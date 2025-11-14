KIFF 2025: ঋত্বিক স্মরণে সম্মাননা চলচ্চিত্র উৎসবে
রবীন্দ্র সদনে সম্মানিত হলেন পরমভট্টারক লাহিড়ি, তপন সাহা, গৌর কর্মকার, হাবিবুর রহমান খান, সুগত বর্মন।
কলকাতা, 14 নভেম্বর: এই বছর ঋত্বিক ঘটকের (Ritwik Ghatak) জন্মশতবর্ষ পালন করে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। একাধিক সেমিনার, প্রদর্শনী, সিনেমা প্রদর্শন সব নিয়ে ঋত্বিক ঘটককে স্মরণ করে নেওয়া হয় চলচ্চিত্র উৎসবে। আর উৎসবের শেষ দিনে রবীন্দ্র সদনে সম্মান জানানো হয় ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে এক সময় কাজ করেছেন এমন কয়েকজন গুণী মানুষকে।
এদিন রবীন্দ্র সদনে সম্মানিত হলেন পরমভট্টারক লাহিড়ি, তপন সাহা, গৌর কর্মকার, হাবিবুর রহমান খান, সুগত বর্মন। ঋত্বিক ঘটকের পরিবারের থেকে এসেছিলেন ঋত্বিক পুত্র ঋতবান, ভাগ্নি রীতি বাগচি, নাতি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, পরমভট্টারক লাহিড়ি 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'তে সহ পরিচালকের ভূমিকায় ছিলেন তপন সাহা। আর হাবিবুর রহমান খান 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রযোজক।
এদিন 'যুক্তি তক্ক গপ্পো'র জন্য সম্মানিত হলেন সুগত বর্মন, 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র জন্য পরমভট্টারক লাহিড়ি, 'যুক্তি তক্কো গপ্পো'র জন্য তাঁর সহ পরিচালক ভূমিকায় তপন সাহা, আর হাবিবুর রহমান খান সম্মানিত হলেন 'তিতাস একটি নদীর নাম' ছবির প্রযোজনা করার জন্য। পরমব্রত বলেন, " একজন শিল্পীর আসল জায়গা হল তার তার কর্মক্ষেত্র। সেই কর্মক্ষেত্রে সে যাদের সঙ্গে কাজ করে তাদের সম্মান জানানোয় আমি খুশি।"
ওদিকে ঋত্বিক ঘটকের ভাগ্নি রীতি নিজের বিয়ের দিনের স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে বলেন, "আমার অনেক রাতের লগ্নে বিয়ে ছিল। অনেক রাত অবধি লোকজন আসছে। কিন্তু আমার ছোট মামা মানে আপনাদের ঋত্বিক ঘটকের দেখা নেই। আমার মনটা খুব খারাপ হচ্ছিল। ছোট মামা আমার বিয়েতে আসবে না! বিয়ের তখন মিনিট পনেরো বাকি, আমাকে ঠাকুরমশাই রেডি করে নিয়ে যেতে বলছেন। আর ঠিক তখনই ছোট মামা হাজির। আমাকে বললেন, দেখেছিস আমি এসেছি। আমি আসব না তা হয়?" এদিন সকলকে গান গেয়ে শোনান ঋত্বিক পুত্র ঋতবান ঘটক -" ওগো পথিক তুমি এসে বসবে বারে বারে..."।