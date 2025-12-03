ETV Bharat / entertainment

Serial Set visit: কাজ নেই তো... গোপন পরিকল্পনা বানাতে মত্ত রাজশ্রী-অপর্ণা-পূজা

'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকের কিঙ্কিনি, শর্মিলা আর শ্রীরূপার কোন প্ল্যান ঘুরছে মাথায় ?

আড্ডায় রাজশ্রী, অপর্ণা, পূজা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 11:03 AM IST

কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: ধারাবাহিক মানেই সেখানে একাধিক চরিত্রের আনাগোনা। তা সে বর্ষীয়ান হোক বা শিশু চরিত্র। ভিলেন হোক বা শুভাকাঙ্খী- এদের ছাড়া গল্প এগোয় না। মুখ্য চরিত্রদের দর্শকের কাছে জনপ্রিয় করে তোলার নেপথ্যে এদের অবদান কম থাকে না। তেমনই 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কিঙ্কিনি, শর্মিলা আর শ্রীরূপা। কিঙ্কিনির চরিত্রে পূজা বণিক, শর্মিলার ভূমিকায় রাজশ্রী ভৌমিক আর শ্রীরূপার চরিত্রে আছেন অপর্ণা ভট্টাচার্য। এই তিনজনকেই একসঙ্গে খোশমজাজে পাওয়া গেল ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওর মেকআপ রুমে। তিনজনেই তখন ব্যস্ত এক গভীর আলোচনায়। কী সেই আলোচনা জানতে চাইলে রাখঢাক না রেখেই বলে দিলেন নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত কথা।

রাজশ্রী বলেন, "মেকআপ রুমে আমাদের সারাক্ষণ কিছু না কিছু চলে। এখন পপকর্ন খাওয়া চলছে। প্ল্যান করছি কোথায় যাওয়া যায়। অনেক্ষণের গ্যাপ আছে আমাদের তিনজনের। তাই বসে না থেকে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। শপিং করলেও মন্দ হয় না। " প্রতিদিন দিনের 14 ঘণ্টা শুটিং ফ্লোরেই কাটে সিরিয়ালের সঙ্গে যুক্ত অভিনেতাদের, তাই সহ-অভিনেতারাই হয়ে ওঠেন আপন। ভালো মন্দের সঙ্গী। আর তা আরও স্পষ্ট হল এদিন 'কনে দেখা আলো'র ফ্লোরে গিয়ে। মেকআপ রুমে গুছিয়ে বসে ঘুরতে বেরনোর প্ল্যান বানাচ্ছিলেন তিনজনে।

আড্ডায় রাজশ্রী-অপর্ণা-পূজা (ইটিভি ভারত)

ধারাবাহিকের গল্প অনুযায়ী শ্রীরূপা লাজোর শাশুড়ি আর শর্মিলা জেঠি শাশুড়ি। গল্প অনুযায়ী বিয়ের পর লাজোকে ভুল করে বাড়িতে নিয়ে এসেছে অনুভব। বউ বদল দিয়েই শুরু হয় এই ধারাবাহিক। স্বাভাবিকভাবেই লাজোকে মেনে নিতে পারে না তার শাশুড়ি শ্রীরূপা। ছোট জা যেভাবে ভালো থাকে তাতেই খুশি তার বড় জা শর্মিলা। শ্রীরূপা কোনওভাবেই চায় না লাজোকে। তা হলে কি বনলতাকে চায় শ্রীরূপা? জানতে চাইলে অপর্ণা ভট্টাচার্য সহাস্যে বলেন, "কে জানে আমি বোধহয় কারোকেই চাই না ছেলের বউ হিসেবে। সে সম্ভবত নতুন কারোকেই খুঁজবে ছেলের বউ হিসেবে। আর আমি যা চাই, আমি যেভাবে খুশি থাকি সেভাবেই ভালো থাকে আমার বড় জা মানে রাজশ্রী দি।"

রাজশ্রী এদিন ছিলেন একেবারে অন্য মেজাজে। তাঁর মাথায় তখন ঘুরছে শপিং। গড়িয়াহাট নাকি কোনও শপিং মল কোথায় যে যাবেন ঠিক করতে পারছিলেন না। এরই মাঝে বললেন একটি দামী কথা। বলেন, "অনস্ক্রিনে আমাদের যে রকম সম্পর্কই দেখানো হোক না কেন, অফস্ক্রিনে আমরা একে অপরকে বেঁধে বেঁধে থাকি। তবে, এই ধারাবাহিক এটাও শেখায় দুই জা দুই আলাদা বাড়ি থেকে আসলেও তারা একে অপরের বোন হয়ে উঠতে পারে। সেই বার্তাই দেয় আমার আর অপর্ণার চরিত্র দুটো। একইভাবে আমরা পুত্রবধূকেও ভালোবাসতে চাই। আমার চরিত্রটা সেটাই করে। আমার ছোট জা মানে শ্রীরূপাও তেমনই ভেবেছিল যে সে পুত্রবধূকে আপন করে নেবে। কিন্তু ছেলের বিয়েতে যে বিভ্রাট ঘটে গেল তাতে সে হতবাক।"

পূজা বণিক এই ধারাবাহিকে রাজশ্রীর পুত্রবধূর ভূমিকায়। তিনি বলেন, "এখানে শাশুড়ি-বউমার সম্পর্কটা খুব। সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে। শাশুড়িরাই আমার বন্ধু। ছোট শাশুড়ির ছেলের সঙ্গে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। এতে তো ওনার কোনও হাত নেই। পরের মেয়েকেও আপন করে নেওয়া যায় সেই বার্তাও দেয় এই ধারাবাহিক।। এই জল এরপর কোনদিকে গড়ায় সেটাই দেখার।" সোম থেকে শুক্র রাত সাড়ে 9টায় দেখুন 'কনে দেখা আলো' টেলিভিশনের পর্দায়।

