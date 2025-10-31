KIFF 2025: সিনেমার উৎসবে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, তালিকায় ঋত্বিক-সন্তোষের কাল্ট ছবি

KIFF 2025: সিনেমার উৎসবে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য, তালিকায় ঋত্বিক-সন্তোষের কাল্ট ছবি
চলচ্চিত্র উৎসবের 31 তম আসরে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে ঋত্বিক ঘটক, সন্তোষ দত্ত, সলিল চৌধুরী ও রাজ খোসলাকে।
কলকাতা, 31 অক্টোবর: বাজছে ঘণ্টা ৷ আসন্ন বাংলার আরও এক উৎসব 'সিনেমার উৎসব' অর্থাৎ 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'। উৎসবের 31 তম আসরে জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা জানানো হবে ঋত্বিক ঘটক, সন্তোষ দত্ত, সলিল চৌধুরী ও রাজ খোসলাকে। পরিচালকদের কোন সিনেমা কবে-কোথায় দেখানো হবে রইল সম্পূর্ণ তালিকা ৷
ঋত্বিক ঘটক (জন্মঃ 4 নভেম্বর, ১৯২৫)
'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির পোস্ট প্রোডাকশন দেখে যেতে পারেননি ঋত্বিক ঘটক। মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তখন তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বাংলাদেশে এই ছবির শুটিং করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি ৷ মুখ থেকে রক্ত ওঠে সেদিন। রোগের নাম 'টিউবারক্যুলসিস'। মহানায়ক নির্মিত শিল্পী সংসদ সেদিন দিয়েছিল 1000 টাকা। উল্লেখ্য, এই ছবির পোস্টার, ডাবিং, এডিটিং সবই হয় বাংলাদেশি সহকারীদের তত্বাবধানে। আর এই ছবি দিয়েই এবার চলচ্চিত্র উৎসবে ঋত্বিক ঘটকের রেট্রোস্পেকটিভ শুরু হবে। দেখানো হবে তাঁর নির্মিত আরও বহু ছবি। যেমন- 'অযান্ত্রিক', 'বাড়ি থেকে পালিয়ে', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার', 'সুবর্ণ রেখা'।
- তিতাস একটি নদীর নাম- 7 নভেম্বর সকাল 9টায়, নন্দন 1-এ ।
- বাড়ি থেকে পালিয়ে- 7 নভেম্বর সন্ধে সাড়ে 6টায় রাধা সিনেমা হলে ।
- অযান্ত্রিক- 8 নভেম্বর সকাল 11টায় রাধা সিনেমা হলে ।
- মেঘে ঢাকা তারা- 8 নভেম্বর সন্ধে সাড়ে 6টায় রাধা সিনেমা হলে ।
- কোমল গান্ধার- 11 নভেম্বর সকাল 11টায় রবীন্দ্র সদনে।
- সুবর্ণ রেখা- 12 নভেম্বর নজরুল তীর্থ 2-এ দুপুর 2টোয়।
সলিল চৌধুরী (জন্ম 19 নভেম্বর, 1925)
বিমল রায়ের পরিচালনায় 1953 সালে তৈরি হয় 'দো বিঘা জমিন'। 131 মিনিটের এই ছবিটি দেখানো হবে 8 নভেম্বর দুপুর 1:30 মিনিটে রবীন্দ্র সদনে।
এই ছবির সুরকার সলিল চৌধুরী। শুধু তাই নয়, 1952 সালে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পরিচালক বিমল রায় ইতালীয় পরিচালক ভিত্তোরিও দে সিকার 'বাইসাইকেল থিবস' (Bicycle Thieves-1948) দেখে এই ধরনের চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুপ্রাণিত হন। উৎসব থেকে বাড়ি ফিরে তাঁর ইউনিটকে নতুন গল্প নিয়ে আসার আহ্বান জানান। পরে সলিল চৌধুরী রচিত 'রিকশাওয়ালা' গল্পটি গৃহীত হয়। সিনেমার নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা 'দুই বিঘা জমি'থেকে নেওয়া।
সলিল কন্যা তথা প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী অন্তরা চৌধুরী বলেন, "আমি শুনেছি বাবা এই কাজটা করে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। বাবার গল্প 'রিকশাওয়ালা' নিয়ে এই ছবি। আমি শুনেছি ঋত্বিক ঘটক বাবার এই গল্পটা বিমল রায়কে দেখান। তারপর বাবাকে বিমল রায় ডেকে পাঠান কলকাতা থেকে যে উনি ছবিটা হিন্দিতে করতে চান এবং ছবিটা তৈরি হয়। গল্পের পাশাপাশি এই ছবিতে গানের সুরও বাবার। আর গল্পটা তো অসাধারণ। সেই কবেকার গল্প। আজও প্রাসঙ্গিক। আমার মনে হয় ওঁরা ভবিষ্যৎটা দেখতে পেতেন। আজও কিন্তু সেই একই কষ্ট মানুষের জীবনে চলছে। বড়লোকদের কাছে জমি বিক্রি করে দিচ্ছে মানু্ষ। সেখানে হয় বহুতল উঠছে নয়তো ফ্যাক্টরি হচ্ছে।"
