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হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: 1991 সালটা অভিনেতা অজয় দেবগণ ও প্রয়াত পরিচালক কুকু কোহলির (Kuku Kohli) জন্য অন্যতম বছর৷ দীর্ঘদিন ধরে কিংবদন্তি পরিচালক রাজ কাপুরের সহকারী হিসেবে কাজ করার পর কুকু কোহলি প্রথমবার পরিচালকের আসনে বসেন 'ফুল অউর কাঁটে' (Phool Aur Kaante) সিনেমার হাত ধরে ৷ আর বলিউড পায় অন্যতম রোমান্টিক-অ্যাকশন হিরো অজয় দেবগণকে (Ajay Devgn) ৷ গতকাল অর্থাৎ 25অগস্ট, 77 বছর বয়সে মুম্বইয়ের কোকিলাবেন ধীরুভাই অম্বানী হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জনপ্রিয় এই পরিচালক।

পরিচালক কুকু সহকারী হিসেবে 'ববি', 'সত্যম শিবম সুন্দরম' এবং 'প্রেম রোগ'-এর মতো কালজয়ী সিনেমাগুলোতে কাজ শেখেন। তারপর তাঁর হাত ধরে দর্শকরা পেয়েছেন 'সুহাগ', 'হকিকত', 'আনাড়ি নম্বর 1', 'ইয়ে দিল আশিকানা' ও 'ওহ তেরা নাম থা'-র মতো সুপারহিট সিনেমা ৷ আজ প্রয়াত পরিচালকের স্মরণে ফিরে দেখা যাক, তাঁর প্রথম ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা 'ফুল অউর কাঁটে' তৈরির নেপথ্যের কিছু অজানা কাহিনি ৷

সঞ্জয় দত্ত ও জুহি চাওলার বাদ পড়া

সিনেমায় অজয় সালগাঁওকরের চরিত্রে ভাবা হয়েছিল সঞ্জয় দত্তকেও ৷ এমনকী, এই ছবির জন্য সাইন করানো হয়েছিল ৷ কিন্তু 'সড়ক' ছবির শুটিংয়ের ব্যস্ততার কারণে তিনি এটি ছেড়ে দেন। অন্যদিকে, হিরোইন হিসাবে এই সিনেমায় মধুর চরিত্র যেভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে, সেই চরিত্রের জন্য পরিচালককের প্রথম পছন্দ ছিলেন জুহি চাওলা ৷ কিন্তু ডেট না মেলায় তিনি কাজ করতে পারেননি। পরে হেমা মালিনীর ভাগ্নি মধু এই ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন।

অজয়, পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না

প্রথমদিকে, সিনেমাটির প্রধান চরিত্রের জন্য প্রথমে অক্ষয় কুমারকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কুকু কোহলি যখন ছবির কাজ শুরু করতে যান, তখন তিনি জানতে পারেন অক্ষয় কুমার একই সময়ে অন্য একটি ছবি 'সওগন্দ' সাইন করেছেন ৷ যে কারণে দুটি ছবির ডেট নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এর পরই নতুন হিরোর খোঁজ শুরু হয়। কুকু কোহলি অজয় দেবগনের গভীর চোখ ও ব্যক্তিত্ব দেখে তাঁকে স্ক্রিন টেস্টের জন্য ডাকেন ৷ প্রথম দেখাতেই তাঁকে ছবির হিরো হিসেবে চূড়ান্ত করেন।

বাইক স্টান্টের পেছনের রহস্য

বলিউড স্টান্ট তো অনেকেই করেন ৷ কিন্তু বলিউডে প্রথমবার পা রেখেই অজয় দেবগণের এন্ট্রি পরিচালক যেভাবে দেখিয়েছেন তা ঐতিহাসিক হয়ে গিয়েছে ৷ অজয় দেবগনের দু'টি চলন্ত মোটরবাইকের ওপর পা রেখে করা কলেজে ঢোকার দৃশ্যটি (Bike Split Stunt) আজ পর্যন্ত বলিউডের অন্যতম সেরা এন্ট্রি দৃশ্য হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অবিশ্বাস্য স্টান্টটির পরিকল্পনা ও পরিচালনা করেছিলেন অজয়ের বাবা স্বনামধন্য অ্যাকশন ডিরেক্টর বীরু দেবগন। কোনও রকম ভিএফএক্স (VFX) বা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়াই, অত্যন্ত নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রেখে অজয় নিজেই এই ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্টটি করেছিলেন। শুটিংয়ের আগে দীর্ঘ সময় ধরে এর জন্য কড়া প্র্যাকটিস করতে হয়েছিল তাঁকে।

