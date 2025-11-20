ফের একবার পরিচালকের আসনে কঙ্কনা, কোন গল্প বুনছেন অভিনেত্রী ?
অভিনেত্রী জানিয়েছেন, পরিচালনার পাশাপাশি তিনি এই গল্পের চিত্রনাট্য লিখতেও সাহায্য করছেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2025 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ, 20 নভেম্বর: মা অপর্ণা সেনের মতো কঙ্কনা সেনশর্মা (Konkona Sen sharma) অভিনেত্রী-পরিচালক হিসাবে রূপোলি পর্দায় সফল ৷ 2023-এর পর ফের পরিচালকের আসনে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ৷ এর আগে 'নামকরণ' (2006) ও 'আ ডেথ ইন দ্য গুঞ্জ' (2017) ৷ ও 2023 সালে 'লাস্ট স্টোরিজ 2'-এর অ্যান্থোলজি ফিল্ম সেগমেন্ট: দ্য মিরর পরিচালনা করেছেন কঙ্কনা ৷ ফের একবার ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপের ভূমিকা পালন করবেন এই বঙ্গতনয়া ৷
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কঙ্কনা নিজের নতুন প্রোজেক্ট সম্পর্কে কথা বলেছেন ৷ তিনি জানান, এবার একটা কমেডি শো পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্যও লিখছেন তিনি ৷ কঙ্কনার কথায়, "আমি আমার কলেজের এ বন্ধু জয়দীপ সরকারের সঙ্গে একটা কমেডি শো পরিচালনা ও লেখার কাজ করছি ৷ আমি এই কাজটা নিয়ে নার্ভাস রয়েছি ৷ তবে বেষশ মজাদার হবে এটি ৷"
অনেক অভিনেতা-পরিচালক তাদের পরিচালনায়ও অভিনয় করেন। সার্চ: দ্য নাইনা মার্ডার কেসে নজরকাড়া কঙ্কনাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমি মনে করি না আমি এতে অভিনয় করব। অনেক অসাধারণ অভিনেতা আছেন ৷ আমি দেখি শিল্পীরা নিজেরাই নিজেদের প্রোজেক্ট লেখা-পরিচালনার পাশাপাশি অভিনয় করেন, কিন্তু আমার তেমন সাহস নেই।"
কঙ্কনার 2025 সাল বেশ ঘটনাবহুল কেটেছে। তিনি তাঁর প্রথম হিন্দি সিনেমা 'পেজ 3'-র 20 বছরের পূর্ণতা উদযাপন করেছেন ৷ এরপর, 2007 সালে মুক্তি পাওয়া 'লাইফ ইন আ মেট্রো'-এর সিক্যুয়েল 'মেট্রো... ইন দিনো'-তে পরিচালক অনুরাগ বসুর সঙ্গে কাজ করেন। তিনিই মূল ছবির একমাত্র অভিনেতা যিনি সিক্যুয়েলের অংশ ছিলেন এবং পঙ্কজ ত্রিপাঠীর বিপরীতে জুটি বাঁধেন ৷