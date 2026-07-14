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11 বছরে কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বল, 'ওয়েভস অফ ওঞ্জ'-এ শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের কিংবদন্তিদের

কিংবদন্তি বেহালা বাদক অমিতাভ ঘোষের পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানানো হবে শিল্প-সঙ্গীত জগতের চার কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়, বিদুষী অন্নপূর্ণা দেবী, আশা ভোঁসলে ও সলিল চৌধুরীকে।

kolkata-youth-ensemble-pays-tribute-to-musical-legends-in-waves-of-onze-on-its-11th-anniversary
'ওয়েভস অফ ওঞ্জ'-এ শ্রদ্ধার্ঘ্য সুরের কিংবদন্তিদের (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 14, 2026 at 5:01 PM IST

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কলকাতা, 14 জুলাই: ফের সুরেলা সফরে মেতে উঠতে চলেছে কল্লোলিনী কলকাতা। শহরের অন্যতম প্রধান স্ট্রিংস-নির্ভর চেম্বার অর্কেস্ট্রা 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বল' তাদের 11 বছর পূর্তিতে নিয়ে আসছে 'ওয়েভস অফ ওঞ্জ' (Waves OF ONZE)-শীর্ষক বার্ষিক সঙ্গীতানুষ্ঠান। আগামী 31 জুলাই বিকেল 5টায় রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান।

কিংবদন্তি বেহালা বাদক অমিতাভ ঘোষের পরিচালনায় আয়োজিত এই সঙ্গীত সন্ধ্যা উৎসর্গ করা হবে ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীত জগতের চার কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়, বিদুষী অন্নপূর্ণা দেবী, আশা ভোঁসলে ও সলিল চৌধুরীকে। পাশাপাশি একাধিক বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সুরকারের প্রতিও জানানো হবে সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা। এই বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হবে কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বলের পরিবেশনায় এক অনন্য ভোকাল সিম্ফনির মাধ্যমে।

kolkata-youth-ensemble-pays-tribute-to-musical-legends-in-waves-of-onze-on-its-11th-anniversary
অনুষ্ঠানের সূচী (সংগৃহীত)

এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে 'চিত্রা', 11 মাত্রার একটি মৌলিক কম্পোজিশন, যা এই প্রথমবার অর্কেস্ট্রায় পরিবেশিত হবে। সম্পূর্ণভাবে কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বলের নিজস্ব এই সৃষ্টিটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রাগ দুর্গা-র ভিত্তিতে নির্মিত বলে জানিয়েছেন অমিতাভ ঘোষ। আয়োজকদের দাবি, এদিন প্রায় 150 জন তরুণ শিল্পী মঞ্চ ভাগ করে নেবেন দেশের একাধিক খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে। অমিতাভ ঘোষের কথায়, এই অনুষ্ঠান শুধু একটি সঙ্গীত পরিবেশনা নয়, বরং সুর, সঙ্গতি ও স্মৃতির এক অনন্য সম্মিলন, যা দর্শকদের জন্য হয়ে উঠবে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

11 বছরের পথচলাকে স্মরণীয় করে তুলতে কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বলের এই বিশেষ আয়োজন ইতিমধ্যেই সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। অমিতাভ ঘোষ ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, "এই সন্ধ্যায় 150 জন তরুণ শিল্পী মঞ্চ ভাগ করে নেবেন বহু খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে। তাঁর কথায় সুর, সঙ্গতি আর অমলিন স্মৃতির এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে দর্শকদের জন্য। আগামী 31 জুলাই বিকেল 5টায় রবীন্দ্র সদনে মঞ্চস্থ হবে এই অনুষ্ঠানটি।"

উল্লেখ্য, এই প্রথমবার অর্কেস্ট্রাতে পরিবেশিত হতে চলেছে ১১ মাত্রার কম্পোজিশন 'চিত্রা'। এটি সম্পূর্ণভাবে 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বল'-এর মৌলিক রচনা। অমিতাভ ঘোষ জানিয়েছেন এই কম্পোজিশনটি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের 'দুর্গা' রাগের আধারে তৈরি।

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TAGGED:

ORCHESTRATION
MUSICAL EVENT IN KOLKATA
SATYAJIT RAY
ওয়েভস অফ ওঞ্জ
WAVES OF ONZE EVENT

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