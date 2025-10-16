'প্যায়ার দোস্তি হ্যায়...!' রাহুল-টিনা-অঞ্জলির প্রেমপাঠের স্মৃতি আজও অমলিন, রইল অজানা গল্প

'প্যায়ার দোস্তি হ্যায়...!' রাহুল-টিনা-অঞ্জলির প্রেমপাঠের স্মৃতি আজও অমলিন, রইল অজানা গল্প
27 বছর সম্পন্ন করেছে 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ৷ এক নজরে জেনে নেওয়া যাক এই সিনেমাকে ঘিরে মজার কিছু গল্প ৷
হায়দরাবাদ, 16 অক্টোবর: "কুছ কুছ হোতা হ্যায় রাহুল... তুম নেহি সমঝো গে..." জেনজির কাছে এই সংলাপ ফিল্মি বা চিজি মনে হলেও, একটাসময় এই সংলাপ ঘুরেছে সকলের মুখে মুখে ৷ আজও, এই সিনেমার গান, সংলাপ প্রতিটি দৃশ্য মানুষের মনে তাজা। নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন আমরা কোন সিনেমার কথা বলছি ৷
শাহরুখ খান-কাজল-রানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' 1998 সালে আজকের দিনেই মুক্তি পেয়েছিল ৷ দেখতে দেখতে 27 বছর সম্পন্ন করেছে এই সিনেমা ৷ এক নজরে জেনে নেওয়া যাক এই সিনেমা সম্পর্কে না-জানা মজাদার কাহিনি ৷
1) 'কোই মিল গয়া...' গান আজও কলেজ ফেস্টে বাজবে না এমনটা হয় না ৷ এই গানে শাহরুখের পোশাকের কথা মনে আছে ৷ সেই সময় শুধুমাত্র এই গানের শুটের জন্য 5,500 টাকা দামের টি-শার্ট কেনা হয়েছিল। টি-শার্টটি এতটাই টাইট ছিল যে শাহরুখ এটি পরতে একদমই রাজি ছিলেন না ৷ এমনকি এই পোশাক কেনার জন্য তিনঘণ্টা করণ ও ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মলহোত্রার ঝগড়া পর্যন্ত হয় ৷ অবশেষে সেই পোশাক কেনা হয় ও শাহরুখকে তা পরার জন্য রাজি করানো হয় ৷
2) ছবির শুটিং সেটে অভিনেত্রী কাজলের পড়ে যাওয়ার ঘটনা কম-বেশি সকলেরই জানা ৷ কিন্তু এই সিনেমার ক্ষেত্রে কাজলের সঙ্গে যে দুর্ঘটনা ঘটে তা বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল সকলকে ৷ করণ জোহর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, 'হায় হায় রে হায় ইয়ে লড়কা...' গানের শুটিংয়ের সময় কাজল সাইকেল থেকে পড়ে যান ৷ হাঁটুতে চোট পাওয়ার পাশাপাশি তিনি আচমকাই স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন ৷ প্রায় 2-3 দিনের জন্য স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। মরিশাসের কোকো হোটেলে নিজের ঘরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিলেন কাজল ৷ একমাত্র তিনি চিনতে পেরেছিলেন তখনকার তাঁর প্রেমিক তথা আজকের স্বামী অজয় দেবগণকে ৷
3) ছবিটির শুটিংয়ের সময় রানি মুখোপাধ্যায়ের বয়স ছিল মাত্র 19 বছর। তাঁর ভারী বা হাস্কি স্বরের কারণে, পরিচালক করণ রানির কণ্ঠ ডাব করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা হয়নি। রানি ছবিতে নিজের সংলাপ নিজেই বলেছিলেন। পরে সেই গলার স্বরই আলাদা পরিচয় তৈরি করে ৷ এমনকী, এই সিনেমার প্রস্তাব শাহরুখ ও করণ দিয়েছিলেন রানির রাজা কি আয়েগি বারাত সিনেমা দেখে ৷
4) যদি আপনাদের মনে থাকে, যখন রাহুল এবং অঞ্জলির 8 বছর পর ফের মুখোমুখি দেখা হয় তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে একটি গান থাকে ৷ রাহুল অর্থাৎ শাহরুখ খান কাজল অর্থাৎ অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে কেবল একটা সংলাপই বলে, "শাড়ি...!" আসলে পরিচালক এই দৃশ্যে দুই তারকার জন্য অনেকটাই সংলাপ রেখেছিলেন কিন্তু শাহরুখ খান এবং কাজল তা ভুলে যাচ্ছিল বারবার ৷ ফলে সেই সব সংলাপ বাদ দেওয়া হয় দৃশ্য থেকে ৷
5) এই সিনেমায় শিশুশিল্পী হিসেবে সানা সাঈদ এবং পারজান দস্তুরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সিনেমায় পারজানের একটি মাত্র সংলাপ ছিল, 'তুস্সি যা রহে হো, তুস্সি না যাও...' ৷ মূলত, এই একটা সংলাপও পারজানের নিজস্ব কণ্ঠে ছিল না। এই কণ্ঠটি দিয়েছিলেন শিশুশিল্পী কৈবল্য চাড্ডা।
6) রানি মুখোপাধ্যায়ের টিনা চরিত্র যেমন প্রথমে টুইঙ্কল খান্নাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল তেমনই কাজলের আগে, অঞ্জলির ভূমিকায় জুহি চাওলাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই সিনেমার নাম জুগল হংসরাজের পরামর্শে রাখা হয় ৷ কিন্তু চিত্রনাট্যকার-গীতিকার জাভেদ আখতারের নাম পছন্দ না হওয়ার তিনি সিনেমার গান লিখতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর সমীর সিনেমার প্রতিটি গান লিখেছিলেন।
শুধু তাই নয়, 10 কোটি টাকা বাজেটে তৈরি এই সিনেমা বক্সঅফিসে সেই সময় আয় করে 80 কোটি টাকা ৷ গ্লোবালি ঝুলিতে আসে 106 কোটি টাকার বেশি ৷