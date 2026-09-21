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'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-তে বিশেষ অতিথি কৌশানী, দেখা যাবে কোন চরিত্রে ?

Koushani Mukherjee in Srijit Mukherji's Film: 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' মুক্তি পাচ্ছে এই পুজোয় ৷ সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ধরা দেবেন কৌশানী ৷

koushani-mukherjee-appears-as-a-special-guest-in-role-of-chandramukhi-in-emperor-vs-sarat-chandra
'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-তে কৌশানী (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 21, 2026 at 9:45 AM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'তে এক আকর্ষণীয় চরিত্রে দেখা যাবে কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে। ছবিতে চন্দ্রমুখীর চরিত্রে বিশেষ অতিথি হিসেবে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যজগতের অন্যতম স্মরণীয় ও আবেগঘন চরিত্র চন্দ্রমুখী। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পাঠকের মনে জায়গা করে নেওয়া এই চরিত্রকে এবার সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের নিজস্ব সিনেম্যাটিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুনভাবে দেখা যাবে।

'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' মূলত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য, তাঁর সময়কাল এবং সেই সময়ের অস্থির সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে নির্মিত। সেই বৃহত্তর আখ্যানের মধ্যে কৌশানীর চন্দ্রমুখী-র উপস্থিতি ছবিতে যোগ করবে এক বিশেষ সাহিত্যিক ও আবেগঘন মাত্রা।

koushani-mukherjee-appears-as-a-special-guest-in-role-of-chandramukhi-in-emperor-vs-sarat-chandra
সিনেমার দৃশ্য (সংগৃহীত)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যে চন্দ্রমুখী এমন একটি চরিত্র, যা বাংলা সাহিত্য ও সিনেমার স্মৃতিতে বহুবার অমর হয়ে উঠেছে। সেই চরিত্রে কৌশানীর বিশেষ উপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই ছবিটি ঘিরে দর্শকের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলবে। বিশেষ অতিথি হিসেবে তাঁর এই উপস্থিতি ছবির অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। কৌশানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও এখনও পর্যন্ত সাড়া মেলেনি। কৌশানী এই কাজ নিয়ে বক্তব্য রাখলে পরে তা জানানো হবে।

প্রদীপ কুমার নন্দী প্রযোজিত এবং নন্দী মুভিজ-এর ব্যানারে নির্মিত এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র-তে অভিনয় করছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী, দিব্যাণী মণ্ডল, ঋক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় নাগ এবং কাঞ্চন মল্লিক। তাঁদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবেথাকছেন কৌশানী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমুখীর চরিত্রে।

ছবির পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়, যিনি এই ছবির মাধ্যমেই সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করছেন। চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ইন্দ্রনাথ মারিক, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত এবং মেকআপের দায়িত্বে সোমনাথ কুণ্ডু। ছবির ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক চরিত্রগুলির লুক নির্মাণে মেকআপের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

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TAGGED:

KOUSHANI MUKHERJEE MOVIES
KOUSHANI EMPEROR VS SARAT CHANDRA
কৌশানী মুখোপাধ্যায়
এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র
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