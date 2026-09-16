'ও মাঝিরে' নিয়ে নতুন অ্যালবামে 'কিশোর কণ্ঠী' গৌতম

'ও মাঝিরে' নিয়ে নতুন অ্যালবামে 'কিশোর কণ্ঠী' গৌতম
Goutam Ghosh's new song: শিল্পীর পরিবেশনায় কিশোর কুমারের জনপ্রিয় গানগুলি ফিরে পায় পুরনো দিনের নস্টালজিয়া।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2026 at 9:56 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: শ্রোতাদের জন্য নতুন গান নিয়ে হাজির হচ্ছেন সঙ্গীতশিল্পী গৌতম ঘোষ। প্রকাশিত হতে চলেছে তাঁর নতুন ভিডিয়ো অ্যালবাম 'ও মাঝিরে'। তবে এটি আরডি বর্মনের জনপ্রিয় 'ও মাঝিরে' গানটি নয়। সুরকার ও গীতিকার মনোজিৎ গোস্বামীর কথা ও সুরে নতুন করে তৈরি হয়েছে এই গান। সঙ্গীতায়োজনের দায়িত্বে রয়েছেন দেবাশিস সোম।
প্রথমে এই গানটি গাওয়ার কথা ছিল কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের। তাঁর প্রয়াণের পর গানটিকে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখার ভাবনা থেকেই গৌতম ঘোষকে বেছে নেন মনোজিৎ গোস্বামী। বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে গৌতম ঘোষের পরিচিতি দীর্ঘদিনের। বিশেষ করে কিশোর কুমারের গান পরিবেশনের জন্য তিনি স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করেছেন। কিশোর কুমারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসাও দীর্ঘদিনের।
এবার সেই পরিচিত কণ্ঠেই নতুন 'ও মাঝিরে' গানটি গাইলেন গৌতম ঘোষ। শুধু গান নয়, ভিডিয়ো অ্যালবামেও অংশ নিয়েছেন তিনি। অনসূয়া সামন্তর পরিচালনায় তৈরি হয়েছে মিউজিক ভিডিয়োটি। চিত্রগ্রহণ করেছেন সীমন্ত সরদার। গৌতম ঘোষের পাশাপাশি ভিডিয়োতে অভিনয় করেছেন মনোজিৎ বড়াল, শুভম দাস এবং অনসূয়া সামন্ত। নতুন গান নিয়ে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে প্রত্যাশা। 'আটলান্টিক মিউজিক'-এর ব্যানারে চলতি মাসেই প্রকাশিত হতে চলেছে 'ও মাঝিরে'।
প্রসঙ্গত, বাংলা সঙ্গীতের জগতে গৌতম ঘোষ এমন এক শিল্পী, যাঁর নাম কিশোর কুমারের গান পরিবেশনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছে। কিশোর কুমারের কণ্ঠস্বর, গায়কির ধরন ও গানের আবেগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ধারণ করেই নিজের পরিবেশনার একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন গৌতম ঘোষ। কিশোর কুমারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা শুধুমাত্র গান পরিবেশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কিশোরের গান ও সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি নিয়মিত কাজ করে গিয়েছেন একটা সময়। কিশোর কুমারের জন্মদিন ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তাঁর উপস্থিতি এবং গান পরিবেশন ভোলেনি বাংলার শ্রোতা।
বাংলা গানের শ্রোতাদের কাছে তাই গৌতম ঘোষের পরিচিতি 'কিশোর কণ্ঠী' শিল্পী হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। তাঁর পরিবেশনায় কিশোর কুমারের জনপ্রিয় গানগুলি ফিরে পায় পুরনো দিনের নস্টালজিয়া। তবে শুধু কিশোরের গান নয়, নিজের কণ্ঠ ও সঙ্গীতচর্চার মাধ্যমেও তিনি শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এবার নতুন প্রজন্মের শ্রোতাদের জন্য এই নতুন গানটি নিয়ে হাজির হচ্ছেন তিনি। মনোজিৎ গোস্বামীর কথা ও সুরে তৈরি 'ও মাঝিরে' গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তিনি। নতুন এই গান ও ভিডিয়ো অ্যালবামের মাধ্যমে কিশোর কুমারের গান থেকে তৈরি তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিতির বাইরে নতুন সৃষ্টির সঙ্গেও শ্রোতাদের সামনে আসছেন শিল্পী।