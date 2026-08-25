ঐতিহ্য মনে থাকে, পোশাকের গলার কাটিংয়ে নয় ! - বিতর্কের কড়া জবাব কৃতির

ঐতিহ্য মনে থাকে, পোশাকের গলার কাটিংয়ে নয় ! - বিতর্কের কড়া জবাব কৃতির
মূলত, 'রাখীবন্ধন'কে কেন্দ্র করে এক বিজ্ঞাপনে কৃতির পোশাক নির্বাচন নিয়ে নেটপাড়া বিভক্ত ৷ এমনকী, বিজ্ঞাপনে পোষা কুকুরকে রাখি পরানোর জন্যও তাঁকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 25, 2026 at 3:56 PM IST
হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: টানা বিতর্কে জর্জরিত কৃতি স্যানন (Kriti Sanon) অবশেষে মুখ খুলেছেন ৷ ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে সমালোচকদের কড়া জবাব দিয়ে অভিনেত্রী প্রশ্ন তুলেছেন-"নারীরা কী পোশাক পরবেন, তা নিয়ে নির্দেশ দেওয়া আমরা কবে বন্ধ করব?" মূলত, 'রাখীবন্ধন'কে (Raksha Bandhan) কেন্দ্র করে এক বিজ্ঞাপনে কৃতির পোশাক নির্বাচন নিয়ে নেটপাড়া বিভক্ত ৷ এমনকী, বিজ্ঞাপনে একটি পোষা কুকুরকে রাখি পরানোর জন্যও তাঁকে সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে।
'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থাকে মনে, পোশাকের গলায় নয়'
কৃতি এদিন সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কের জবাবে লেখেন, "উৎসবের আসল অর্থ কেবল পরিহিত পোশাকে আবদ্ধ নয়, বরং তা লুকিয়ে থাকে ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আবেগ ও অনুভূতির মাঝে। রাখীবন্ধন হল সুরক্ষার এক বন্ধন। আমি ও আমার বোন একে অপরকে রাখি বাঁধি। আমরা জানি, একজন ভাই যেমন সুরক্ষা দিতেন, আমরাও একে অপরকে ঠিক তেমনই সুরক্ষা দিতে পারি। আমরা একে অপরের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও দীর্ঘায়ুর জন্য প্রার্থনা করি।"
Creative freedom is great, but it shouldn't change the essence of a sacred tradition. 🛑🕉️— sushil kadam (@imsushilkadam) August 24, 2026
The new #RakshaBandhan ad featuring #KritiSanon misses the mark completely.
From an inappropriate festive outfit to trivialising the ritual by tying a rakhi to a pet dog, it disregards… pic.twitter.com/1i406na2Wp
তিনি আরও বলেন, "আর আমাদের ক্ষেত্রে, এই প্রার্থনা ও প্রতিশ্রুতির গণ্ডিতে আমাদের পোষ্য কুকুররাও সামিল! সর্বোপরি, ওরা তো পরিবারেরই সদস্য! তাছাড়া, নারীরা কী পোশাক পরবেন-সে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া আমরা কবে বন্ধ করব? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এথনিক ফ্যাশন বা ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ধরনে অনেক পরিবর্তন এসেছে ৷ অথচ আজও একজন নারীর সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধকে কেবল তাঁর পোশাক দিয়েই বিচার করা হয়!! সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থাকে মনে, পোশাকের গলায় নয়!"
বিতর্কের সূত্রপাত
সম্প্রতি কৃতি এক জুয়েলারির বিজ্ঞাপনে (Raksha Bandhan ad) অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে পর্দায় নিজের ভাইয়ের হাতে রাখি পরানোর সময় ব্রেলেট-স্টাইল ব্লাউজ, কেপ এবং ড্র্যাপড স্কার্ট পরা অবস্থায় দেখা যায়। এই বিজ্ঞাপনটি সোশাল মিডিয়ার সমালোচনার মুখে পড়ে ৷ তাঁরা কৃতির পোশাক নির্বাচনের বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ এই বিজ্ঞাপনটিতে এমন একটি দৃশ্যও ছিল যেখানে কৃতি একটি পোষা কুকুরকে রাখি পরাচ্ছেন। পরিবার এবং এই উৎসবের মাধ্যমে উদযাপিত সম্পর্কের একটি বৃহত্তর সংজ্ঞা তুলে ধরার প্রচেষ্টাকে কেউ কেউ প্রশংসা করলেও, অন্যরা এই ধরনের আচরনের সমালোচনা করেন ৷
কঙ্গনার তোপ
সমালোচনা থেকে বাদ পড়েননি অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ কঙ্গনা রানাওয়াতও (kangana ranaut) ৷ তিনিও সোশাল মিডিয়ায় কৃতি স্যাননের এই ধরনের বিকিনি পোশাক পরে রাখী বন্ধন উদযাপনের বিজ্ঞাপন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷ তিনি জানান, নানা ধরনের পোশাকের বাহার থাকলেও এমন খোলামেলা পোশাক বেছে নেওয়ার কারণ কী !
দীর্ঘ ট্রোলিং ও সমালোচনার পর অবশেষে নিজের অবস্থান কড়া ভাষায় স্পষ্ট করেছেন কৃতি স্যানন ৷