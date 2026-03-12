ETV Bharat / entertainment

কৃত্তিকা-গৌরবের বিয়ে, নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা তারকাদের

নেহা ধুপিয়া থেকে বীরেন্দ্র শেহবাগ, যুবরাজ সিং, জহির খান এবং আশীষ নেহরা-সহ ক্রিকেট কিংবদন্তিরা তারকার বিয়েতে যোগ দেন।

kritika-kamra-marriages-gaurav-kapur-in-an-intimate-bandra-ceremony-attended-by-farhan-akhtar-neha-dhupia-and-others
কৃত্তিকা-গৌরবের বিয়ে (আইএএনএস)
হায়দরাবাদ, 12 মার্চ: বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন অভিনেত্রী কৃত্তিকা কামরা এবং অভিনেতা-সঞ্চালক গৌরব কাপুর ৷ বান্দ্রার বাড়িতে পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাক্ষী রেখে, রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করেন কৃত্তিকা-গৌরব ৷ না, কোনও তামঝাম নয়, বরং সূর্যাস্তের অস্তমিত সোনালি আলোয় একে অপরের সঙ্গে সারাজীবন থাকার অঙ্গীকার করেন কৃত্তিকা-গৌরব ৷ বিয়ের সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তারকা দম্পতি ৷

ক্যাপশনে লেখা হয়, "আমরা সব সময় বিশ্বাস করেছি যে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত বা ক্ষণ উদযাপন করা যায় তাঁদের সঙ্গেই, যাঁদের ভালোবাসো ৷ আমরা একসঙ্গে জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করছি, সেখানে আমরা কৃতজ্ঞ, বিশেষ দিনে পরিবারের কাছের সদস্য ও বন্ধুদের পেয়ে ৷" অভিনেতা ফারহান আখতারকে নবদম্পতির সঙ্গে নাচতে দেখা গিয়েছে ৷ নেহা ধুপিয়া থেকে বীরেন্দ্র শেহবাগ, যুবরাজ সিং, জহির খান এবং আশীষ নেহরা-সহ ক্রিকেট কিংবদন্তিরা তারকার বিয়েতে যোগ দেন।

বিয়ের এই অনুষ্ঠানে, কৃত্তিকা একটি লাল চান্দেরি শাড়ি পরেছিলেন যা বিশেষভাবে তার জন্য বোনা এবং তার মায়ের দেওয়া উপহার ছিল ৷ এই শাড়ি তাঁর মায়ের নিজস্ব ব্র্যান্ড, সিন্নাবার থেকে তৈরি করা হয়েছে ৷ এটা একটা উদ্যোগ যা চান্দেরি সিল্কের ঐতিহ্যবাহী শিল্প সংরক্ষণের জন্য কাজ করে ৷ পাশাপাশি, শাড়ি বোনায় মহিলা কারিগরদের সমর্থন করে। অন্যদিকে, ডিজাইনার রাঘবেন্দ্র রাঠোরের তৈরি ঐতিহ্যবাহী পোশাকে গৌরব সন্ধ্যার উষ্ণ নান্দনিকতাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিনোদন জগতের বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ক্রীড়া জগতের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন নবদম্পতিকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানানোর জন্য ৷ বিয়ের ছবি তুলেছেন জোসেফ রাধিক, আর সাজসজ্জা করেছিলেন দেবিকা নারায়ণ ৷ 12 মার্চ কৃত্তিকা-গৌরব রিসেপশনের আয়োজন করেছেন ৷ যেখানে বলিউড ও ক্রীড়া জগতের একাধিক তারকাদের দেখা যাবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এর আগে, তারকা কাপল নিজেদের রিসেপশনের আমন্ত্রণ পত্র শেয়ার করেছিলেন সোশাল মিডিয়ায় ৷

সেখানে, সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অভিনব পরিকল্পনা ফুটে ওঠে আমন্ত্রণ পত্রের মধ্যে ৷ তারকাদের ঘনিষ্ঠ সূত্র একটি নিউজওয়্যারকে জানিয়েছে যে কৃতিকা এবং গৌরব তাঁদের বিয়ে ব্যয়বহুল নয় বরং ছিমছাম অথচ রয়্যাল রাখতে চেয়েছেন ৷ অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিবরণ, সাজসজ্জা থেকে শুরু করে স্টাইলিং পর্যন্ত, তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত করার জন্য ভীষণ জেনে বুঝে বেছে নেওয়া হয়েছে ।

