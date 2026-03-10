টিনসেল টাউনে ফের বিয়ের সানাই, কবে ছাদনাতলায় যাচ্ছেন কৃতিকা-গৌরব ?

ETV Bharat / entertainment

টিনসেল টাউনে ফের বিয়ের সানাই, কবে ছাদনাতলায় যাচ্ছেন কৃতিকা-গৌরব ?

ট্রেন্ডিংয়ের জোয়ারে গা না ভাসিয়ে, সাদমাটা বিয়েতেই রাজি কৃতিকা-গৌরব ৷

Kritika Kamra-Gaurav Kapur's wedding invite gone viral online, party planned in Mumbai
কবে ছাদনাতলায় যাচ্ছেন কৃতিকা-গৌরব ? (Special Arrangement)
Published : March 10, 2026 at 2:43 PM IST

হায়দরাবাদ, 10 মার্চ: বলিউডে ফের বাজতে চলেছে সানাই ৷ এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেত্রী কৃতিকা কামরা ও সঞ্চালক-অভিনেতা গৌরব কাপুর ৷ মুম্বইতেই বসবে বিয়ের আসর ৷ ইতিমধ্যেই বিয়েকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা ৷ সামনে এসেছে, তাঁদের স্টাইলিশ নিমন্ত্রণপত্রও ৷ যা অনলাইনে এখন ভাইরাল ৷

জানা গিয়েছে, ১১ মার্চ মুম্বইয়ে ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের উপস্থিতিতে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করবেন কৃতিকা-গৌরব ৷ সম্প্রতি তারকাদের 'ডেস্টিনেশন বিয়ে' ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে ৷ তবে সেই ঢেউয়ে গা ভাসাননি এই সেলেব্রিটি কাপল ৷ বরং, কৃতিকা-গৌরব ঠিক করেছেন, নিজের শহরেই একান্ত পরিসরে শুরু করবেন নয়া সফরনামা ৷ মজার বিষয় হল, কৃতিকা-গৌরব তাঁদের বিয়ের আমন্ত্রণ পত্রে রেখেছেন নতুনত্ব ৷ যা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নেটিজেনদের ৷

'দ্য পার্টি, আফটার', ঐতিহ্যবাহী বিবাহের অভ্যর্থনার পরিবর্তে, তারা তাদের অতিথিদের জন্য সন্ধ্যায় আরামদায়ক সমাবেশের পরিকল্পনা করেছেন। 11 মার্চ বিয়ে আর 12 রিসেপশন ৷ সেই রিসেপশনেই অন্য রকম মুডে, সকলের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার অভিনব পরিকল্পনা ফুটে উঠেছে আমন্ত্রণ পত্রের মধ্যে ৷ তারকাদের ঘনিষ্ঠ সূত্র একটি নিউজওয়্যারকে জানিয়েছে যে কৃতিকা এবং গৌরব তাঁদের বিয়ে ব্যয়বহুল নয় বরং ছিমছাম অথচ রয়্যাল রাখতে চেয়েছেন ৷ অনুষ্ঠানের প্রতিটি বিবরণ, সাজসজ্জা থেকে শুরু করে স্টাইলিং পর্যন্ত, তাঁদের ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত করার জন্য ভীষণ জেনে বুঝে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গৌরব কাপুরের মুম্বইয়ের বাড়িতে এই বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ যেখানে একটি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দম্পতি তাঁদের বিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করবেন। এরপর ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে গেট টুগেদার হবে। কৃতিকা এবং গৌরব বেশিরভাগ সময় তাঁদের সম্পর্ককে স্পটলাইট থেকে দূরে রেখেছেন। তবে, সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, কৃতিকা তাঁদের ছুটি এবং প্রাতঃরাশের কয়েকটি ছবি সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ৷

কাজের দিকে নজর দিলে, কৃতিকা কামরা 'কিতনি মহব্বত হ্যায়', 'কুছ তো লোগ কহেঙ্গে' এবং 'রিপোর্টার্স'এর মতো জনপ্রিয় ধারাপাহিকের জন্য পরিচিত। তিনি 'ভীড়', 'তাণ্ডব' এবং 'বোম্বাই মেরি জান'-র মতো সিনেমা ও ওটিটি সিরিজে অভিনয় করেছেন। তার সাম্প্রতিক কাজের মধ্যে রয়েছে 'দ্য গ্রেট শামসুদ্দিন ফ্যামিলি'।

