32তম KIFF: তিলোত্তমায় সিনেমার উৎসবে 'রঙ দে তু মোহে গেরুয়া'

32তম KIFF: তিলোত্তমায় সিনেমার উৎসবে 'রঙ দে তু মোহে গেরুয়া'
kiff 2026 New Logo: রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর প্রথম ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। লোগোতেও লেগেছে নতুন রঙ। নতুনভাবে লোগো ডিজাইন করেছেন সন্দীপ রায়।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : November 2, 2026 at 11:22 AM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। আর 32তম সংস্করণেই একাধিক নতুন চমক নিয়ে হাজির হচ্ছে KIFF। বদলে গিয়েছে উৎসবের লোগো। নতুন লোগো নির্মাণ করেছেন সন্দীপ রায়। আর এবার নীল-সাদা নয়, লোগোয় লেগেছে গেরুয়া রঙ। 32 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের দায়িত্বে এসেছে নতুন নেতৃত্ব, আর ভেঙেছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দীর্ঘদিনের ভেন্যু-ঐতিহ্যও। সবচেয়ে বেশি নজর থাকছে অতিথি তালিকায় তারকাদের উপস্থিতিতে।
এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকরা কাকে ছেড়ে কাকে দেখবেন ! একই মঞ্চে এত নক্ষত্রদের ঝলমলে উপস্থিতি যা দর্শকদের তাক লাগাবে, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ রজনীকান্ত, প্রভাস, অক্ষয় কুমার, সঞ্জয় দত্ত, অনুপম খের, পরেশ রাওয়াল, জনি লিভার এবং কঙ্গনা রানাওয়াতের মতো তারকাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যে বর্ণময় হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। থাকছেন পরিচালক অনুরাগ বসু ও মধুর ভাণ্ডারকরও। সব মিলিয়ে এবারের KIFF-কে ঘিরে প্রত্যাশা ইতিমধ্যেই তুঙ্গে।
রবিবার জমকালো এক অনুষ্ঠানে 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নতুন লোগো প্রকাশের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল উৎসবের সূচনার। এবারের উৎসবের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। রবিবারের অনুষ্ঠানে তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা জিৎ, হিরণ চট্টোপাধ্যায় ও রুদ্রনীল ঘোষ। ছিলেন ডক্টর সৌমিত্র মোহন এবং নন্দনের সিইও তথা KIFF-এর ডিরেক্টর শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।
আগামী 16 ডিসেম্বর শুরু হবে এবারের চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত। তবে এবারের আয়োজনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্থান। এত দিন যে ভেন্যুর সঙ্গে উৎসবের উদ্বোধন কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছিল, সেই পরিচিত পরিসর ছেড়ে এবার ঐতিহ্যবাহী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বসবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আসর। ফলে উৎসবের সূচনাতেই জুড়তে চলেছে অন্য রকম আবহ। শুধু ভেন্যু নয়, বদল এসেছে KIFF-এর পরিচিতিতেও। নতুন লোগোটি তৈরি করেছেন পরিচালক সন্দীপ রায়। উৎসবের সিগনেচার ফিল্ম বা থিম ফিল্মের দায়িত্বও রয়েছে তাঁর হাতে। প্রতিটি ছবির প্রদর্শনের আগে পর্দায় দেখা যাবে এই বিশেষ নির্মাণ।
অন্যদিকে, উৎসবের থিম মিউজিক তৈরি করছেন রাতুল শঙ্কর। অর্থাৎ, লোগো থেকে সিগনেচার ফিল্ম-উৎসবের নান্দনিক পরিচিতি নির্মাণেও থাকছে বিশেষ পরিকল্পনা। এবারের উৎসবে ‘ফোকাস কান্ট্রি’ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। রবিবারের অনুষ্ঠানে সেই ঘোষণা করেন অভিনেতা জিৎ। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকের পরিচয় আরও বিস্তৃত করার ক্ষেত্রে এই বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেই আশা। উৎসবের নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আশাবাদী চেয়ারপার্সন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। তাঁর কথায়, "আন্তর্জাতিক মানের মানুষদের ডাকার চেষ্টা হচ্ছে, যা আগে কখনও হয়নি।"
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ-বিদেশের পরিচিত তারকাদের উপস্থিতির পরিকল্পনা সেই ভাবনারই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে। ছবি দেখার পাশাপাশি উৎসবের অংশ হতে চাইলে দর্শকদের জন্যও রয়েছে সুযোগ। আগামী ৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ডেলিগেট কার্ডের এনরোলমেন্ট। KIFF-এর সরকারি ওয়েবসাইট www.kiff.in-এ গিয়ে আবেদন করা যাবে। ডেলিগেট কার্ডের মাধ্যমে উৎসবের বিভিন্ন ছবি দেখার সুযোগ পাবেন সিনেমাপ্রেমীরা।
নতুন লোগো, নতুন ভেন্যু, আন্তর্জাতিক তারকাদের সমাবেশ এবং আয়ারল্যান্ডকে কেন্দ্র করে বিশেষ আয়োজন-সব মিলিয়ে 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবার কতটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে, সেদিকেই নজর থাকবে সিনেপ্রেমীদের।