আমি আন্ডাররেটেড অভিনেত্রী, প্রমাণ করার সুযোগ পাইনি- কৌশানি মুখোপাধ্যায়

আমি আন্ডাররেটেড অভিনেত্রী, প্রমাণ করার সুযোগ পাইনি- কৌশানি মুখোপাধ্যায়
Koushani Mukherjee Interview: ময়দামুখো শিবুর পর কার সঙ্গে জুটি বাঁধার অপেক্ষায় কৌশানি? সাক্ষাৎাকারে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি নবনীতা দত্তগুপ্তকে জানালেন অভিনেত্রী নিজেই।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2026 at 4:46 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 4:52 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' মুক্তির অপেক্ষায় ৷ 'বহুরূপী'-র সিক্যুয়েল নিয়ে যথেষ্ট উৎসকু বাংলার দর্শক ৷ পর্দায় শিবপ্রসাদের সঙ্গে ফের একবার জমতে চলেছে ঝিমলি অর্থাৎ কৌশানি মুখোপাধ্যায়ের রসায়ন ৷ সিনেমা নিয়ে আড্ডায় অকপট অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত: কেমন আছেন?
কৌশানি: ভালো আছি। ব্যস্ত আছি। ব্যস্ত থাকা মানেই ভালো থাকা।
ইটিভি ভারত: একটা কথা মানুষের মুখে মুখে ফেরে, "বাংলা ছবি দর্শক দেখে না"। এই কথাটার সঙ্গে কৌশানি কি সহমত?
কৌশানি: না আমি সহমত নই। কনটেন্ট ভালো হলে যে কোনও ভাষার ছবি মানুষ দেখে। অন্যদিকে 'টক্সিক'-এর উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই। আমি দর্শক হিসেবে ছবিটা নিয়ে খুব এক্সাইটেড ছিলাম। ছবিটা দেখতে গিয়ে আমি ভেবেছি কেন বানিয়েছে ছবিটা। 'হনুমান অংশ'-এর কথা ধরুন। একটাও স্টার কাস্ট নেই ছবিটাতে। শুরুতে কেউ দেখছিল না ছবিটা। পরে সেটা হঠাত করে দু'শো কোটির ঘর পার করে গেল! আমার মনে হয় দিনের শেষে 'কনটেন্ট ইজ দ্য কিং'। কনটেন্ট ভালো হলে সবাই দেখবে।
ইটিভি ভারত: এবার কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল ঝিমলির কাছে?
কৌশানি: শুরুর দিন থেকে ডাবিং অবধি ডিলেমার মধ্যে ছিলাম আমি, ভালো হচ্ছে তো? পারছি তো আগের মতো করতে? এই দু'বছরে ঝিমলির মতো কথা বলা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। সেটাকে আবার রপ্ত করতে হয়েছে। এর জন্য আবার প্রথম ছবিটা দেখেছিলাম। স্ক্রিপ্ট নিয়ে বসে নিজে নিজে তৈরি হয়েছি। নিজেই ভেবেছি কী করলে নন্দিতা দি খুশি হবেন। পুজোয় দর্শক যেমন ছবি দেখতে মানুষ পছন্দ করে তেমন করেই 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু' তৈরি করা হয়েছে। একেবারে মশলাদার ছবি।
ইটিভি ভারত: পরিচালক শিবপ্রসাদ কী কী চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন আপনাকে?
কৌশানি: অভিনেত্রী হিসেবে প্রত্যেকটা সিনেই কিছু না কিছু প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ ছিল এবার। নৌকায় ডান্স ছিল আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ লাইফ জ্যাকেট পরে তো আর ডান্স করা যায়নি। সেফটি বোট ছিল বটে। প্রচণ্ড রোদে শুট হয়েছিল। শিবু দা'র হাত বাঁধা। ডিসব্যালেন্সড হলে দুজনেই তলিয়ে যাবো। এখানেও পটারি বানাতে হয়েছে। ডান্সটা সত্যিই আমার কাছে চ্যালেঞ্জ না। তবে, আবারও ভাষা রপ্ত করাটা চ্যালেঞ্জ ছিল। এবার ঝিমলি অনেক বেশি অ্যাক্টিভলি ডাকাতি করবে। "আগে পকেটমার ছিলাম, এখন ডাকাতি করি। প্রোমোশন তো লাগে"।
ইটিভি ভারত: আর ময়দামুখোর সঙ্গে এবার প্রেমটা কেমন?
কৌশানি: আরও বেশি ম্যাচিওরড। তারা বিবাহিত। তাদের একটা ছেলে আছে দশ বছরের। বিয়ের পরেও বিক্রম আর ঝিমলি কীভাবে তাদের প্রেমটা বাঁচিয়ে রেখেছে সেটা দর্শকের কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে।
ইটিভি ভারত: শুটিংয়ে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার সময় পেয়েছেন?
কৌশানি: আড্ডার থেকেও বেশি যেটা মনে রাখার মতো সেটা হল, এবার শুটিংয়ের সময়ে আমার বার্থডে পড়ে গিয়েছিল। সাধারণত আমি আমার জন্মদিনের সময় বাড়িতে থাকার চেষ্টা করি। এবার পারিনি। তবে, আমার জন্মদিনের দিন ইচ্ছে করে যীশু দা আর সোহিনী দি'র সিন রাখা হয়েছিল। আমাকে ফ্রি রাখা হয়েছিল। আমাকে সেদিন পাত পেড়ে মহাভোজ দেওয়া হয়েছিল। সেটেই আমার জন্য রান্না করা হয়েছিল। সেজেগুজে সন্ধেবেলা কেক কেটেছিলাম আমি। কলকাতা থেকে বোলপুরে বাবা, বন্ধুরা গিয়েছিল। ওই দিনটা মনে রাখার মতো। ফিরে এসে আবার পার্টি দিই কলকাতায়।
ইটিভি ভারত: আপনার কি কখনও মনে হয় না কৌশানিকে আরও আগে এভাবে নানারকম চরিত্রে এক্সপেরিমেন্ট করা যেত?
কৌশানি: আমি আন্ডাররেটেড অভিনেত্রী। নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাইনি। অপেক্ষায় ছিলাম। সুযোগ যখন পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। আমাকে যখন বলা হয়েছে আমি খারাপ অভিনেত্রী তখন আমার হাতে কিছু ছিল না। স্ক্রিপ্ট আমার না, ভাবনাও আমার না। আমাকে যেমন করতে বলা হয়েছে আমি তেমন করেছি। একটা চরিত্র নিয়ে যে ভাবছে সে যা চাইছে তা আমাকে করতে হচ্ছে। নিজে বেশি কিছু করতে গেলেই বলা হবে ওভার অ্যাক্টিং করছি। ছবিতে নায়িকা আসলে গ্ল্যামারাস প্রপ। গল্পটা দাঁড়িয়ে থাকে হিরোর উপর।
ইটিভি ভারত: আগামীতে কার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাইছেন?
কৌশানি: আবির চট্টোপাধ্যায়। আমার একটু গুড লুকিং লোকজনদের পছন্দ। আর আবির দা সুপুরুষ। তাছাড়া আমাদের একসঙ্গে মানায়ও। তাই ওঁর সঙ্গে জুটি বাঁধতে চাই। আবির দাও সেটা জানেন। আমরা অপেক্ষায় আছি কবে কোনও প্রযোজক বা পরিচালক আমাদের একসঙ্গে জুটিতে নেবেন।