অনেকদিন পর দু'রাত্তির ভালো ঘুমোলাম- কেন বললেন কনীনিকা?
সিনেমায় অর্জুন চক্রবর্তীর প্রথমা স্ত্রীর চরিত্রে দেখা যাবে কনীনিকাকে ৷ কী বললেন তিনি ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 4:59 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ: 'ফুলপিসি ও এডওয়ার্ড' ছবির চরিত্রদের লুক একে একে প্রকাশ পাচ্ছে জন দরবারে। অর্জুন চক্রবর্তীর পর এবার হাজির নন্দী বাড়ির বড় বৌ- রাজলক্ষ্মীর লুক। এই চরিত্রে দেখা যাবে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অর্জুন চক্রবর্তীর প্রথমা স্ত্রীর চরিত্রে রয়েছেন তিনি।
নতুন এই চরিত্র নিয়ে কনীনিকা ইটিভি ভারতকে বলেন, "শিবু দা, নন্দিতা দি'র সঙ্গে এর আগে আমি অনেকগুলো কাজ করেছি। 'মুখার্জি দা'র বউ', 'হামি', 'কণ্ঠ' করার পর অনেকগুলো বছরের ব্যবধানে আবার এই ছবিটা করলাম। ফিরে আসলাম ফুলপিসির হাত ধরে। শিবু দা যখন এই চরিত্রটার জন্য ফোন করেছিল আমি তখন বিদেশে ছিলাম। এই চরিত্রটা আমার বড় পাওয়া। সবথেকে বড় কথা শিবু দা আর নন্দিতা দি'র সঙ্গে আমার কাজ করতে ভালো লাগে। নন্দিতা দি'কে আমি খুব শ্রদ্ধা করি। ওঁর সঙ্গে থাকতে আমার ভালো লাগে। অনেককিছু শেখা যায় ওঁর কাছে। আর শিবু দা'র আমি অনেকদিনের ফ্যান। অভিনয়ের ফ্যান, পরিচালনার ফ্যান। এখন বাংলা সিনেমার যা অবস্থা শুধুমাত্র ডিরেকশন দিয়ে তো হয় না, ব্যবসার দিকটাও দেখতে হয়। সবদিকে ওঁর তুখোড় বুদ্ধি। আর তাই দিয়েই বাজিমাত করেন।"
কনীনিকা আরও বলেন, "এই ফিরে আসাটা আমার বড় পাওনা। একদমই ছোট্ট একটা চরিত্র কিন্তু চরিত্রটা করে আমি খুব আনন্দ পেয়েছি। অনেকদিন বাদে একটা কাজ করার পরে আমি দু'রাত্তির ভালো ঘুমিয়েছি। সবথেকে বড় কথা হল, যারা অভিনয় করতে পারে তারা উইন্ডোজে নিজের সম্মানটুকু পায়, নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পায়। তাদের পরিচয়টুকু দেখতে পাওয়া যায়। ঘরে ফেরার আনন্দ পেলাম এই ছবিটা করে।"
গল্পের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, সবাই জানত এই মানুষটিই সংসারের স্তম্ভ। কিন্তু একদিন… হঠাৎ করেই বদলে যায় সব কিছু। কিন্তু কী হয়েছিল তার? রাজলক্ষ্মীর অজানা গল্প বলবে নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘ফুল পিসি ও এডওয়ার্ড’। শুভ মুক্তি আগামী মে মাসে। চরিত্রটিতে বেশ মানিয়েছে কনীনিকাকে। সাবেকী সাজে অনন্যা হয়ে উঠেছেন তিনি। দর্শকের হৃদয়ে চরিত্রটি কতটা জায়গা করে নেয় এবার সেটাই দেখার।