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নতুন সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রথম কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ! কীভাবে সেজে উঠবে ? বৈঠকে মিঠুন-প্রসেনজিৎ

Kolkata International Film Festival 2026: শুক্রবারের বৈঠকে মিঠুন-প্রসেনজিৎ ছাড়াও ছিলেন টলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক পরিচিত মুখ ৷ উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন, সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়।

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kiff বৈঠকে মিঠুন-প্রসেনজিৎ-সহ আরও অনেকে (ফাইল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 9:37 AM IST

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কলকাতা, 12 সেপ্টেম্বর: কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (KIFF) 32তম সংস্করণ শুরু হতে চলেছে আগামী 16 ডিসেম্বর। চলবে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত। উৎসবের দিনক্ষণ আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার শুরু হল সেই উৎসবকে ঘিরে আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি। শুক্রবার নন্দনে অনুষ্ঠিত হল 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম প্রস্তুতি বৈঠক।

গত 13 অগস্ট নন্দনে 32তম KIFF-এর দিনক্ষণ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ঘোষণার পরই উৎসবের আয়োজন নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়। শুক্রবারের বৈঠকে উৎসবের সামগ্রিক আয়োজন, সাংগঠনিক কাঠামো এবং আগামী দিনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রস্তুতি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন KIFF-এর প্রধান উপদেষ্টা মিঠুন চক্রবর্তী, নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং KIFF-এর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. সৌমিত্র মোহনও।

এদিনের বৈঠকে চলচ্চিত্র উৎসবের বিভিন্ন আয়োজন কীভাবে সম্পন্ন করা হবে, তার সাংগঠনিক পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কমিটিগুলির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। উৎসবকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে আয়োজন করতে আগামী দিনে কী কী পদক্ষেপ করা হবে, সেই বিষয়েও প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বৈঠকে টলিপাড়ার একাধিক পরিচিত মুখের উপস্থিতি ছিল। ছিলেন পাপিয়া অধিকারী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জিৎ মদনানি, শেখর দাস, পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা রায়, হরনাথ চক্রবর্তী, প্রেমেন্দু বিকাশ চাকী, জুন মালিয়া এবং অঞ্জনা বসু।

উল্লেখ্য, 16 ডিসেম্বর থেকে 23 ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হবে 32তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। শুক্রবারের প্রথম প্রস্তুতি বৈঠকের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল এবারের KIFF-এর প্রস্তুতি পর্ব। এখন নজর উৎসবের পূর্ণাঙ্গ সূচি, চলচ্চিত্র নির্বাচন এবং অন্যান্য আয়োজনের দিকে।

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TAGGED:

KIFF 2026
কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব
32 KIFF
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