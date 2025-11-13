KIFF 2025: এক পল তো অব হামে জিনে দো... সিনেমার উৎসবে বেঁচে থাকার মন্ত্র শান্তনুর মুখে
চলচ্চিত্র উৎসবে শান্তনু এমন এক ঘটনার কথা শোনালেন, যা শুনে চোখে জল আসে উপস্থিত দর্শকদের ৷
কলকাতা, 13 নভেম্বর: 31তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (31st Kolkata International Film Festival) শেষ দিনে সকলকে কাঁদিয়ে দিলেন সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্র (Shantanu Moitra) ৷ এদিন এক বিশেষ আড্ডার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে উঠে আসে সঙ্গীত পরিচালকের দীর্ঘ কেরিয়ারের টুকরো নানা মুহূর্ত ৷ যেখানে অনুষ্ঠান শেষে শান্তনু এমন এক বেঁচে থাকার মন্ত্র শোনালেন, যা শুনে চোখে জল আসে উপস্থিত দর্শকদের ৷
এদিনের চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত করা হয় জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত পরিচালক তথা সঙ্গীত শিল্পী শান্তনু মৈত্রকে। এদিন শান্তনুর সঙ্গে গানের আড্ডা দেন অরিন্দম শীল। উঠে আসে শান্তনু মৈত্রর সঙ্গীত জীবনের নানা কথা ৷
এদিন শান্তনুকে প্রশ্ন করা যায়, সাফল্য মানে তাঁর কাছে কী ? জবাবে সঙ্গীত পরিচালক গান ধরেন, "সারি উমর হাম মর মর কে জি লিয়ে/ এক পল তো অব হামে জিনে দো..." এরপর তিনি একটা ঘটনা সকলের সঙ্গে শেয়ার করেন ৷ তিনি বলেন, "ছয় বছরের একটা মেয়ে ক্যানসার আক্রান্ত ছিল ৷ আমাকে সে একটা গান শোনাতে চেয়েছিল ৷ আমি তাকে শোনাতে বললে, সেই এই গানটা আমাকে শোনায়... ৷" সুরকারের এই কথা শুনে সেই পরিবেশে চোখের জল বাঁধ মানেনি উপস্থিত দর্শকদের ৷
এদিন অরিন্দমের সঙ্গে আড্ডার ছলে শান্তনু নিজের জীবনের, অনুভূতি নিয়ে নানা কথা বলেন ৷ জানান, " কী হলে যে মিউজিক ডিরেক্টর হওয়া যায় তাও আমি জানতাম না। কিন্তু ইচ্ছা একটা ছিল।" গান বানানোর সময়ে কোন দিকটাকে গুরুত্ব দেন শান্তনু? বলেন, "স্ক্রিপ্টকে প্রধান জায়গা দিই না ৷ ডিরেক্টরকে প্রধান জায়গা দিই। অনেক ভালো স্ক্রিপ্ট পড়ে দেখেছি খুব খারাপ সিনেমা হয়েছে। আবার অনেক খারাপ স্ক্রিপ্টেও ডিরেক্টরের মুন্সিয়ানায় দারুণ সিনেমা হয়ে গিয়েছে। আসলে সিনেমা হল ডিরেক্টরের মিডিয়াম। ডিরেক্টর হলেন ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ। ওঁকে সাহায্য করা উচিত। আমি সেখানে ক্যাপ্টেন হলে ক্ল্যাশ করবে।"
গল্প, কথার মাঝে এদিন শান্তনুর গান দর্শক শ্রোতার হৃদয় জিতে নেয়। 'বেহতি হাওয়া সা থা ও' থেকে 'পিউ বোলে পিয়া বোলে', 'বাবরা মন', 'যাও পাখি' মানুষের মন আরও একবার জয় করে নেয়। শান্তনু বলেন, "আমার কোনও স্কুলিং নেই গানের। আমার স্কুলিং বলতে অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো। সকালে হিন্দি গান, বিকেলে তামিল গান, রাতে ক্ল্যাসিকাল গান আর গভীর রাতে বিদেশি গান শুনতাম।"
কীভাবে গায়ক গায়িকা নির্বাচন করেন শান্তনু? তিনি বলেন, "গানটা আমি শুনতে পাই। কে গাইলে তা শ্রুতিমধুর হবে তাও শুনতে পাই। তাঁকে প্রথমে বলি। তিনি না পারলে সেই গান আমি বানাই না। কারওকে কারওর বিকল্প হিসেবে বেছে নিই না। তিনি আরও বলেন, " আমি মনে করি একটা ছবির সুরকে দরকার শান্তনুকে না।" কথায় কথায় উঠে আসে প্রদীপ সরকারের সঙ্গে 'পরিণীতা' বানানোর গল্পও।
এদিন পরিচালক অরিন্দম শীল প্রশ্ন ছোড়েন গানের মেলোডি হারিয়ে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শান্তনু বলেন, "শুধু সুরকারদের দোষ দিলে হবে না। এখামে যারা থাকে তারা টেকেন ফর গ্রান্টেড হয়ে যায়। আমি প্রবাসী বাঙালি তো। বাইরে থেকে তোমাদের ভালোলাগার কথা ভাবি আর তোমরা বাইরেটা দেখো। ভিতরটা দেখো না। "বলেন, "কোনও ছবির গান বানাতে হলে আমি শুটিংয়ে চলে যাই। নাহলে সুর করা যায় না। আর ভালো সুর বানাতে গেলে মাঝে মাঝে মিউজিক ছেড়ে বেরিয়ে পড়া উচিত।"