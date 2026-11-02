প্রথম প্রেমের নস্টালজিয়া উস্কে দিতে আসছে 'ডিয়ার 90'স', কোয়েলের সঙ্গে থাকছে কোন চমক ?

প্রথম প্রেমের নস্টালজিয়া উস্কে দিতে আসছে 'ডিয়ার 90'স', কোয়েলের সঙ্গে থাকছে কোন চমক ?
Koel Mallick in show Dear 90's: প্রথম প্রেমের একরাশ আবেগ, সারল্য আর নস্টালজিয়া নিয়ে কোয়েল মল্লিক আসছেন, নতুন বাংলা ফিকশন শো ‘ডিয়ার 90’স’ নিয়ে।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 5:07 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: প্রথম প্রেমের অনুভূতি কি কখনও ভোলা যায়? প্রথমবার কাউকে ভালো লাগার উত্তেজনা, হাতে লেখা চিঠির অপেক্ষা কিংবা ছোট ছোট কিছু মুহূর্ত, যা সময় পেরিয়েও থেকে যায় মনের মণিকোঠায়-প্রথম প্রেমের এমনই একরাশ আবেগ, সারল্য আর নস্টালজিয়া নিয়ে আসছে নতুন বাংলা ফিকশন শো ‘ডিয়ার 90’স’। আগামী 23 নভেম্বর থেকে টিভির পর্দায় শুরু হতে চলেছে এই নতুন শো। এই শোয়ের হাত ধরেই প্রথমবার টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যাবে অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে।
নব্বইয়ের দশক মানেই অডিয়ো ক্যাসেট, হাতে লেখা চিঠি, মনের গোপনে লুকিয়ে রাখা ভালো লাগা আর প্রিয় মানুষের জন্য অপেক্ষা। আজকের দ্রুতগতির জীবনে ভালোবাসা প্রকাশের ধরন অনেকটাই বদলে গিয়েছে। কিন্তু সেই সময়ের প্রেমের মধ্যে ছিল এক অন্যরকম সারল্য। মনের কথা সরাসরি বলতে না পারা, ছোট ছোট ইশারায় অনুভূতি প্রকাশ কিংবা সামান্য কোনও উপহারে আনন্দ খুঁজে নেওয়া-নব্বইয়ের দশকের সেই মিষ্টি মুহূর্তগুলিকেই পর্দায় ফিরিয়ে আনবে ‘ডিয়ার 90'স।
নব্বইয়ের দশকের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ধারাবাহিকের গল্পে উঠে আসবে বড় হয়ে ওঠার নানা অভিজ্ঞতা, স্বপ্নপূরণের চেষ্টা এবং প্রথমবার প্রেমে পড়ার আনন্দ ও অনিশ্চয়তা। জীবনের পথে চলতে গিয়ে সম্পর্কের সমীকরণ বদলায়, আসে অপ্রত্যাশিত মোড়ও। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই প্রথম প্রেম কি টিকে থাকতে পারবে? নাকি সময়ের স্রোতে বদলে যাবে ভালোবাসার সংজ্ঞা? সেই প্রশ্নের উত্তর মিলবে ‘ডিয়ার 90'স-এর গল্পে।
‘ডিয়ার 90'স-এ অভিনয় প্রসঙ্গে কোয়েল মল্লিক বলেন, "নব্বইয়ের দশক ছিল এক বিশেষ সময়, বিশেষ করে ভালোবাসা ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে। সেই সময়ে অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে একটা সারল্য ছিল। কারও জন্য অপেক্ষা করার উত্তেজনা, ছোট ছোট ইঙ্গিতে আনন্দ খুঁজে পাওয়া এবং এমন কিছু স্মৃতি, যা বছরের পর বছর মনে থেকে যায়-সবকিছুর মধ্যেই ছিল অন্যরকম মায়া।" অভিনেত্রীর কথায়, ‘ডিয়ার 90’স’-এর যে বিষয়টি তাঁকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে, তা হল পুরনো দিনের সেই আবেগে ফিরে যাওয়ার সুযোগ। তাঁর মতে, সেই সময়ে প্রেমে পড়ার অনুভূতির মধ্যেই ছিল এক ধরনের জাদু।
ভালোবাসা, বড় হয়ে ওঠা, নিজের পরিচয় খুঁজে পাওয়া এবং জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে আগলে রাখার গল্পের অংশ হতে পেরে তিনি খুশি। দর্শকেরাও এই ধারাবাহিকের মধ্যে নিজেদের জীবনের কোনও না কোনও স্মৃতি খুঁজে পাবেন বলে আশাবাদী কোয়েল। সুরিন্দর ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের প্রযোজনায় তৈরি ‘ডিয়ার 90'স-এ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন কোয়েল মল্লিক, শঙ্খজিৎ সেনগুপ্ত এবং অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়। পুরনো দিনের প্রেম, সম্পর্কের টানাপোড়েন আর নস্টালজিয়ায় ভর করে নতুন এই শো দর্শকদের কতটা মন জয় করতে পারে, এখন সেটাই দেখার।