'না' বলতে জানতে হবে ! ভোটের আগে আদালতে কৌশানী, কেন বললেন এমন কথা
নতুন ওয়েব সিরিজ 'আদালত ও একটি মেয়ে'-র মুক্তির আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় মাতলেন অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 17, 2026 at 8:57 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 17 ফেব্রুয়ারি: 'আবার প্রলয়'-এর পর দ্বিতীয় ওয়েব সিরিজের পথে কৌশানী মুখোপাধ্যায় । 20 ফেব্রুয়ারি হইচইতে আসছে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'আদালত ও একটি মেয়ে'। তার আগে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আড্ডায় মাতলেন অভিনেত্রী ৷ উঠে এল নতুন সিরিজে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে রাজনীতির প্রসঙ্গ ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তুতিও শোনা গেল কৌশানীর মুখে ৷
সাম্প্রতিককালে 'কিলবিল সোসাইটি', 'বহুরূপী' তাঁকে তাঁর কেরিয়ারে আরও বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে । তার আগে একাধিক বাংলা কমার্শিয়াল ছবিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে । 2015 সালে বনি সেনগুপ্তর বিপরীতে 'পারব না আমি ছাড়তে তোকে' ছবির মাধ্যমে সিনে দুনিয়ায় প্রবেশ তাঁর । এরপর একে একে 'কেলোর কীর্তি', 'জিও পাগলা', 'বাচ্চা শ্বশুর', 'হইচই আনলিমিটেড', 'প্রজাপতি', 'জামাই বদল', 'ডাল বাটি চুর্মা', 'রক্তবীজ 2'-সহ একাধিক বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন কৌশানী ।
ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয়'-তেও তাঁর চরিত্র নজর কেড়েছে । আর এবার তাঁকে এক প্রতিবাদী চরিত্রে দেখা যাবে হইচইয়ের আসন্ন সিরিজ 'আদালত ও একটি মেয়ে'-তে । এই সিরিজে একজন কর্পোরেট কর্মীর ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে । অফিস পার্টি চলাকালীন শারীরিক অত্যাচারের সম্মুখীন হয় কৌশানীর চরিত্রটি । এরপর নিজের সম্মান বাঁচাতে একাই লড়াই করবে সে । এরকমই একটি গল্প নিয়ে এগোবে এই সিরিজটি ।
এই সিরিজে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন অভিনেত্রী । কৌশানী বলেন, "আমি এখন এমন কাজগুলোতে হ্যাঁ বলছি যেখানে আমি একশো শতাংশ আছি । যেখানে নিজেকে প্রমাণ করার পুরোপুরি জায়গা আছে আমি সেখানেই কাজ করছি ।" তিনি অকপটে আরও বলেন, "এমন একটা সময়ও গেছে যেখানে আমার নামে টিকিট বিক্রি হতে আমি দেখিনি । আর এখন প্রায়ই ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে শুনি, কৌশানী আছে মানে পিকচার হিট ।"
সিরিজে আপনার সঙ্গে যে ঘটনাটি ঘটছে বাস্তবে তা নতুন নয় । কিন্তু এরপরে জয়িতা চৌধুরী যেটা করছে সেটা সবাই করে উঠতে পারে না । তাদের উদ্দেশে কৌশানীর কী বার্তা ? অভিনেত্রী বলেন, "সাহস রাখতে হবে । আর সামান্য কেউ কোথাও গিয়ে চা খেতে যাওয়ার অফার দিলেও চাতুর্যের সঙ্গে না বলতে হবে । খারাপ ব্যবহার করলে চলবে না । তাতে হিতে বিপরীত হবে । আর কিছু যদি খারাপ ঘটেও যায় নিজের সঙ্গে, তা হলে 'এর শেষ দেখে ছাড়ব'- এই জেদ বজায় রাখতে হবে ।"
কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কাজ করে দারুণ খুশি কৌশানী । বলেন, "আমি যাঁদের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী তাঁদের মধ্যে কমলেশ্বর দা একজন । তাঁর নামের পাশে টিক মার্ক পড়ল এবার । আমি আবারও কাজ করতে চাই । শুনেছি উনিও আগ্রহী আমাকে নিয়ে কাজ করতে ।" অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনা সংস্থাও আছে তাঁর এবং বনির । আগামী দিনে ওয়েব সিরিজ এবং মেগা সিরিয়াল নিয়ে আসারও পরিকল্পনা আছে তাঁদের । গল্প শুনছেন অনেক । এখনও ঠিক হয়নি কিছুই, জানালেন স্বয়ং ।
অভিনেত্রী, প্রযোজকের পাশাপাশি তাঁর আরও একটি পরিচয় তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বটে । আর সামনেই বিধানসভা নির্বাচন । সবদিক সামলাবেন কীভাবে ? জানতে চাইলে তিনি বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমার রাজনীতিতে আসা । মা যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তখন সর্বতভাবে পাশে পেয়েছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে । তাঁদের যদি মনে হয় আমাকে কোনও কাজে লাগবে আমি সব সামলে তাঁদের পাশে থাকব ।"