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টেকনিশিয়ান্সে স্বরূপ বিশ্বাস, ফেডারেশনের ঘরে চলে জোর তল্লাশি

স্বরূপকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযানে পুলিশ গেলে টেকনিশিয়ানদের মধ্যে রব ওঠে, "এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। রবি হাজরা সব সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। জয়ন্তী দাস কোথায়?"

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টেকনিশিয়ান্সে স্বরূপ বিশ্বাস, চলে পুলিশি তল্লাশি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 10, 2026 at 5:24 PM IST

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কলকাতা, 10 জুন: টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োতে স্বরূপ বিশ্বাস। একদিন যেখান থেকে টলিউডকে প্রায় আঙুলের ইশারায় নাচাতেন তিনি, আজ সেখানেই তাঁকে যেতে হল পুলিশের হাত ধরে। স্বরূপকে সঙ্গে নিয়েই ফেডারেশনের ঘরে জোর তল্লাশি চালায় নিউ আলিপুর থানার পুলিশ।

রাজনৈতিক পালাবপদলের পর থেকেই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একে একে মুখ খুলছেন টেকনিশিয়ানরা। পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ জমে ছিল তাঁদের মনে। রাজ্যের পালাবদলের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন কলাকুশলী থেকে তাবড় অভিনেতারা। যার ফলস্বরূপ গত 4 জুন তোলাবাজি, যৌন হেনস্থা ও খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসকে। 18 জুন পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার তাঁকে নিয়ে টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় পৌঁছে যায় পুলিশ।

এর আগে গত সোম ও মঙ্গলবার স্বরূপ বিশ্বাসের ফ্ল্যাট ও সুরুচি সঙ্ঘের ক্লাবে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। এ বার ফেডারেশনের অফিস ঘর। যে ঘরে বসেই টলিউডকে এক প্রকার শাসন করতেন তিনি। সূত্রের খবর, স্বরূপের বিরুদ্ধে বেশ কিছু তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। যে কারণে ফেডারেশনের অফিস থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যায় কি না, তা খতিয়ে দেখতেই টালিগঞ্জের টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় নিয়ে আসা হয় স্বরূপকে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে স্বরূপ বিশ্বাসকে সুরুচি সংঘের পুজোর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রায় চার ঘণ্টা তল্লাশি চালায় পুলিশ। এর পরে বুধবার টেকনিশিয়ান্স স্টুডিয়োয় স্বরূপ বিশ্বাসকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, এদিন রীতিমতো তালা ভেঙে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করতে হয় তদন্তকারীদের। সেখানে থাকাকালীনই নামে প্রবল বৃষ্টি। কিন্তু ফেডারেশনের ঘর থেকে কিছু পাওয়া যায়নি বলেই খবর। এদিন সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের জবাবও দেননি তিনি। তবে, টেকনিশিয়ানদের মধ্যে থেকে রব ওঠে, "এখানে কিছুই পাওয়া যাবে না। রবি হাজরা সব সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। জয়ন্তী দাস কোথায়?"

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TAGGED:

SWARUP BISWAS
KOLKATA POLICE
TOLLYWOOD TECHNICIANS STUDIO
স্বরূপ বিশ্বাস টেকনিশিয়ান্স
SWARUP BISWAS IN POLICE CUSTODY

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