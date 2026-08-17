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মঞ্চে দেড়শো জন বাদ্যযন্ত্রী নিয়ে অভিনব সঙ্গীতানুষ্ঠান ! মাতালেন ইন্দ্রাণী সেন-জয় সরকাররা

এই সঙ্গীত সন্ধ্যা উৎসর্গ করা হয় শিল্প ও সঙ্গীতের চার কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়, অন্নপূর্ণা দেবী, আশা ভোঁসলে, সলিল চৌধুরী-বহু বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সুরকারদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

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অভিনব সঙ্গীতানুষ্ঠানে মন মাতানো সন্ধ্যা (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 12:17 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট: অমিতাভ ঘোষের তত্ত্বাবধানে 2015 সালে মাত্র কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে জন্ম নেয় 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বেল' (Kolkata Youth Ensemble)। 11 বছরে ছোট্ট চারা থেকে মহীরূহে পরিণত হয়েছে কলকাতার অত‍্যন্ত জনপ্রিয় এই স্ট্রিং অর্কেস্ট্রা, যার মুখ‍্য অংশে রয়েছে 'ভায়োলিন'। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক সীমানার গন্ডি পেরিয়েও বিভিন্ন বয়স ও পেশার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীরা আজ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বল বর্তমানে এমন এক অর্কেস্ট্রা যারা মঞ্চে একসাথে প্রায় 150 জন শিল্পীকে একত্রে সুরের জাদুতে সঙ্গীতপ্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে।

সম্প্রতি 'ওয়েভস অফ ওজন' শীর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এবার 11 বছর পূর্তিতে সামিল হয় 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বেল'।
শহরের অন্যতম বেহালা বাদক অমিতাভ ঘোষের পরিচালনায় এই সঙ্গীত সন্ধ্যাটি উৎসর্গ করা হয় ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীতের চার কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়, বিদুষী অন্নপূর্ণা দেবী, আশা ভোঁসলে, সলিল চৌধুরী এবং বহু বিশিষ্ট পাশ্চাত্য সুরকারদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে। তাঁদের শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হবে 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বেল'-এর বিশেষ এবং বিশাল আয়োজন 'ভোকাল সিম্ফনি'র মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক‍্যাল, ইন্ডিয়ান ক্লাসিক‍্যাল ও আধুনিক সঙ্গীতের মেলবন্ধনে এক অনন‍্য সুরধ্বনি প্রতিফলিত হল। আধুনিক গানের মধ‍্যে ছিল বহুল চর্চিত কিছু গান, যা একমাত্র আশা ভোঁসলের কণ্ঠেই অনবদ্যতা লাভ করেছে। সেই সব গানের সুর যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হল।

অনুষ্ঠানের শেষার্ধে সঙ্গীত ও বাদ‍্যযন্ত্রের সুর একত্রিত হয়ে এক নতুন সিম্ফনি তৈরি করলো ইন্ডিয়ান ক্লাসিক‍্যাল মিউজিকের সঙ্গে। এই সন্ধ্যায় 150 জন তরুণ শিল্পী মঞ্চ ভাগ করে নিলেন বহু খ্যাতনামা শিল্পীর সঙ্গে। সকল সঙ্গীত অনুরাগীকে 'কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বেল'-এর পক্ষ থেকে এ ছিল এক মনে রাখার মতো সঙ্গীত সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী বিভা সেনগুপ্তকে। অর্কেস্ট্রার সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ইন্দ্রাণী সেন। গাইলেন 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম', ' তোমার হলো শুরু'৷ জয় সরকার গাইলেন তাঁরই সুরারোপিত গান 'বৃষ্টি পায়ে পায়ে', বিভা সেনগুপ্ত মুগ্ধ করলেন তাঁর গাওয়া রবীন্দ্র সঙ্গীতে। তিনি গাইলেন 'তবু মনে রেখো '। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

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TAGGED:

KOLKATA YOUTH ENSEMBLE
JOY SARKAR
MUSICAL EVENT
কলকাতা ইয়ুথ এনসেম্বেল
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