'লমহে' ছবির সঙ্গে টক্কর

'ফুল অউর কাঁটে' যেদিন মুক্তি পায়, ঠিক একই দিনে বলিউডের অন্যতম সেরা পরিচালক যশ চোপড়ার এবং অনিল কাপুর-শ্রীদেবী অভিনীত বড় বাজেটের ছবি 'লমহে' মুক্তি পেয়েছিল। বলিপাড়ার অনেকেই কুকু কোহলিকে ছবি মুক্তির তারিখ পেছানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন ৷ ভেবেছিলেন সম্পূর্ণ নতুন তারকাদের নিয়ে তৈরি এই ছবি দর্শকদের কাছে পাত্তা পাবে না। কিন্তু ছবি মুক্তির পর 'লমহে' বক্সঅফিসে মুখ থুবড়ে পড়ে ৷ 'ফুল অউর কাঁটে' কালজয়ী ব্লকবাস্টারে পরিণত হয়।

বলিউডে মেলোডি গানের নতুন জোয়ার

ছবির অভাবনীয় সাফল্যের পেছনে এর অ্যাকশন দৃশ্যের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় অবদান ছিল অসাধারণ কালজয়ী গানগুলোর। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে মেলোডি গানের এক নতুন জোয়ার এসেছিল ৷ সিনেমার সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন সময়ের অন্যতম সেরা সংগীত পরিচালক জুটি নাদিম-শ্রবণ (Nadeem-Shravan)। গানগুলোর চমৎকার ও আবেগময় কথা লিখেছিলেন বিখ্যাত গীতিকার সমীর (Sameer)। 1990 সালের 'আশিকী' ছবির অসামান্য সাফল্যের পর, এই ত্রয়ী 'ফুল অউর কাঁটে' ছবির মাধ্যমে আরও একবার প্রমাণ করেন যে তাঁরা রোমান্টিক গানের রাজা।

অলকা ইয়াগনিক ও কুমার শানুর গাওয়া ধীরে ধীরে পেয়ার কো বঢ়ানা হ্যায় গানটি সেই বছরের সবচেয়ে বড় চার্টবাস্টার ছিল। এই গানটির জন্য কুমার শানু শ্রেষ্ঠ পুরুষ নেপথ্য গায়কের ফিল্মফেয়ার পুরস্কার লাভ করেন। ছবিটি মুক্তির পর এর অডিও ক্যাসেট কেনার জন্য দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে যেত। কুকু কোহলির দুর্দান্ত পরিচালনার সঙ্গে এই গানগুলোর চমৎকার মেলোডি ছবিটিকে বক্সঅফিসে একাই টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এটি তৎকালীন সময়ে ভারতের অন্যতম সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া মিউজিক অ্যালবাম হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল।

বক্সঅফিস সাফল্য

সেই সময় এই সিনেমার বাজেট ছিল আনুমানিক 3 কোটি টাকা ৷ মুক্তির পর ভারতীয় বক্সঅফিসে সংগ্রহে আসে প্রায় 6.50 কোটি টাকা ৷ সিনেমার মোট গ্রস কালেকশন বা আয় ছিল 12 কোটি টাকা ৷ বিভিন্ন থিয়েটারে এই সিনেমা গোল্ডেন জুবিলি অর্থাৎ 50 সপ্তাহ ধরে চলেছিল ৷

1991 সালের নিরিখে সিনেমার পজিশন

এই বছর বলিউডে বেশ কয়েকটি বড় ছবি মুক্তি পেয়েছিল। কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যেও নতুন হিরো অজয় দেবগন ও নতুন পরিচালক কুকু কোহলির এই ছবি সলমন খানের 'সাজান' (10 কোটি), অমিতাভ বচ্চনের 'হাম' (9.5 কোটি) এবং দিলীপ কুমারের 'সওদাগর' (9 কোটি) এর পরেই পঞ্চম স্থানে সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি ছবি হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল।

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কুকু কোহলি ফুল অউর কাঁটে অজয় দেবগণ
KUKU KOHLI PASSES AWAY

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