উদয়পুরে বিয়ে কৃতি স্যাননের বোন নুপূরের ! পাত্র কে চেনেন ?

উদয়পুরে বিয়ে কৃতি স্যাননের বোন নুপূরের ! পাত্র কে চেনেন ?
বছর শুরুতেই বিয়ের উৎসব ৷ গাঁটছড়া বাঁধছেন অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের বোন নূপুর স্যানন ৷ পাত্র বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 10:56 AM IST
হায়দরাবাদ, 23 ডিসেম্বর: বলিউড অভিনেত্রী কৃতি স্যাননের বাড়িতে এখন বিয়ের তোড়জোড় ৷ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন কৃতির বোন নূপুর ৷ নতুন বছরের শুরুতেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে চলেছেন নূপুর ৷ খবর, বিয়ের আসর বসছে রাজস্থানের উদয়পুরে ৷
বিগত কয়েকদিন ধরেই নূপুরের বিয়ে নিয়ে আলোচনা চলছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ বিশেষ করে পাত্র স্টেবিন বেনকে নিয়ে ৷ অনেক অনুরাগীই চিনতে পারছেন না স্টেবিনকে ৷ অবশেষে জানা যায়, স্টেবিন একজন গায়ক ৷ তিনি বলিউডে একাধিক সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন ৷ কাজ করেছেন শ্রেয়া ঘোষাল, সচীন-জিগ, হিমেশ রেশমিয়, মিট ব্রসের সঙ্গেও ৷ জানা গিয়েছে, 11 জানুয়ারি উদয়পুরে বিয়ে করবেন নূপুর-স্টেবিন ৷ এরপর মুম্বইতে ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের জন্য আলাদা করে রিসেপশন পার্টি দেওয়া হবে ৷ জানা গিয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠান চলবে তিন দিন ধরে ।
খবর, নূপুর-স্টেবিনের বিয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে করতে চেয়েছেন ৷ বড় ভিড় এড়ানোর জন্য বিয়েতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। হবু কনের বোন অর্থাৎ কৃতি এখন বেজায় ব্যস্ত ৷ উদয়পুরের একটি বিলাসবহুল প্রাসাদে বসছে বিয়ের আসর ৷
কে এই স্টেবিন বেন ?
স্টেবিন বেন একজন ভারতীয় প্লেব্যাক, পপ গায়ক এবং লাইভ পারফর্মার। বলিউডের কিছু উল্লেখযোগ্য সঙ্গীত পরিচালক ও অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। স্টেবিন তার ভাইরাল গান সাহিবা, থোড়া থোড়া পেয়ার, রুলা কে গয়া ইশক এবং আরও কয়েকটি গানের মাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। তিনি অনন্ত আম্বানির প্রাক-বিবাহ এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানে পারফর্ম করেন, যা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সারা বিশ্বে একহাজারেরও বেশি শো করেছেন স্টেবিন। 2018 সাল থেকে সোলো ও সিনেমায় গান করা শুরু করেন ৷ রেস 3 সিনেমায় সলমন খানের লেখা গান সেলফিশ গেয়েছেন স্টেবিন ৷ তালিকায় রয়েছে 'সিমলা মিরচি', 'জার্সি', 'জুদা হোকে ভি', 'রক্ষা বন্ধন', 'ফতেহ', 'বাঘি 4', 'মস্তি 4'-এর মতো সিনেমা ৷
2018 সালের সেপ্টেম্বরে, তিনি ইন্ডিয়া নাইটলাইফ অ্যাওয়ার্ডস-এ বছরের সেরা বলিউড শিল্পী হিসেবে পুরস্কৃত হন। তিনি 2016 সালে টি-সিরিজ স্টেজওয়ার্কসের গানের প্রতিযোগিতা 'দ্য স্টেজ'-এর বিজয়ী। 2014 সালের অক্টোবরে, স্টেবিন বেন এমটিভি এশিয়ার প্রজেক্ট অ্যালোফট স্টার ইন্ডিয়া (সিজন 1)-এ সেরা পারফরম্যান্স পুরস্কার জিতেছেন।