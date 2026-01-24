ETV Bharat / entertainment

গর্জন করতে প্রস্তুত 'কিং' ! কবে মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখ খানের ছবি ?

নির্মাতারা ঘোষণা করে দিলেন 'কিং' সিনেমার মুক্তির তারিখ ৷

king-release-date-announced-shah-rukh-khans-movie-is-set-to-hit-theatres-on-christmas-eve-check-details
কবে মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখ খানের ছবি ? (স্ক্রিনশট)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 24, 2026 at 5:05 PM IST

হায়দরাবাদ, 24 জানুয়ারি: এই বছরের শেষটা ঠিক কীভাবে হবে ? শনিবার তা ঠিক করে দিলেন 'কিং' নির্মাতারা ৷ ঘোষণা করা হল কবে মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখ খানের বহু প্রতিক্ষীত কিং সিনেমা ৷ এদিন সোশাল মিডিয়ায়, শাহরুখ খানের লুক প্রকাশ্যে আনা হয় ৷ আর জানানো হয়, কিং গর্জন করতে প্রস্তুত এই বছরের ক্রিসমাসে ৷

প্রেক্ষাগৃহে 'কিং' মুক্তি পাবে চলতি বছরের 24 ডিসেম্বর ৷ 2023 সালের পর বড় পর্দায় ফের বাদশা ম্যাজিকে কাবু হতে প্রস্তুত দেশবাসী থেকে অনুরাগী ৷ গত তিন বছর ধরে শাহরুখ খান তার আসন্ন সিনেমাগুলোর প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তাই, এই বছরের তার অন্যতম প্রতীক্ষিত সিনেমা হল 'কিং'। অভিনেতার জন্মদিনে ছবির টাইটেল প্রকাশের ভিডিয়ো মুক্তি পায় ৷ যা মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সোশাল মিডিয়ায় ৷ অবশেষে সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত শাহরুখ খানের সিনেমার আনুষ্ঠানিক মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ৷

'পাঠান'এর পর সিদ্ধার্থ আনন্দ শাহরুখ খানের 'কিং' ছবিটিও পরিচালনা করছেন। সম্প্রতি, পরিচালক তার এক্স (পূর্বে টুইটার) হ্যান্ডেলে অনুরাগীদের একটি ইঙ্গিত দিয়ে মুক্তির তারিখ সম্পর্কে আভাস দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পরপর দুটি পোস্ট শেয়ার করেন। প্রথম টুইটে সিদ্ধার্থ লিখেছেন, 'এবং...'। দ্বিতীয় টুইটে সিদ্ধার্থ লিখেছেন, 'তারিখটি...'। এরপর আজ 'কিং'-এর মুক্তির তারিখ প্রকাশ কার হল ৷ এদিন বাদশা সোশাল মিডিয়ায় জোরালো ভিডিয়োর মাধ্যমে 'কিং' ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেন ৷ যেখানে তাঁর আকর্ষণীয় নতুন লুক দেখে হতবাক অনুরাগীরা ৷ ভিডিয়ো শেয়ার করে অভিনেতা ক্যাপশনে লিখেছেন, "#কিং 24.12.2026 তারিখে প্রেক্ষাগৃহে গর্জন করার জন্য প্রস্তুত। #ইটসকিংটাইম #কিংডেটঅ্যানাউন্সমেন্ট।"

শাহরুখ খানের বহু প্রতীক্ষিত এই সিনেমা ঘিরে অনুরাগীরা অধীর আগ্রহে রয়েছেন ৷ সিনেমার শিরোনামটি শাহরুখ খানের 60তম জন্মদিনে প্রকাশ করা হয় ৷ এই সিনেমার হাত ধরে ওটিটি থেকে বড় পর্দায় ডেবিউ করতে চলেছেন বাদশার মেয়ে সুহানা খানও ৷ ‘কিং’ একটি গ্যাংস্টার ড্রামা, যেখানে তাকে দীপিকা পাডুকোনকে দেখা যাবে শাহরুখের বিপরীতে ৷ এই নিয়ে ষষ্ঠতম ছবিতে জুটি হিসাবে কাজ করলেন দীপিকা-শাহরুখ ৷ এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা যাবে অভিষেক বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়, অনিল কাপুর, আরশাদ ওয়ার্সী, রাঘব জুয়ালের মতো তারকাদের ৷

