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জনপ্রিয় এই গানগুলো আজও শুনলে মনে হয় গেয়েছিলেন কিশোর কুমার কিন্তু...

কিশোর কুমারের 97তম জন্মবার্ষিকীতে ফিরে দেখা সেই গান, যা আজও শুনলে মনে হয়, তাঁরই গাওয়া গান ৷ অথচ, গানের কণ্ঠের আসল অধিকারী ছিলেন ছেলে অমিত

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গান রেকর্ডিংয়ে অমিতা কুমারের সঙ্গে কিশোর কুমার (এক্স হ্যান্ডেল)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 1:06 PM IST

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হায়দরাবাদ, 4 অগস্ট: অমিত কুমারের (Amit Kumar) গানের কেরিয়ার গড়ে তোলার পেছনে প্রখ্যাত-ভার্সেটাইল গায়ক কিশোর কুমারের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তবে তিনি নাকি ছিলেন অত্যন্ত কড়া শিক্ষক। অমিত কুমার একটু বেসুরো গাইলেই তিনি ধরে ফেলতেন। আবার অমিতের গান খুব ভালো লাগলেও তিনি মুখে কখনও প্রশংসা করতেন না, শুধু একটা গম্ভীর 'হুঁ' শব্দ করে চুপ করে যেতেন। আসলে, কিংবদন্তি গায়ক কিশোর কুমারের বড় ছেলে অমিত কুমারের গায়কী এবং কণ্ঠস্বরের গঠন বাবার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। এর ফলে তাঁর গাওয়া বেশ কিছু সুপারহিট গান অনেকেই আজও ভুলবশত কিশোর কুমারের গান বলে মনে করেন। কিশোর কুমারের 97তম জন্মবার্ষিকীতে (kishore kumar birthday) ফিরে দেখা যাক, সেই সব গান, যা আজও শুনলে মনে হয়, তাঁরই গাওয়া গান ৷ অথচ, যে গানের কণ্ঠের আসল অধিকারী ছিলেন অমিত কুমার ৷

বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়– 1976 সালে মুক্তি পায় তরুণ মজুমদার পরিচালিত এই কালজয়ী রোমান্টিক সিনেমা 'বালিকা বধূ'র হিন্দি সংস্করণ ৷ সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন শচীন পিলগাঁওকর এবং রজনী শর্মা ৷ এই সিনেমাতেই 'বড়ে আচ্ছে লাগতে হ্যায়' গান আজও ফেরে শ্রোতাদের মুখে মুখে ৷ গানটি লিখেছিলে গীতিকার আনন্দ বক্সী। সুর দিয়েছিলেন রাহুল দেব বর্মন । গানটি গেয়েছিলেন অমিত কুমার ৷ কিন্তু প্রথমদিকে এই গান শুনে অনেকেই ভাবতেন, এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কিশোর কুমার ৷ গানটি অমিত কুমারের কেরিয়ারে অন্যতম সেরা মাইলফলক।

ইয়াদ আ রাহি হ্যায়– 1981 সালে মুক্তি পায় রাহুল রাওয়াইল পরিচালিত লাভ স্টোরি ৷ এই সিনেমার হাত ধরেই সিনেমার প্রযোজক রাজেন্দ্র কুমার তাঁর ছেলে কুমার গৌরবকে রূপোলি পর্দায় নিয়ে আসেন ৷ জানা যায়, রাজেন্দ্র কুমার চেয়েছিলেন তাঁর পুরোনো বন্ধু কিশোর কুমার এই সিনেমার সব গান গান। কিন্তু অতীতে একটি সিনেমায় রাজেন্দ্র কুমার কিশোর কুমারের একটা গান কেটে বাদ দেওয়ায় শিল্পী তাঁর ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন ৷ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি রাজেন্দ্র কুমারের কোনও সিনেমায় গাইবেন না। তাই তিনি নিজেই রাজেন্দ্র কুমারকে বলেন, "আমি গাইব না, তবে আমার ছেলে অমিত এই ছবির জন্য একদম পারফেক্ট।" এরপর গানের পুরো অ্যালবামের দায়িত্ব চলে আসে অমিত কুমারের কাঁধে।

