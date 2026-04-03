'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম কম্পিটিশন 2026'-এ পুরষ্কৃত হবেন কারা?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 3, 2026 at 3:50 PM IST
কলকাতা, 3 এপ্রিল: আগামী 9 এপ্রিল আইসিসিআর-এ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট ফিল্ম কম্পিটিশন 2026'। আইসিসিআর-এ এদিন হাজির থাকবেন বিনোদন দুনিয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বরা। গৌতম ঘোষ থেকে সুমন মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে গৌতম হালদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. পবিত্র সরকার, রূপঙ্কর বাগচী, সৈকত মিত্র, পদ্মশ্রী গোকুল চন্দ্র দাস, পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী, অলোকানন্দা রায়, সনাতন দিন্দা, ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকিত সমাদ্দার, প্রসেন, সোমনাথ কুন্ডূ, দেবশঙ্কর হালদার, রথীজিৎ ভট্টাচার্য, অন্নপূর্ণা বসু হাজির থাকবেন আরও অনেকেই।
নানা সম্মানে ভূষিত করা হবে গুণীজনদের। চলচ্চিত্রে 'রাজশেখর বসু সম্মান' থেকে 'উৎপল দত্ত সম্মান' সহ থাকছে 'রামকিংঙ্কর সন্মান', 'ঋত্বিক ঘটক সম্মান', 'সুকান্ত সম্মান', 'নাগরিক কবিয়াল সম্মান'-এ ভূষিত করা হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুণী ব্যক্তিত্বদের। অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তীকে 'গুরু দত্ত সন্মান'-এ ভূষিত করা হবে। মূল উদ্যোক্তা অভিজিৎ পাল জানিয়েছেন, "ইতিমধ্যেই বহু ছবি জমা পড়েছে। তাদের মধ্যে সেরা দশটিকে আমরা বাছাই করে সন্মানিত করব। আমরা দুটি পাঠাগারকেও সন্মানিত করতে চলেছি। এছাড়াও বিশেষ কিছু শিক্ষককে সম্মানিত করা হবে এই মঞ্চে। 'উদয় শঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার' দেওয়া হবে অনীক দত্তকে, পবিত্র সরকারকে দেওয়া হবে 'শিক্ষা রত্ন সন্মান'। সুমন মুখোপাধ্যায় পাচ্ছেন 'উৎপল দত্ত সন্মান'। 'উদয় শঙ্কর পাল সন্মান' পাচ্ছে 'চাকদা নাট্যজন'। সনাতন দিন্দা পাচ্ছেন 'যতীন্দ্র কুমার সেন সন্মান'। রূপংঙ্কর বাগচী পুরষ্কৃত হচ্ছেন 'স্বার্থপর' ছবির গান 'এই শোন'-এর জন্য।"
থাকছে কুড়িটা বিভাগে বিশেষ বিশেষ পুরস্কার। 'ফিল্ম মেকার্স দেন প্রোডাকশন্স'-এর নিবেদনে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। 'গিরিন্দ্র শেখর বসু সন্মান', ' জীবনকৃতি সন্মান', 'বেস্ট অডিও স্টোরি অফ বেঙ্গল', 'সেরা শিক্ষক সম্মান', 'বেস্ট অরিগামী অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট মোটিভিশানাল অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট কম্পোজার অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট ডেবিউ মিউজিক ভিডিও অফ দি ইয়ার' তৎসহ এই সময়ের সেরা নাটক সন্মান 'বেস্ট এডিটর অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট ডিরেক্টর অ্যাওয়ার্ড', 'গিরিশ ঘোষ সন্মান', 'বেস্ট প্রোডাকশন হাউস অফ বেঙ্গল', 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট ফুড ব্লগার অফ বেঙ্গল', ' গৌতম চট্টোপাধ্যায় সন্মান', 'শিক্ষক রত্ন সন্মান', 'বেস্ট কন্ট্রিবিউশন অফ বেঙ্গলি সিনেমা- অঞ্জন চৌধুরী অ্যাওয়ার্ড', 'বেস্ট কার্টুনিস্ট অফ বেঙ্গল- রামকিংকর সন্মান', 'নিমাই ঘোষ সন্মান', ' বেস্ট আরজে অফ বেঙ্গল', 'বেস্ট টিভি চ্যানেল অ্যাওয়ার্ড' সহ থাকছে আরও নানা বিভাগে সম্মান।