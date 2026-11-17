'নব্বইয়ের দশকের একটা আলাদা ইনোসেন্স ছিল’, ‘ডিয়ার 90’স’-এর হাত ধরে ছোটপর্দায় এসে নস্ট্যালজিক কোয়েল
Koel Mallick Interview: 'প্রেমের সুযোগ হয়নি, তবে আচার-ফুচকায় মাত কোয়েল!' নব্বইয়ের নস্ট্যালজিয়ায় 'ডিয়ার 90'স'-এর অপরাজিতা হয়ে নবনীতা দত্তগুপ্তকে কী বললেন কোয়েল মল্লিক?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 9:37 AM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নয়ের দশকের হারিয়ে যাওয়া আবেগ, অনুভূতি, ভালোবাসা ও প্রেম ৷ ফেলে আসা পুরনো প্রেমের নস্টালজিয়া উস্কে দিতে প্রস্তুত অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ৷ টেলিভিশনের পর্দায় আসছে 'ডিয়ার 90'স ৷ ধারাবাহিক নিয়ে আড্ডায় অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারত: প্রথমবার বাংলা টেলিভিশনের ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন। ‘ডিয়ার ৯০’স’-এর হাত ধরে ছোটপর্দায় আসার সিদ্ধান্ত কেন?
কোয়েল: 'ডিয়ার 90'স’-এর গল্পের যে বিষয়টা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে, তা হল আমার চরিত্র অপরাজিতা একজন লেখিকা। সে নিজের আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে ফিরে যায় ছোটবেলার দিনগুলোয়, স্কুলজীবনের স্মৃতিতে, অর্থাৎ নব্বইয়ের দশকে। বিষয়টা আমার কাছে ভীষণ মজার লেগেছে। সেই সময়ের খেলাধুলো, দুষ্টুমি, প্রেম, কিৎকিৎ, কানামাছি, কবাডি খেলা, লুকিয়ে আচার খাওয়া-সবকিছুই রয়েছে এই গল্পে। একটা গোটা সময়কে যেন আবার নতুন করে ফিরে পেয়েছি। তাই কাজটা করতে খুব ভালো লেগেছে।
ইটিভি ভারত: নব্বইয়ের দশককে বলা হয় সম্পর্ক, আবেগ আর সারল্যের এক অন্যরকম সময়। আপনার নিজের কাছে সেই সময়ের সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি কী?
কোয়েল: আমার মনে হয়, প্রত্যেকটা সময়েরই একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে। যেমন, 2000 সালে আমার প্রথম ছবি মুক্তি পেয়েছিল। সেই সময়টারও একটা আলাদা চার্ম রয়েছে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের আকর্ষণ ছিল অন্যরকম। তখন প্রযুক্তির এত রমরমা ছিল না, মোবাইলে এসএমএস করার সুযোগও ছিল না। চিঠি লেখার একটা আলাদা অভ্যাস ছিল। প্রেমপত্র, ফোনে ব্ল্যাঙ্ক কল-এসবের মধ্যেও একটা মিষ্টি অনুভূতি কাজ করত। যারা নব্বইয়ের দশকে বড় হয়নি, তারা হয়তো আমার কথাগুলো সেভাবে বুঝতে পারবে না। কিন্তু যারা সেই সময়টা দেখেছে, তারা একশো শতাংশ আমার সঙ্গে একমত হবে। কী কী মিস করি, তা বলে শেষ করা যাবে না। আসলে ওই সময়টার মধ্যে একটা আলাদা সারল্য ছিল, একটা সুইট অ্যান্ড ইনোসেন্ট ব্যাপার ছিল।
ইটিভি ভারত: নব্বইয়ের দশকের এমন কোনও গান, যা আজও আপনার মনে গেঁথে রয়েছে?
কোয়েল: প্রচুর গান রয়েছে। কুমার শানু, উদিত নারায়ণ, বাপি লাহিড়ীর অসংখ্য গান সেই সময় জনপ্রিয় হয়েছিল। প্রতিটিই অসাধারণ। কোনটা ছেড়ে কোনটার কথা বলব! এখনও পুজোর প্যান্ডেলে সেই সময়ের গান বাজতে শোনা যায়। আজও গানগুলো সমান জনপ্রিয়।
ইটিভি ভারত: নব্বইয়ের দশকের কোয়েল আর 2026 সালের কোয়েলের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য। কিন্তু এমন কী রয়েছে, যেখানে একেবারেই বদল আসেনি?
কোয়েল: মানুষ হিসেবে আমি তখন যেমন ছিলাম, এখনও তেমনই আছি। বয়সের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বেড়েছে, দৃষ্টিভঙ্গিতেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মানুষ কোয়েল বোধহয় একই রকম রয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে।
ইটিভি ভারত: ছবির জগৎ আর টেলিভিশনের জগৎ-কাজের ধরন ও অভিজ্ঞতায় কতটা পার্থক্য অনুভব করছেন?