রোজ রোজ আঁখো তলে– 'জিবা' (1986) সিনেমার বিখ্যাত রোমান্টিক এই গানটিতে অমিত কুমারের সুযোগ পাওয়ার নেপথ্যে ছিল মজার এক ঘটনা ৷ অমিত কুমার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এই গানটি পাওয়ার পেছনের আসল কারণ ফাঁস করেছিলেন ৷ সুরকার আর ডি. বর্মন প্রথমে গানটি শুধু আশা ভোঁসলের কণ্ঠে একক গান হিসেবে পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সিনেমার নায়ক সঞ্জয় দত্ত জেদ ধরেন যে গানটিতে পুরুষ কণ্ঠও থাকতে হবে ৷ কারণ পর্দায় তাঁর চরিত্রের অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটার প্রয়োজন ছিল ৷ পুরুষ কণ্ঠের জন্য পঞ্চমদার প্রথম পছন্দ স্বভাবতই ছিল তাঁর পরম বন্ধু কিশোর কুমার। কিন্তু সেই সময় সিনেমার প্রযোজক রাজ এন সিপ্পির বাজেট খুব কম ছিল। কিশোর কুমারের মতো তারকার পারিশ্রমিক দেওয়ার মতো সামর্থ্য প্রযোজকের ছিল না। এরপরেই এই গান গিয়ে পড়ে অমিত কুমারের ঝুলিতে ৷

না বোলে তুম না ম্যায়নে কুছ কাহা– 'বাতো বাতো মে' (1979) সিনেমার অত্যন্ত জনপ্রিয় রোমান্টিক গান "না বোলে তুম না ম্যায়নে কুছ কাহা"—গানটিতে অমিত কুমারের সুযোগ পাওয়ার পেছনে কাজ করেছিল সুরকার রাজেশ রোশনের জহুরীর চোখ ও পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তবধর্মী চাহিদা। এই ছবিতে অভিনেতা আমোল পালেকর একজন সাধারণ চাকুরে ও লাজুক প্রেমিকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সুরকার রাজেশ রোশন মনে করেছিলেন, এই চরিত্রের জন্য কিশোর কুমারের মতো তারকার ভারী ও চেনা কণ্ঠের চেয়ে একজন তরুণ এবং নতুন গায়কের সতেজ কণ্ঠ বেশি মানানসই হবে।

অমিত কুমারের কণ্ঠে সেই সরলতা ও ক্যাজুয়াল ভাব ছিল। এর আগে 1978 সালে 'খাট্টা মিঠা' সিনেমায় আমোল পালেকরের লিপে অমিত কুমারের গাওয়া "রোল রোল সে জিন্দেগি" গান দারুণ হিট হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই সুরকার রাজেশ রোশন নিশ্চিত ছিলেন যে, আমোল পালেকরের সাধারণ ও ঘরোয়া ইমেজের সঙ্গে অমিত কুমারের কণ্ঠ স্ক্রিনে নিখুঁত ম্যাজিক তৈরি করবে। তাই এই সিনেমার প্রধান গানগুলোর জন্য তিনি অন্য কারও কথা না ভেবে সরাসরি অমিত কুমারকে বেছে নেন। সিনেমাটিতে অমিত কুমার আশা ভোঁসলের সঙ্গে এই গান ছাড়াও লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে আরেকটি সুপারহিট গান "উঠে সবকে কদম তারা রাম পম পম" গাওয়ার সুযোগ পান। এই দুটি গানই আজও শ্রোতাদের মনে রাজত্ব করছে।

কেহ দো কে তুম হো মেরি বরণা– 'তেজাব' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক এন চন্দ্র ৷ কেহ দো কে তুম হো মেরি বরণা- এই রোমান্টিক ডুয়েট গানের জাদুকরী সুর তৈরি করেছিলেন কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক জুটি লক্ষ্মীকান্ত-পেয়ারেলাল ৷ গানের কথা লিখেছিলেন গীতিকার জাভেদ আখতার ৷ অনিল কাপুর এবং মাধুরী দীক্ষিতের ওপর চিত্রায়িত এই গানে কণ্ঠ দেন অমিত কুমার এবং অনুরাধা পাড়োয়াল ৷ সেই বছর এই গানের বেস্ট ফিমেল প্লে-ব্যাক সিঙ্গার হিসাবে ফিল্মফেয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন অনুরাধা পাড়োয়াল ৷

আসলে, 1987 সালে কিশোর কুমারের মৃত্যুর পর বলিউড একজন শক্তিশালী এবং এনার্জেটিক প্লেব্যাক গায়কের সন্ধান করছিল, যিনি তরুণ তারকাদের লিপে মানিয়ে যাবেন। সেই সময় অনিল কাপুরের অনস্ক্রিন ভয়েস বা কণ্ঠ হিসেবে অমিত কুমার দারুণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। অনিল কাপুরের ড্যাশিং ও চঞ্চল ইমেজের সঙ্গে অমিত কুমারের কণ্ঠের গভীরতা এবং রোমান্টিক স্টাইল খুব সুন্দর মিলে যেত। যে কারণে, পরবর্তী সময়ে লখন, খেল, জামাই রাজা, কিষেন কানহাইয়া-র মতো অনিল কাপুরের বহু সিনেমায় অভিনেতার নেপথ্য কণ্ঠ হয়ে ওঠেন অমিত কুমার ৷

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