অন্তরা চৌধুরী আরও বলেন, "এই ছবিতে মিউজিকের ব্যবহার অসাধারণ। কী সুন্দরভাবে যে বাবা একজন রিকশাওয়ালার জীবনের অনুভূতিকে সুরে সাজিয়েছিলেন তা নিয়ে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আর শৈলেন্দ্র জি'র লিরিক্স। কী অসাধারণ ! শুনেছি বাবা খুব খুশি হন কাজটা করে। তারপর লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে একটা লোরি অর্থাৎ ঘুম পাড়ানির গান- 'আজা রি আ নিন্দিয়া তু আ' গানটা রয়েছে নিরুপা রায়ের কণ্ঠে। একটা ছবিতে এরকম একটা লোরি হতে পারে বাবাই করে দেখিয়েছেন আমাদের। এই ছবি আমি যতবার দেখি মুগ্ধ হই আর কান্না আসে আমার। এই ছবি তো পুরনো হওয়ার নয় ৷ এই সিনেমা কিফ-এ দেখানো হবে। এর থেকে খুশির কী হতে পারে।" তাঁর কথায়, "বাবার জন্মশতবর্ষ দিয়ে আমরা কাজ শুরু করছি। অনেক কাজ করার ইচ্ছা আছে। বাবার লেখার সংকলন নিয়ে আসব। আছে আরও অনেক পরিকল্পনা।"
সন্তোষ দত্ত (2 ডিসেম্বর, 1925)
সন্তোষ দত্ত অভিনীত 'জয় বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পায় 1979-এ। 112 মিনিটের এই ছবিটি দেখানো হবে 9 নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে দুপুর 1:30 মিনিটে।
সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী এই ছবিতে জটায়ুর চরিত্রে অভিনয় করেন সন্তোষ দত্ত। তিনি মারা যাওয়ার পর আর ফেলুদাকে পর্দায় আনেননি সত্যজিৎ রায় ৷ নিজেই জানিয়েছিলেন দত্তকে ছাড়া ফেলুদা সম্ভব না। এরপর ফেলুদাকে বড় পর্দায় আনেন সত্যজিৎ পুত্র সন্দীপ রায়। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ সন্তোষ দত্তের অভিনয় ভোলার সাধ্যি নেই বাঙালির। 1958 সালে সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' দিয়েই সিনেনার দুনিয়ায় পথ চলা শুরু তাঁর। যদিও এর বছর তিনেক আগে 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠীর কর্ণধার সবিতাব্রত দত্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় সুকুমার রায়ের লেখা 'চলচ্চিত্তচঞ্চরী' নাটকটি।
সেখানেই ভবদুলালের চরিত্রে প্রথম সন্তোষ দত্তের অভিনয় দেখেন সত্যজিৎ রায়। বলেছিলেন, "বাবা হয়ত আপনার জন্যই চরিত্রটা কল্পনা করেছিলেন।" এর পরে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি সন্তোষ দত্তকে। এর পরেই সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'পরশপাথর'-এ অভিনয় করেন তিনি। এরপর একের পর এক সীমা পেরিয়ে স্টার হয়ে উঠেছিলেন সন্তোষ দত্ত। এহেন সন্তোষ দত্তর জন্মশতবর্ষ এ বছর। তাই তাঁর অভিনীত কালজয়ী ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ' দেখানো হবে এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। এই ছবিতে তোপসের ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তিনি বলেন, "খুশি তো বটেই। আমাকেও এবারের চলচ্চিত্র উৎসব থেকে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে এই ছবির স্ক্রিনিং-এর জন্য।"
রাজ খোসলা (31 মে, 1925)
1960 সালে রাজ খোসলা নির্মিত 'বোম্বাই কা বাবু' 8 নভেম্বর দেখানো হবে নন্দন 2-এ সকাল 11 টায়।
এই ছবিতে অভিনয় করেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন, দেব আনন্দ। এই ছবির কাহিনিকার ছিলেন রাজিন্দার সিং বেদী। রোমান্টিক ঘরানার এই ছবিতে অবাক করার মতো বিষয় ছিল যে চলচ্চিত্রটির কাহিনি ছিল সৎ ভাইবোনের প্রেম নিয়ে। এই অবাক করা ব্যাপার ছাড়াও চলচ্চিত্রটির গল্প হেনরির ছোট গল্প 'এ ডাবল ডাইড ডিসিভার' থেকে অনুপ্রাণিত ।