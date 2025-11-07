ETV Bharat / entertainment

KIFF 2025 EXCLUSIVE: অজুহাত খুঁজি কলকাতা আসার, বউ প্রচণ্ড খচে যায়- সুজয়

সুজয় ঘোষ বলেন, "আমি কলকাতায় বড় হয়েছি, কলকাতার মানুষদের মধ্যে 'সি' ফর 'সিনেমা' রাজ করত।"

kiff-2025-sujoy-ghosh-talks-on-love-about-kolkata-cinema-and-kahaani-3
সুজয় ঘোষ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 7, 2025 at 10:06 AM IST

কলকাতা, 7 নভেম্বর: প্রতি বছরের মতো এ বছরও কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে বসেছিল চাঁদের হাট ৷ মঞ্চ অলঙ্কৃত করেন চলচ্চিত্র পরিচালক সুজয় ঘোষও (Sujoy Ghosh)। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব নিয়ে তাঁর আবেগের কথা ইটিভি ভারত জানতে চাইলে তিনি বলেন, "কলকাতা আমার ইমোশন। এই কলকাতার প্রত্যেকটা রাস্তা আমার বাড়ি। আমার ভালো লাগে কলকাতা আসতে। সুযোগ পেলেই চলে আসি। আমি অজুহাত খুঁজি শুধু কলকাতা আসার। আমার বউ প্রচণ্ড খচে যায়, টুকটাক করে আমি পালিয়ে যাই। এবার আছি দু-একদিন।"

এদিন মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুজয় ঘোষ বলেন, "সিনেমা আমাদের পরিচয়। সিনেমা মিশে আছে আমাদের রক্তে।" 7 নভেম্বর প্রিয়া সিনেমা হলে সন্ধে 6টায় দেখানো হবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কালজয়ী ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। পরিচালকের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখবেন কি না। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তিনি বলেন, "ই...য়েস।" সুজয় ঘোষ আরও বলেন, "আমি কলকাতা ভালোবাসি বলেই আমার সব ছবির কোনও না কোনও দৃশ্যের শুটিং কলকাতায় হয় ৷"

প্রসঙ্গত, 'কাহানি' এবং 'কাহানি 2'-এর পর এবার 'কাহানি 3'-এর পথে পা বাড়াতে চলেছেন সুজয় ঘোষ, উদ্বোধনী মঞ্চে নিজেই জানান পরিচালক। উদ্বোধনী মঞ্চে এদিন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন বাংলার পুত্র, কিংবদন্তি পরিচালক সুজয় ঘোষ। মুম্বই নিবাসী হলেও বাংলা তাঁর মন প্রাণ জুড়ে বসে আছে তা তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট । তিনি বলেন, " কলকাতা এসে আমার সবটাই খুব ম্যাজিকাল লাগছে। কলকাতার সিনেমা শুধু আমাদের কাছে বিনোদন নয়। এটা আমাদের কাছে পরিচয়। আমি কলকাতায় তখন বড় হয়েছি, কলকাতার মানুষদের মধ্যে 'সি' ফর 'সিনেমা' রাজ করত।"

সুজয় এদিন আরও জানান, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় তাঁকে দেদার সাহায্য করেছিলেন একটা সময়ে। কেননা তিনি সুজয়ের স্বপ্নের বিষয়ে জানতেন এবং চেয়েছিলেন যাতে সুজয়ের স্বপ্ন সত্যি হয়। সুজয় আরও বলেন, "আমার জীবনের সবথেকে বড় লিভিং উইটনেস হচ্ছে বুম্বা'দা।" এদিন মঞ্চে সুজয় ঘোষকে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করেন তিনি 'কাহানি 3' নিয়ে আসছেন কি না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান সুজয়। কিন্তু এই ব্যাপারে এখনই স্পিকটি নট তিনি। জানতে চাইলে বললেন, "এই ব্যাপারে পরমকে (পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) জিজ্ঞেস করুন।"

SUJOY GHOSH ON KOLKATA
SUJOY GHOSH CINEMA
KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
সুজয় ঘোষ
KIFF 2025