কোয়েল: নন-ফিকশনে অনেক কাজ করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিচারক হয়েছি, অতিথি বিচারক হিসেবেও থেকেছি। তবে, ফিকশনে এভাবে অভিনয় করার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। তাই বিষয়টা আমার কাছে বেশ নতুন এবং আকর্ষণীয়। টেলিভিশন এমন একটা মাধ্যম, যা খুব দ্রুত শিল্পীদের দর্শকের ঘরের মানুষ করে তোলে। সিনেমার ক্ষেত্রে দর্শক পছন্দের অভিনেতা, পরিচালক কিংবা গল্পের ছবি মুক্তি পেলে হলে যান। কিন্তু টেলিভিশনে প্রতিদিন পছন্দের অভিনেতাদের দেখার সুযোগ পান। একাকিত্ব কাটাতেও টেলিভিশনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। প্রতিদিন দেখতে দেখতে শিল্পীরা যেন দর্শকের পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেন। ‘ডিয়ার 90’স’-ও তেমনই একটা মিষ্টি, আবেগঘন পারিবারিক গল্প। একইসঙ্গে এই ধারাবাহিক নব্বইয়ের দশকের নস্ট্যালজিয়াকেও ফিরিয়ে আনবে।
ইটিভি ভারত: কোয়েলের জীবনে নব্বইয়ের দশকের প্রেমের কোনও গল্প রয়েছে?
কোয়েল: থাকলে অবশ্যই বলতাম! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমার গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজ। টিচাররা বাড়িতে পড়াতে আসতেন। পুজোতেও প্রেম করার সুযোগ হয়নি। বাড়ির পুজোয় বাবা, কাকা, জ্যাঠা, মামা, দাদু-এত লোক সবসময় ঘিরে থাকতেন যে তাঁদের মাঝখানে প্রেম করার দুঃসাহস কখনও দেখাতে পারিনি। তবে সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই তার সদ্ব্যবহার করতাম! (হাসি) এখন অবশ্য ধারাবাহিকের ছোট্ট অপু প্রেম করছে। অপুই আমার সেই সাধপূরণ করছে।
ইটিভি ভারত: শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা কেমন? নব্বইয়ের দশকের স্মৃতি কি শুটিংয়ের ফাঁকেও ফিরে এসেছে?
কোয়েল: অভিজ্ঞতা খুব ভালো। গোটা টিমটাই দারুণ। ছোটবেলার অপুর চরিত্রে যে অভিনয় করছে, আর তার প্রেমিকের চরিত্রে যে রয়েছে, দু’জনেই খুব ভালো অভিনেতা। আমরা একটা স্কুলে শুটিং করতে গিয়েছিলাম। ভীষণ উপভোগ করেছি। একটা দৃশ্য রয়েছে, যেখানে ওরা আচার খাচ্ছে। একজন ঠেলাওয়ালা বিভিন্ন ধরনের আচার নিয়ে এসেছিলেন। ভাবছিলাম, কোনটা খাব! শেষ পর্যন্ত কয়েকটা খেয়েও ফেলেছি। আমাদের ছোটবেলায় কালো নুন পাওয়া যেত, যেটাকে আমরা কারেন্ট নুন বলতাম। সেটা খেলে মাথায় যেন শক লাগত! পেপসি, হজমি-ছোটবেলার কত কিছু যে মনে পড়ে যাচ্ছিল! আমি জানি না আজও সবাই ফাউ ফুচকা চায় কিনা। আমি কখনও ফাউ ছাড়া ফুচকা খাইনি। (হাসি)
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে পরিচালনায় আসার ইচ্ছে রয়েছে?
কোয়েল: ক্যামেরার সামনে থাকতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। ক্যামেরার পিছনের কাজটা কিন্তু অনেক বড় দায়িত্ব। সেটা নিয়ে এখনও সেভাবে কিছু ভেবে উঠিনি।
ইটিভি ভারত: নব্বইয়ের দশকের কোনও একটি গান যদি 'ডিয়ার 90'স’-এর আবহসংগীত হিসেবে বেছে নিতে বলা হয়, কোন গানটি বেছে নেবেন?
কোয়েল: সত্যিই বলা মুশকিল। ওই সময়ের এত গান জনপ্রিয় হয়েছে যে একটা বেছে নেওয়া কঠিন। বাপি লাহিড়ী, কুমার শানু, উদিত নারায়ণের গানগুলো আজও মানুষের মনে রয়ে গিয়েছে। তাই নির্দিষ্ট করে একটা গানের নাম বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
ইটিভি ভারত: আপনার এই নতুন যাত্রা নিয়ে বাবা কতটা খুশি?
কোয়েল: বাবা খুব খুশি। আমাকে জিজ্ঞেসও করেছেন, কবে থেকে ধারাবাহিকটি দেখানো হবে। আমি জানিয়েছি, 23 নভেম্বর থেকে। বাবা 'ডিয়ার 90'স’ দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন।