KIFF 2025: অরুণ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বাঘাযতীন', থাকবে শ্যাম বেনেগাল-রবার্ট রেডফোর্ডের সিনেমাও

KIFF 2025: অরুণ রায়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'বাঘাযতীন', থাকবে শ্যাম বেনেগাল-রবার্ট রেডফোর্ডের সিনেমাও
'বাঘাযতীন'-এর পাশাপাশি এই বিভাগে শ্রদ্ধা জানানো হবে শ্যাম বেনেগাল, রবার্ট রেডফোর্ড, ক্লাউদিয়া কার্দিনালে, ডেভিড লিঞ্চ, রাজা মিত্র, শশী আনন্দকে।
Published : October 31, 2025 at 9:49 AM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: 31 তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এবার বিশেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে প্রয়াত পরিচালক অরুণ রায়কে ৷ দেখানো হবে তাঁর পরিচালিত দেব অভিনীত বাংলা ছবি 'বাঘাযতীন'। আগামী 9 নভেম্বর রাধা স্টুডিওতে সন্ধে সাড়ে 6টায় দেখানো হবে এই ছবি।
চলতি বছর 2 জানুয়ারি প্রয়াত হন 'বাঘাযতীন', '8/12', 'হীরালাল', 'এগারো'র পরিচালক অরুণ রায়। 'বধূ বিদায়', 'জনি', 'ভাইজান' ছবির সিনেমাটোগ্রাফির জন্য তিনবার 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' পান তিনি। মাত্র 56 বছর বয়সে ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে মারা যান এই গুণী পরিচালক। ক্যানসার বাসা বেঁধেছিল পরিচালকের শরীরে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ভুগছিলেন সেই রোগে। শেষ রক্ষা হয়নি। তবে, শেষ বেলায় রেখে গিয়েছেন 'বাঘাযতীন'কে। এটিই অরুণ রায়ের শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি। সেই ছবিই এবারের চলচ্চিত্র উৎসবে।
ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখ ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷ সশস্ত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই তরুণ বিপ্লবী শুধু যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তা নয় ৷ উদ্বুদ্ধ করেছেন বহু বিপ্লবীকে ৷ তাঁর এই বলিদানের কাহিনিই ফুটে উঠেছে এই ছবিতে ৷ মুখ্য ভূমিকায় দেব। তাঁর বিপরীতে ছিলেন সৃজা দত্ত। তা ছাড়াও অভিনয় করেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী, সামিউল আলম, রোহণ ভট্টাচার্য, আলেকজান্দ্রা টেলর, কোলাজ সেনগুপ্ত, শোয়েব কবীর প্রমুখ।
সৃজা দত্ত এই ছবির মাধ্যমেই ডেবিউ করেন পর্দায়। বলেন, "আমার জীবনের প্রথম ছবি বাঘাযতীন। আর অরুণ দা'র জীবনের শেষ ছবি। অরুণ দা আমার অডিশন নেন। ওঁর হাত ধরেই ইন্ডাস্ট্রিতে এলাম। ইন্ডাস্ট্রিতে আমাকে আর একজনকে নিজের মেয়ে বলতেন। হারিয়ে ফেললাম মানুষটাকে খুব তাড়াতাড়ি। মিস করি খুব। আমি ছিলাম অরুণ দা'র ইন্দুবালা (বাঘাযতীনের স্ত্রীর নাম)। সেটে আমাকে এই নামেই ডাকতেন। ছবিটা কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হবে, খুশি না হয়ে উপায় আছে? এর থেকে ভালো খবর হয় না। শুধু অরুণ দা'র সঙ্গে বসে দেখতে পারব না। এটাই আক্ষেপ।"
7 নভেম্বর দুপুর 12টায় এসএসআর গ্লোব সিনেমায় দেখানো হবে রবার্ট রেডফোর্ড পরিচালিত 118 মিনিটের আমেরিকান ছবি 'দ্য ওয়ে উই ওয়্যার'।
8 নভেম্বর নন্দন 2-এ সন্ধে সাড়ে 6টায় দেখানো হবে শশী আনন্দ পরিচালিত 19 মিনিটের ছবি 'ম্যান ভার্সেস ম্যান'।
9 নভেম্বর নন্দন 1-এ সকাল 9টায় দেখানো হবে ডেভিড লিঞ্চের 120 মিনিটের আমেরিকান ছবি 'ব্লু ভেলভেট'।
10 নভেম্বর বিকেল 4টেয় রবীন্দ্র ওকাকুরা ভবনে দেখানো হবে শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 136 মিনিটের ছবি 'ভূমিকা'।
12 নভেম্বর সকাল 11টায় রাধা স্টুডিয়োতে দেখানো হবে রাজা মিত্রর পরিচালনায় 108 মিনিটের ছবি 'নয়নতারা'।
13 নভেম্বর নন্দন 1-এ সকাল সাড়ে 11টায় দেখানো হবে 165 মিনিটের ইটালিয়ান ছবি 'ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন দ্য ওয়েস্ট'। অভিনেত্রী ক্লাউদিয়া কার্দিনালেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ছবি প্রদর্শিত হবে। যার পরিচালক সের্জিও লেওনে।